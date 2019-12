'Definitivno sam gradski tip, cijeli život živim u centru i ne mogu se zamisliti u zaseoku tipa Poskokove Drage. Ali osjećam kako bi bilo lijepo imati neki kućerak i malo zemlje...'

Splitska glumica Andrea Mladinić godinu na izmaku pamtit će po tome što je već punih deset godina stalna članica Drame Hrvatskog narodnog kazališta u gradu podno Marjana.

Trenutno je gledamo u hit predstavama "Lepurica" i "Čudo u Poskokovoj Dragi", koja se na oduševljenje Splićana opet vratila na daske koje život znače.

Iako majka dviju kćeri, a mlađu je rodila prije samo godinu dana, Andrea pronalazi vremena za sve i uspješno usklađuje obiteljske i poslovne obveze.

- Uz sve probleme koje imamo, volim splitski teatar, doživljavam ga svojim drugim domom, a kolege drugom obitelji.

Jako me veseli svaki uspjeh te kuće u baletu, operi i naravno drami. Nema ništa ljepše od prepunog gledališta, i evo, započeli smo novu sezonu upravo tako, s unaprijed rasprodanim predstavama, oduševljeno će glumica.

Jednom ste rekli kako vam je predstava "Čudo u Poskokovoj Dragi" među najmilijima srcu. Kakav je dojam na vas ostavila istoimena knjiga Ante Tomića kad ste je prvi put imali u rukama?

- Volim jako tu predstavu zbog atmosfere u kojoj je nastala i užitka koji se osjeća na sceni. Svaku, ali svaku predstavu, sva tehnika, garderoba i šminka stoje sa strane i valjaju se od smijeha baš kao i publika.

Čitajući knjigu, prvo što sam promislila je da je to izvrstan predložak za film. Tomić je izvanredan pisac, duhovit do bola i s nevjerojatnim finesama i detaljima u sridu pogađa naš mentalitet. Jako me čudi što "Čudo u Poskokovoj Dragi" još nije na platnu.

Splitska publika jednostavno obožava vaš lik Lovorke. Je li bilo nekih posebnih priprema kako biste što bolje iznijeli njezin karakter?

- Lovorka je neposredna, iskrena i hrabra. Ona je uz sve frajere što je salijeću prepoznala ljubav u mutavom Kreši i uzela stvar u svoje ruke.

Tipična je Dalmatinka, temperamentna, glasna i odlučna. Lokalna cura, naša je, otvorena i mnogi se u njoj mogu prepoznati.

Posebnih priprema nije bilo, samo sam pazila da ne prijeđe u karikaturu, kako govorom, tako ni ponašanjem.

U moru smiješnih likova u komadu, ona sama po sebi nije komična, nego upada u smiješne situacije.

Često znam reći da igrajući je ne moram previše glumit, Nikša Butijer koji igra Krešu, glumi za oboje. Taj cijeli kontekst u kojem se ona nađe je urnebesan.

Biste li mogli zamisliti da živite u nekom selu odsječeni od svijeta ili ste više gradski tip?

- Definitivno sam gradski tip, cijeli život živim u centru i ne mogu se zamisliti u zaseoku tipa Poskokove Drage. Ali, priznajem, s godinama osjećam kako bi bilo lijepo imati neki kućerak i malo zemlje da povremeno mogu otići napunit baterije prirodom i tišinom. Užurbanost i gradski tempo uzimaju danak i zaboravljamo na sebe.

A da punih 15 godina čekate voljenog muškarca kao što ga čeka Lovorka?

- Ako je vrijedan, nije isključeno. Ne kaže se uzalud strpljen spašen, a za sebe mislim da sam poprilično strpljiva.

Trenutno ste u matičnom kazalištu HNK Split angažirani i u hvaljenoj predstavi "Lepurica" u kojoj profesor jednu seosku djevojku podučava književnom govoru, a čiji je redatelj također Mario Kovač.

Stječe se dojam kako su sve njegove predstave predodređene za uspjeh.

- Prvenstveno, Mario je izniman čovjek, a onda i umjetnik. U radu s njim osjećate ogromno poštovanje prema glumcu i maksimalno povjerenje.

Kad u startu kao čovjek dobijete tu injekciju pozitive i povjerenja, onda i kao osoba koja nešto stvara i kreira dobijete samopouzdanje, a za glumca je to ključno.

On dopušta greške i to mi daje osjećaj slobode. Meni je to važno. Da dišem, i bukvalno i metaforički. Treba mi neko vrijeme da osjetim sebe kroz taj lik, da osjetim bilo partnera, da osjetim ritam, pa makar išla "u krivo" u početku.

On to savršeno razumije i zato jako volim s njim raditi. O atmosferi na probama i zajedništvu koje stvara unutar ansambla predstave ne treba ni govoriti. To se u predstavama vidi i osjeti.

Često se na pozornici nađete s glumačkim velikanima poput Nives Ivanković, Arijane Čuline, Filipa Radoša... Jeste li u početku imali strahopoštovanje prema njima?

