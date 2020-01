'Odma bi zagrinta da se zbog njega plače, on bi radije lavinu smija': Ćubijevi prijatelji prisjetili se brojnih anegdota s njim, ali i legendarne epizode s Erosom Ramazzottijem

Neočekivano, brzo, u još uvijek plamtećem žaru dočeka Nove godine naš je svijet napustio Damir Mihanović Ćubi, kojem obitelj i prijatelji priređuju posljednji ispraćaj danas u 14.15 na splitskom groblju Lovrinac.

Iza njega je ostala ogromna tuga onih koji su ga blisko poznavali.

I lavina komentara nepoznatih mu ljudi koji su na društvenim mrežama, ispod brojnih tekstova što su donijeli i prenijeli informaciju o njegovoj smrti, stopostotno pokazali žaljenje zbog odlaska dobrog čovjeka.



Ćubi je bio genijalac, potvrdit će svi oni koji su imali tu čast bliže ga upoznati. I svi nam skupno gorko tvrde da bi više od svega voljeli da je ovo tek jedna bravura iz njegovog komičarskog opusa.

Ali nije, realnost je koja će završiti posljednjim ispraćajem što će, neslužbeno se saznaje, donijeti više mrva smija nego tužnog plača. Jer da je po Ćubiju, plač oko njega bi trebalo zabraniti.

Zapravo je on sam, to su nam potvrdili svi koji su ga znali, tugu uvijek pretvarao u smijeh.

Borac protiv nepravde

- A šta ću vam reć, mi smo ga zvali vrač. Iscjelitelj. Uvik smo se s njim šalili kako ćemo mu kupit vigman, i stavit mu par onih perušina na glavu.

Naprosto zato što je imao snagu čovika nabubat optimizmom. Nema te depresije, crnjaka, tuge, koje on ne bi u 20 minuti svojim šalama izvuka.

I zato ćemo na sprovodu nastojat ić tim putem, jer svi znamo da bi on odma zagrinta da se zbog njega pušta rijeka suza. Radije će on birat lavinu smija. Zato ćemo se na posljednjem ispraćaju kroz riječi njegovih prijatelja i kolega sjetiti onog lipog, onog po čemu ga svi pamtimo. Po zafrkanciji, smijadama. On je bija naš i svačiji likar za dušu.

Svima je bio psihoterapeut – kaže nam Giovanni Kovačević, prijatelj mu, čovjek kojem je Ćubi uputio zadnje riječi, i doslovce mu umro na rukama.

Ljudi su ga voljeli i zato što je bio veliki borac protiv nepravde.

Glazbenici nam govore da nije mogao podnijeti nasilništvo. I da je na njega reagirao žestoko, riječima ga secirajući, udarajući njima gore nego boksač svojim rukama.

Svi sada pričaju i o njegovoj pjesmi “Pumpaj me”, kojima je mnogima bila iritantna. A zapravo je iza te naoko plitke skladbe stajala Ćubijeva vrhunski odrađena parodija i humoristično ismijavanje trendova.

- Ćubi i ja smo bili dva brata. Točno tako, i ja njemu i on meni. Bio je jedan od najinteligentnijih humorista na našim prostorima.

Bio je i čovjek i humanitarac, i onaj koji je uvijek druge stavljao na svoje mjesto. A što vam reći, magnetski je oko sebe privlačio ljude. Mislio je sto na sat – kaže Vedran Mlikota, jedna od Ćubiju za života najbližih ljudi.

Malo njih znade da je još prije nekoliko desetljeća svoj animatorski dar Ćubi pokazivao na cruiserima, potvrđuje nam to i Dundo iz Tria gušt, s kojima je zapravo imao svoj posljednji životni nastup.

Svirali su u listopadu u zagrebačkom “Lisinskom”, Ćubi je uz Dreleta bio i voditelj programa. A onda je s Triom gušt uskočio i na bubnjeve u glazbenom dijelu.

Bio je vrhunski bubnjar koji je godinama svirao u grupi Forum. A nakon glazbeničkog dijela posla, doslovce se raširio po estradnom nebu.

Dobio je angažman na Novoj TV, u njihovim humorističnim formatima, i ostao u sjećanju ljudi po ulogama u serijalima “Jel me netko tražio” i “Nad lipom 35”.

Ljudi su ga znali po ulozi Nevena, radnika iz Zagore, uvijek punog domaćih šala. Na temelju te uloge zaigrao je u monodrami, svom autorskom čedu, koje je dobivalo odlične kritike gdje god je po Hrvatskoj s njom nastupao.

- Po struci je bio likovnjak, i taj je dar pokazao na dresu našeg nogometnog estradnog tima Split Starsa, koje je baš on kreirao.

Nosimo dresove u stilu psa Dalmatinca, bijela boja posuta crnim mrljama.

Bio je crtač, grafičar, muzičar, glumac, humanist, svašta nešto i još više. S ulogom Nevena je pokazao što može, a to se nije moglo vidjeti na TV-u, već za stolom, i na predstavama.

Tada ga nije ništa kočilo, briljirao je u improvizacijama. Reći ću vrlo jednostavno, u srednjem vijeku na dvorovima kraljevi nisu plaćali dvorskog plačka nego dvorsku ludu.

Onoga tko je znao nasmijati čovjeka. Ćubi je imao taj dar, najjači je baš tu bio, dizao je ljude, s njim smo se smijali ko ludi. To može napraviti samo pametan i jako inteligentan čovjek – veli Dundo.

Zezao se s Erosom Ramazzottijem

A da ne pričamo uprazno evo vam i primjera, ispričao nam ga je Jakša Navigator, čovjek koji ga je posjetio u novogodišnjoj noći. Govori nam kako je Ćubi jedva govorio, ali i tada je zbijao šale. A evo što je napravio kada su u Split 2009. godine na humanitarni happening Split Starsa došli glasoviti Eros Ramazzotti i Zucchero.

U pauzama od obveza i druženja sa Split Starsima, Ćubi, koji je inače govorio nekoliko jezika, poveo je Erosa u razgledavanje Splita.

- Šetali su gradom, obišli Palaču. Ćubi mu je sve pokazivao.

A kada bi im prišao netko poznat, onda je Ćubi Erosa predstavljao kao pjevača Zucchera.

Ma to je bio on, od svega je radio jednu dobru šalu. Bio je vrhunski komičar, koji se znao i naljutiti kada bi osjetio podcjenjivački odnos prema komediji, banaliziranje nečega što nije niti malo jednostavno.

Ja makar znam da bi nakon druženja s Ćubijem ljude bolili trbušni mišići od pustog smija. Taj je neviđeni dar pokazivao bliskima, ali i u direktnoj interakciji s publikom – veli Jakša Navigator.

Ćubi je bio puno toga.

Malo njih zna i da je bio čovjek koji je znao sve s rukama, gradio je, na svojoj Šolti dizao suhozide, pituravao, popravljao.

Takli smo na sve strane, gdje god smo uboli ljudi ga hvale, uvijek i nanova se vraćajući na ono što je nosio unutra, tu neviđenu vatru optimizma.

- Znam ga više od 30 godina, prije nego što je počeo svirati u Forumu. I mogu vam samo ovo reći, bio je jedan od najboljih ljudi koje sam u životu upoznao – rekao nam je Renato Švorinić, kolega mu glazbenik, ravnatelj zadarskog kazališta. •