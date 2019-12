Mislite da samo vi zaglavite uz TV serije do 4 ujutro? Slavni hrvatski par otkriva svoje  omiljene rituale 'ispod dekice': Ma 'odvalimo' kao da sutra ne postoji...

"Ljudi moji, ne biste vjerovali, ali ona je jednom zaspala odmah nakon uvodne špice” hvata se za glavu i smije poznati komičar, Zadranin Ivan Šarić (35), opisujući kako izgleda gledanje filma s njegovom prekrasnom zaručnicom, voditeljicom Koranom Gvozdić (37).

- Jedino što imam reći u svoju obranu jest da smo predugo tražili što bismo gledali i već je bilo kasno kada je ta uvodna špica počela - brani se odmah Korana.

Jedan od najzabavnijih domaćih parova ispričao nam je kako izgleda njihovo vrijeme provedeno u toplini doma pred malim ekranom, koje su im serije, filmovi i glumci najdraži, svađaju li se oko daljinskog upravljača, ali i gledaju li reality showove i turske sapunice te tko dobije više mjesta na kauču.

Korana i Ivan televiziju gledaju najviše navečer, kada riješe sve poslovne obaveze. Mali ekran im je način opuštanja, izvor diskusije, komentiranja i puka razonoda.

Oboje su radili na televiziji, tako da primjećuju sitnice koje obični gledatelj ne bi nikada primijetio.

Ivan se dok gleda u potpunosti uživi, stopi s materijalom koji gleda i u tom trenutku smeta ga i zujanje muhe. Korana je pak pričalica. Navije se ona, komentira, ispituje i obrazlaže stvari koje čovjeku nikad ne bi pale na pamet.

- Znam da Ivan ne voli kad imam pitanja za vrijeme filmova. Dogodi mi se da za vrijeme filma u mislima odlutam i onda izgubim nekoliko sekundi radnje - priznaje Korana, kojoj je televizor u kući gotovo uvijek upaljen i služi joj kao vizualna i zvučna kulisa.

- Nekad su me ti njezini komentari dovodili do ludila, ali sad sam na te momente navikao - zaljubljeno će Ivan.

Oko daljinskog upravljača se ne svađaju, uvijek se nekako usuglase u odabiru sadržaja. Dok jedan gleda ono što želi, drugi je pasivni gledatelj koji po mobitelu vrti neki online sadržaj i povremeno se uključuje u film, a i Korana se tada suzdrži od svojih pitanja i komentara.

Ono što u posljednje vrijeme najviše vole gledati na televiziji i što im je "gušt" su biografski dokumentarci o poznatim osobama.

U posljednjih godina toliko su ih pogledali da ne znaju koji bi izdvojili kao najdraži. Korana od sveg sadržaja u bespućima televizijskog programa najviše voli filmove koji su kombinacija trilera i drame, dok Ivan istinski voli serije koje u pravilu gleda sam.

Njegova se draga jako teško "navuče" na neku seriju, pa on često serije "binge watcha", odnosno sve epizode odgleda u šutu, bez imalo sna, kao da sutra ne postoji...

Za početak nam preporučite nešto što ste nedavno pogledali, a da vas je oduševilo.

Korana i Ivan: Serija "The Spy"!

Ivane, "tjera" li te Korana da gledaš romantične komedije? Korana, "pila" li te Ivan da gledaš sportski program?

Ivan: Korana zapravo uopće nije od romantičnih filmova, točnije, nikad neće predložiti da ciljano idemo gledati taj žanr. Ona će vas prije "maltretirati" da gledate te njezine drame, trilere, tko je koga i kako ubio i tako u krug...

Korana: Svako zlo za neko dobro, barem si pošteđen sladunjavih filmova. Što se tiče Ivana i gledanja sporta, to su dva odvojena pojma i što se toga tiče sam blagoslovljena, ali zato sam u ovih sedam godina pogledala sve filmove o superjunacima i mislim da znam nepotrebno previše informacija o toj temi za jednu običnu ženu.

Dan kad sam u jednom društvu spomenula razliku između Marvela i DC-ja je dan kada se Ivan ponovno zaljubio u mene.

Nabrojite nam najdraže glumce?

Ivan: Ryan Reynolds, Tom Hardy i Jim Carrey.

Korana: Ja sam u tome kriminalna, strašno loše pamtim imena i prezimena glumaca. Neka starija imena pamtim, ali da sam na kvizu i pitate me nešto na ovu temu, ja bih bila najgora!

Jeste li pretplatnici na neke streaming servise?

Ivan: Imamo sve! I upravo tamo gledam većinu svojih serija ili dokumentaraca. Najdraže serije su mi: "Rick and Morty", "Breaking Bad", "South park", "Star Trek" (svi)...

Korana: Ja bih definitivno izdvojila dokumentarnu seriju "Making a Murderer", čijih smo deset epizoda prve sezone pogledali unutar jednog vikenda. To je serija koju ne možeš prestati gledati.

