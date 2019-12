Splićanka oborila s nogu žiri 'Voicea', okrenula četiri stolice i oduševila publiku; Imala je problema jedino s izborom mentora, jedan je pokušao 'kupiti' trikom: Moj dida je sa Šolte!

Prva natjecateljica u večerašnjoj epizodi showa "The Voice" bila je Eni iz Splita. Energična 22-godišnjakinja glazbom se bavila i profesionalno.

"Glazba je u moj život ušla prije par godina, njom se bavim polu profesionalno, polu amaterski... Nastupila je potom faza od dvije godine u kojoj sam tražila sebe, a onda sam shvatila da se glazbom želim baviti u životu", opisala je svoj put vrckasta Eni, koja je zaraznim plesnim pokretima oduševila publiku i prije nego joj se okrenuo Davor Gobac.

Potom je isto učinila i Vanna. A iako je, kako je nimalo skromno podvukla, "mislila da će joj se svi okrenit'", Eni je na kraju morala birati između dva ponuđena mentora, da bi izabrala konačno zagrebačkog rokera. Vesela Eni svojom je izvedbom "Something's got a hold on me" Ette James dvoranu doslovno digla na noge.

Nakon Eni nastupio je Veselin Krstovski s neuobičajenom pjesmom "The greatest show" iz istoimenog mjuzikla s Hugh Jackmanom. Veselinu iz Končanice blizu Daruvara nitko se, nažalost, nije okrenuo.

Potom je na pozornicu izašla Adriana Vidović, i ona iz Splita, i pokorila studio. Oborila žiri s nogu, izazvala gromki pljesak publike. Ova 24-godišnja studentica zrakoplovstva natjerala je Ivana Dečaka da se okrene čim je pustila glas, a nisu ni ostali članovi puno razmišljali.

Svojom izvedbom "Creepa" grupe Radiohead, Adriana je oduševila, imala je jedino problem s izborom mentora.

"Moj dida je sa Šolte", pokušao ju je kupiti Gobac, no Splićanka je na kraju ipak izabrala "gospodina Massima", kako je sama rekla.

Nakon nje nastupio je Solinjanin Ivo Kralj. 22-godišnjak je svojom izvedbom pjesme Dina Dvornika "Pelin i med" okrenuo jednu stolicu - mentor mu je, kao i Adriani, Massimo. Publici je Ivo poznat i iz RTL-ove emisije "Zvijezde - Ljetni hit".