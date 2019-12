Hercegovka sa splitskom adresom napravila pomutnju na pozornici 'Voicea' kad je izjavila da se udaje za pet dana, u emisiji nastupila i bivša Miss Hrvatske

U pretposljednjoj audicijskoj epizodi "Voicea" nastupila je i Istranka Angelica Zacchigna, studentica jazz pjevanja na glazbenoj akademiji u Trstu koju publika sigurno pamti po tituli Miss Hrvatske 2016. godine.

25-godišnja ljepotica otpjevala je pjesmu "What's up", a jačinom glasa privukla je Vannu, Ivana Dečaka i Massima. Nakon dužeg promišljanja, na koncu je izabrala Vannu koja joj je poručila: "Za početak, ne smiješ biti tako nesigurna!".

Lidija Lapić iz Slunja pjevala je pjesmu Doris Dragović "Zemlja i stina", a iako je ostavila srce na pozornici, nijedan joj se član žirija nije okrenuo.

Andrea Sentić živi u Splitu, a dolazi iz Neuma. Kako je otkrila, njen se otac glazbom bavi od mladosti, a pjevala je s njim "na plesnjacima, u restoranima, gdje se uživa, pjeva i pleše", dodala je ova vesela djevojka.

Pjevala je u klapi, ali svirke u rock bendu ipak su joj bliskije. Ova profesorica matematike i fizike otpjevala je "Show must go on", što je bio "ili-ili" izbor, kako je naglasila Vanna. Posrećilo joj se, njen su talent prepoznali Gobac, Massimo i Vanna, da bi konačno izabrala Gopca.

Andrea je u Voice stigla u pratnji zaručnika, a nakon što ga je predstavila, uslijedilo je pravo iznenađenje.

"Za pet dana se udajem", izjavila je simpatična Hercegovka, na opće oduševljenje u studiju. Morali su zapjevati potom svi i hit Miše Kovača "Proplakat će zora", a pridružio im se na pozornici i nasmijani zaručnik.