Zbog ove fotografije Ivanišević je 'okrenuo sve' da dođe do njenog broja: nakon 24 godine otkrivena poznata Hrvatica u epizodi 'Prijatelja', divio joj se Chandler

Fanovi serije "Prijatelji" oduševili su se kad su otkrili da se u jednoj sceni druge epizode treće sezone, pod nazivom "The One When No One's ready" nalazi i lice svjetski proslavljene Hrvatice.



U ovoj epizodi, naime, (točno na 2.04 minuti) Chandler u ruci drži časopis Cosmopolitan, čiju naslovnicu krasi jedna od naših najuspješnijih manekenki svih vremena, Tatjana Dragović.



Upravo zbog te naslovnice, kako se puno puta pisalo i prenosilo, Goran Ivanišević se i zainteresirao za tada njemu nepoznatu, prelijepu Zagrepčanku, te je "okrenuo nebo i emlju" da dođe do njezinog broja i stupi s njom u kontakt.

Tatjana je "pala" na čari markantnog i neobuzdanog Splićanina, a u svojoj dugogodišnjoj ljubavnoj vezi, koja je završila i brakom, postali su roditelji danas 16-godišnje Amber Marije i 12-godišnjeg Emanuela.

Brak između Tatjane i Gorana okončan je prije šest godina, no odnosi među njima ostali su jako dobri.

Atraktivna Zagrepčanka danas je u sretnoj vezi s glazbenikom i modelom Vlahom Arbulićem, s kojim ima kćerkicu Luce.

Goran Ivanišević je zavolio radijsku voditeljicu Nives Čanović i s njom u braku, ovog proljeća, postao tata malenog Olivera.