Ćakula s pjevačicom par dana prije nastupa u Solinu; Minea nam je otkrila kako čuva liniju dok uživa u programu: Ako je ormarić prazan, nema ni dodatnih kalorija!

Pjevačica i voditeljica In magazina Nove TV Renata Končić Minea uspješno balansira između dva posla. Zabava, showbiz i brojne lifestyle teme itekako su joj bliske. U našoj rubrici Televizijska posla odlučili smo provjeriti što privatno najradije gleda, a što, pak, ne, je li ovisna o televizoru i kokicama te koji su joj favoriti s malih ekrana...

Koliko ste vezani uz televizijski program i što tada najradije gledate?

– Kad imam vremena volim se opustiti uz TV, pogotovo kad je neka dobra komedija ili akcija.. Iako trenutno uopće nemam vremena i uglavnom sam okupirana obvezama, TV je zasigurno medij uz koji se najradije opuštam. U užem krugu je još i odlazak u kino.

Od blagdanskog repertoara filmova, koji vam je najdraži?

– Općenito su mi dragi božićni filmovi koje obožavam gledati u ovo blagdansko vrijeme. Idealan program je Diva, mjesec dana prije Božića vrte se samo prigodni filmovi koji me dosta rano podsjete na sve čari Božića. Jedan od kultnih, nezaboravnih filmova je svakako “Sam u kući”, svake godine ga gledam ispočetka (bilo koji nastavak), zatim “Četiri Božića”, “Ljubav i praznici” i mogu izdvojiti jedan od starijih filmova koji me iznova uvijek oduševi “Bijeli Božić”...

Jeste li jedna od onih koja vrti po pola sata programe po daljinskom dok ne pronađe nešto po svom guštu ili ciljano “gađate” HBO, Netflix i slično i točno znate što ćete gledati?

– U principu vrtim programe dok ne pronađem nešto što mi u tom trenutku odgovara, no kad pronađem, program se više ne mijenja.

Koliko pratite političke emisije i sport?

– Politiku pratim onoliko koliko moram! Definitivno me ne interesira i u većini slučajeva me zamara.. no, zato sport pratim svakako. Volim pogledati neku dobru nogometnu utakmicu, Formulu... ili pak gimnastiku... Predsjednički izbori su aktualna tema i pratim ih čisto da sam informirana. Imam svoj stav o tome, iako se ne slažem s puno toga. No politika je, bez obzira na sve, u drugom planu u mom životu...

Možete li odoljeti kokicama, čipsu i ostalim grickalicama koje se savršeno slažu s kaučem, daljinskim i malim ekranom? Ako možete, recite kako vam to uspijeva?

– Naravno da ne mogu. Još se kod kuće koliko-toliko kontroliram, no odlazak u kino nema smisla bez velikih slanih kokica. Ako nema njih, radije ne idem u kino...

Doma kontroliram situaciju dosta jednostavno – ako je ormarić prazan, nema ni dodatnih kalorija. Moram paziti jer obožavam slatko i najbolje je rješenje uopće ne raditi zalihe. Tu sam se već ispraksirala.

Tko vam je omiljeni voditelj izvan vaše televizijske kuće?

– Omiljena voditeljica mi je svakako Oprah Winfrey. I u vrijeme dok nisam ni slutila da ću se osim pjevanja baviti voditeljstvom, voljela sam je i slušati i gledati. Pametna, zanimljiva, sposobna, inteligentna... od siromašne djevojčice do jedne od najbogatijih žena svijeta koja je ujedno i velika humanitarka... vjerojatno je uzor mnogima.

Da ste vi osoba koja slaže TV program, kako bi on okvirno izgledao?

– Definitivno puno humora, glazbe i dobrih filmova, manje politike i ružnih tema! Smatram da nam općenito fali emisija koje bi nas odmaknule od svakodnevice i problema. Ljudi su se zaboravili opustiti i stalno su u nekom stresu od briga i vlastitih problema. Pružila bi im više zabave i trenutaka u kojima bi makar na kratko zaboravili na sve to i opustili se što je više moguće....

Biste li se voljeli okušati kao voditeljica nekog velikog showa tipa “Supertalent”, “Ples sa zvijezdama” i slično?

– Naravno da bih, no svakako moram naglasiti da format koji mi je najdraži i u potpunosti po mojem guštu je svakako “Dom iz snova”. Humanitarni serijal u kojem pomažemo onima kojima je naša pomoć slamka spasa... pomoći ljudima, omogućiti im topli dom i makar im malo uljepšati život te dobiti osmijehe na njihova lica nešto je neopisivo.

“Supertalent” i “Ples sa zvijezdama” su emisije drukčijeg karaktera, no svakako bi bile velik izazov, iako trenutno ne razmišljam u tom smjeru!

Kako i gdje ćete provesti božićno-novogodišnje blagdane?

– Odmalena sam obožavala ovo vrijeme... Iako sada nemam vremena zbog mnogobrojnih obveza uživati u njemu, veselim se Božiću i trenucima s obitelji i bližnjima. Za Badnjak i Božić nikada ne radim, to su dani u kojima je sva pažnja posvećena obitelji i ljudima koje volim. Kićenje jelke, mamina kuhinja, okupljanje za blagdanskim stolom, polnoćka... ništa mi to ne može zamijeniti.

Nova godina je po običaju radna i na to sam već naviknula. Veselim se s ljudima i na pozornici, a ove godine ta sreća će biti udvostručena.

Ujutro nastupam na dječjem dočeku Nove u Solinu, a navečer se pridružujem svojim dragim curama Elli i Ivani Banfić na najluđem partiju u Karlovcu.