- Pa nisam imala strahopoštovanje, već veliko poštovanje. Naravno da ste kad kao mlad glumac s tek završenom akademijom stanete na scenu sa starijim kolegama oprezni i nesigurni. Ali divni su to ljudi, uvijek spremni za podijeliti savjet. Uvijek su podržavali nas mlade.

Dogodi li vam se nekad da tijekom predstave zaboravite tekst? Je li teško biti koncentriran puna dva sata na kazališnim daskama pa i više od toga?

- Događa se kad padne koncentracija. Čak i u predstavama u kojima nemam puno teksta i koje sam odigrala više od trideset puta. Ponekad nije lako ostaviti sve što vam se događa pred vratima kazališta i biti fokusiran isključivo na ulogu.

Zaboraviti tekst je najmanje što vam se može dogoditi, gore je kad stanete na scenu a vani ste, pa makar izgovarali savršeno točan tekst. Ljudi smo od krvi i mesa, i sve je to normalno. S godinama i iskustvom razvila sam neke svoje mehanizme s kojima lakše izlazim iz svog života i ulazim u život lika.

Prva ste generacija studenata koja je u Splitu diplomirala glumu. Prije toga ste završili medicinsku školu. Što je bilo ključno da ste se odlučili baviti glumom?

- Glumom se bavim od kad znam za sebe. Kao dijete sam bila u Titovim mornarima, kao srednjoškolka u studiju Gradskog kazališta mladih. Cijelu osnovnu školu sam plesala u Baletnom studiju HNK.

Zbog tadašnjih okolnosti mojima je bilo važno da imam neki zanat u rukama i konkretno zanimanje, a poslije da radim što hoću. Tako je i bilo.

Pojavili ste se u nekoliko filmova i popularnih televizijskih serija poput "Stipe u gostima" i "Mamutica". Je li mlađim glumcima poput vas koji ne žive u Zagrebu teže doći do takvih angažmana?

- To je priča za sebe. Apsolutno nam je teže. Filmska industrija i kompletna TV produkcija je u Zagrebu, a ljudi od gore baš i ne hrle na naše ispitne produkcije ni na predstave u Split. Svaka čast iznimkama.

Meni se čini da u Hrvatskoj serije i filmove snimaju uvijek isti glumci i glumice, njih desetak. Oni su sjajni, bez daljnjega, ali mislim da hrvatski film vapi za nekim novim i drukčijim licima. U tom smislu, producenti i redatelji bi trebali biti malo hrabriji.

Bili ste dio mjuzikla "Naša bila štorija" u kojem se pojavljuje i Severina. Jeste li je imali prilike upoznati? Kakav je dojam ostavila na vas?

- Naravno da sam je upoznala, sve scene smo imale zajedno. Glumile smo isti lik, Anu. Severina je bila Ana koja se prisjeća sebe u mladosti, i to sam igrala ja.

Bio je to zgodan i zabavan izlet u estradu. Severina je veliki profesionalac, pristupačna i jako simpatična. Od prve probe imala sam dojam da radim s njom godinama.

Imate dvije kćeri. Starija Klara sa samo tri godine pojavila se u dokumentarnom filmu o životu Emanuela Vidovića. Koliko vas je promijenilo majčinstvo?

- Klara ima 8, Pina godinu dana. Klara je snimila već nekoliko stvari. Ona je talentirana kao i što su sva mala djeca talentirana jer sa sobom donose prirodnost i autentičnost.

Ono po čemu bih je izdvojila je njezina iznimna koncentracija. S nepune tri godine je cijelo popodne snimala jednu te istu scenu, strpljivo, i bez greške.

Majčinstvo me promijenilo jako puno. Na listi prioriteta je dijete, pa dugo, dugo ništa, pa opet dijete. Pogotovo u početku. Nakon prve tri godine, stvari postanu značajno lakše, ali i dalje su jedini pravi smisao u životu.

Ljubav koju djeca osjećaju i bez rezerve je pružaju fascinira pa svaki dan učim od njih.

Mom ste kolegi prije pet godina rekli kako brak doživljavate kao umjetnu tvorevinu i da se ne vidite u vjenčanici pred oltarom. Još stojite iza tih riječi?

- Evo, starija kći me nagovara da se udam, želi biti djeveruša.

Dolazi li vam partner također iz svijeta umjetnosti? Je li to bila ljubav na prvi pogled?

- On je građevinar. Potpuno različito. On je brojke, ja sam slova, zanimljiv je taj spoj. Nije bila ljubav na prvi pogled, više na drugi.

Već ste naveliko u prazničkom ozračju, smeta li vam komercijalizacija blagdana?

- Obožavam prosinac. Ne volim kič, ali kad su ovi blagdani u pitanju, sve mi prolazi, neka se sjaji, neka svijetli, neka svira, neka miriše ulje od fritula na svakom koraku. Ali, naravno da mi smeta kad se to pretvori isključivo u jedenje, pijenje i trošenje.

Tako blagdani izgube sav smisao koji bi trebali imati.

Što sebi priželjkujete u 2020.?

- Samo zdravlje. Sebi i svim ljudima.