Ivan: Da, vratio bih se samo na njezino negledanje serija. Ovo je zaista bilo jedno od prvih njezinih binge-watchinga koji je svjesno napravila, jer sam joj drugi serijal jednom podvalio.

Naime, pustio sam nam prvu epizodu serije "Stranger things" i rekao da gledamo film. Kad je epizoda završila, bila je u šoku kako je film glupo završio i onda je na odjavnoj špici shvatila da je serija. Nakon toga smo sve pogledali u komadu...

Čiji je kauč kad se gleda televizija?

Ivan: Ako ćemo realno sagledati gabarite naših tijela, možemo lako doći do zaključka da nismo 50:50.

Korana: Imamo nekoliko pozicija koje smo usavršili i u kojima u miru možemo gledati TV, a da njemu ne vise noge s kauča pretjerano...

Što jedete ispred televizije?

Ivan: Ako je mirniji vikend u pitanju, onda si naručimo pizzu i imamo pravi filmski doživljaj, ali nažalost nemamo puno takvih situacija.

Korana: Rekla bih na sreću nemamo, jer bih inače imala 100 kila! Čak ne znam imamo li baš najdražu. Nekad volim narezati hrpu voća pa to jedemo ili uzmem štapiće pa jedem k'o da sutra ne postoji. U kinu opletem po kokicama...

Postoji li nešto što ste gledali već nekoliko puta i uvijek se iznova tome vraćate?

Korana: Mislim da sam film „47 Ronina” pogledala 15 puta i mogla bih još 15!

Ivan: "Batman the Dark Knight" sam pogledao jedno 20 puta!

Imate li TV u spavaćoj sobi? Odvojite li se kada se ne možete dogovoriti što gledati?

Ivan: Imali smo, ali je srećom prestao raditi i sad u miru spavam.

Korana: Ja sam ta koja je voljela gledati TV dok ne zaspim i taj prigušeni zvuk me uvijek uspavljivao. Ali ne mogu reći da mi trenutno jako nedostaje.

Gleda li se u vašem domu sportski program?

Korana: Vjerovali ili ne, kod nas se ne gleda sport. Ja ga ne pratim, ali moja sreća je da ni Ivan nije zaluđen sportom. Naravno da smo gledali nogometne utakmice na Svjetskom prvenstvu naše reprezentacije, ali dalje od toga ne idemo.

Izdvojite top 3 televizijska flopa?

Korana i Ivan: Nemamo pojma, jedino možda prijenos sjednica iz Sabora.

Što mislite o reality showu i turskim sapunicama? Gledate li ih javno ili tajno?

Ivan: Nismo skloni ni jednom ni drugom, ako su showovi u pitanju, prednost ću uvijek dati onome u kojem se pokazuje neka vještina ili talent. S jedne strane sam upravo iz tih razloga i pristao biti dio velikih projekata kao što su „Ples sa zvijezdama” i „Tvoje lice zvuči poznato”.

Show koji me je također oduševio prije nekoliko godina je "Forged in Fire" (Vatreni kovači). To je toliko gospodski show, s fenomenalnom produkcijom, pričom i radnjom.

Korana: Nadovezala bih se na Ivana a propos „Vatrenih kovača”. Zaista, izniman show je pitanju. Za čitatelje koji ne znaju, radi se prikazivanju izrade različitih sječiva od različitih metala.

Tri ili četiri natjecatelja u ograničenom vremenu moraju izraditi posebnu vrstu noža, sablje ili nekog takvog oružja. Ajme, baš smo se razvezali na ove kovače...

Kakvog bi sadržaja trebalo biti više na televiziji, a čega ima previše?

Korana i Ivan: Teško nam je reći čega ima previše, a čega premalo. Program se radi po principu što gledatelji traže, ma koliko god se onda svi iščuđavali.

Ako ti nešto ne paše, promijeni program, a ako ti ni tamo ne paše, prebaci se na online sadržaj, koji raste iz dana u dan.

Ljudi se bune na reklame, pa pobogu i taj sadržaj koji oni gledaju iz topline doma svoga mora od nečeg biti napravljen, a za to je potreban novac.

Idete li u kino?

Ivan: Idemo kad stignemo, volio bih da imamo više vremena, ali poslovni tempo nam to ne dozvoljava.

Korana: Ovisno o tome koliko Ivan često ima večernje predstave ili voditeljske gaže, nekad mjesecima ne odemo, ali se nakon toga izguštamo s nekoliko odlazaka u kratko vrijeme.

Jedno prigodno, adventsko pitanje: koliko ste puta pogledali „Sam u kući” i koji vam je dio najdraži?

Ivan: Mi smo generacija odrasla na „Sam u kući” i nema do prva dva nastavka.

Korana: Ne samo da svake godine naše televizije puštaju te filmove, nego se onda i mediji raspišu o Macaulayu Culkinu i svjedoci smo naslova "Pogledajte gdje je on danas". Zapravo tek tada shvatimo kako starimo.