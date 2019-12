'Musliman sam, a supruga mi je katolkinja. Četrdeset smo godina zajedno i najraskošnije slavimo Božić': Islamović otvorio vrata svog doma i pokazao blagdanski ugođaj

Stan obitelji Islamović na zagrebačkom Borovju nije teško pronaći. Balkon i unutrašnjost pršte od svjetlosti božićnih lampica već sredinom prosinca, piše Jutarnji list.

Za to je zaslužna Marijana, supruga poznatog rokera Alena Islamovića, koja već godinama sve ranije ukrašava kuću jer cijela obitelj naprosto obožava božićne ukrase. Primili su ekipu Jutarnjeg u svom toplom domu koji već odiše blagdanskom atmosferom, a pjevač, poznat po bezvremenim hitovima Divljih Jagoda i Bijelog Dugmeta, poput “Đurđevdana”, “Ružica si bila” i “Motori”, priznao im je da se dekoracijama bavi najviše supruga.

- Na meni je samo da sve te ukrase doteglim iz garaže - smije se Alen.

Marijana pak otkriva da je oduvijek voljela Božić, kako zbog ukrasa, tako i zbog dobre atmosfere koja nastane kad se za stolom okupi cijela obitelj. U njihovom slučaju to su kćeri Una i Lara, Alenove mezimice, koje su već odrasle, udane žene i majke prekrasnih sinova Dina i Davida, a društvo im pravi i veseli pas Uno, uvjerljivo najveći “pozer” kad je u pitanju fotografiranje za Studio.

Kreativnost

- Nekada smo kuću kitili na Badnjak ili nekoliko dana ranije, prema tradiciji. Ali onda nam ju je bilo žao raskititi, činilo nam se da je to premalo vremena za uživanje u blagdanskoj čaroliji. Pa sam tako, malo po malo, počela kuću uređivati sve ranije i svima se to svidjelo - otkriva Marijana, dok mlađa kći Lara kroz smijeh kaže da pripreme za Božić u njihovoj obitelji traju “bar mjesec dana”.

Alen je islamske vjeroispovijesti, a Marijana katolkinja, no to ih nikada nije sprječavalo da slave sve blagdane zajedno. Oboje dolaze iz Bihaća u multikonfesionalnoj Bosni i Hercegovini, u kojoj se, kažu, u njihovoj mladosti nikad nisu pravile razlike među vjerama. Jedni bi druge ugošćavali u posebnim prigodama, poštivali tuđe običaje i družili se bez mržnje, a upravo to je poruka koju svojoj djeci usađuje i obitelj Islamović.

Fotografira ih naš fotograf pored obiteljskog bora, primjećujući da su svi ukrasi ove godine u bijelom tonu. Marijana kaže da svake godine promijeni “temu”.

- Nekad sam u zelenoj fazi, nekad imamo crvene ukrase, ma imam ih svih boja i oblika. Iskreno, ni sama ne znam koliko ih se skupilo svih ovih godina, a svako malo kupim nove jer prođem nekom trgovinom i nešto mi se svidi, pa ne mogu izdržati da ne kupim. Ove godine sam se odlučila za bijelu, a jako je popularan i lik Orašara, pa imamo dosta figurica Orašara - kaže Marijana.

Lara kroz smijeh dodaje da je Orašar postao toliko popularan da “ćemo možda iduće godini kititi lutku, a ne jelku”. No, Marijana ne brine previše o trendovima. Uživa u svojoj kreativnosti kojom stvara jedinstvenu Božićnu bajku. Oduvijek je bila sklona uređenju interijera, pa je tako vlastoručno uredila sve nekretnine u kojima je par živio, kao i stanove svojih kćeri. Alen kaže da se u njene ideje ne miješa jer mu se sviđa sve što ona napravi.

35 koncerata

Zanimljivo je i kako se par upoznao. Alen je, otkrivaju, bio u ranim dvadesetima i tek je trebao postati velika jugoslavenska zvijezda, a Marijana je imala samo 16 godina. Roditelji su je prvi put pustili u noćni izlazak u grad, a ona je odmah srela rokera i planula je ljubav koja traje već gotovo četiri desetljeća. Štošta su u tom periodu prošli zajedno, a Marijana je vlastitu karijeru medicinske sestre žrtvovala kako bi se brinula o obitelji.

Alen je vrlo zaposlen, samo ovog ljeta imao je 35 koncerata, a češće je u automobilu nego doma. Traže ga posvuda, od Hrvatske i Bosne i Hercegovine, preko Srbije, Kosova, Albanije, ali i Slovenije, Švicarske, Njemačke... Baš u vrijeme ovog posjeta spremao se krenuti za Nürnberg, gdje je dan kasnije imao veliki koncert. Već se priprema i za novogodišnji spektakl na glavnom trgu u Somboru, a u pripremi je još barem desetak koncerata u narednom razdoblju. Omiljen je gost i na motorističkim skupovima diljem bivše države. Zbog toga je Marijana često ostajala doma s djecom, ali nikad nije požalila zbog te odluke.

- Božić gotovo uvijek slavimo zajedno, Novu godinu baš i ne. Alen često ima novogodišnje gaže i to je normalno u životu glazbenika. Tako će biti i ove godine. Ja ću za Novu godinu najvjerojatnije s kćerima i prijateljicama otići u našu kuću u Bihaću. Nekada sam znala pratiti Alena na njegovim koncertima, ali ovog puta mi je to prenaporno s obzirom na udaljenost, a i odmah bismo se vraćali, pa mi se nije dalo ići. Ali, znali smo često ići zajedno, pa smo i tulumarili. Sada više nismo toliko u godinama za to, ako zatulumarimo, oporavljamo se tri dana... - objašnjava veselo Marijana.

Roker Alen, naime, proteklih se godina okrenuo zemlji koju je Marijana naslijedila u Bihaću. Tamo su, kao što je Jutarnji već pisao, napravili dvije velike plantaže lješnjaka, koji polako počinju davati plodove. Islamović nam objašnjava da je glazba njegov život i ljubav, ali sve radije vrijeme provodi na plantaži. Obitelj tako živi na relaciji između Bihaća i Zagreba, a dok supruga voli život na Borovju, Alen bi svako malo htio u Bihać, gdje se osjeća najopuštenije.

Recept za puricu

- Tamo imamo kuću u kojoj možemo primati društvo, a tu je i Alenov teniski centar u kojem se uvijek nešto događa. On bi stalno nešto radio oko kuće i na zemlji, jako je marljiv i to ga izuzetno veseli, a i zna puno toga. Kad je krenuo s lješnjacima, svi smo mu govorili da o tome ne zna ništa, a on se bacio na knjige, proučio sve što se moglo i sada zna gotovo sve što je potrebno za uspješan uzgoj - Marijana hvali svog supruga i dodaje da unuk Dino najviše voli jednu čokoladu s lješnjacima jer su ga uvjerili da se radi od lješnjaka obitelji Islamović.

Ova će godina u obitelji ipak biti malo drugačija nego prethodne. Kći Lara, simpatična djevojka koja oca često prati na društvenim događanjima, rodila je prije šest mjeseci i nedavno se udala, pa se prvi put želi iskazati kao udana, obiteljska žena. Zbog toga će obiteljski ručak biti u stanu njezine obitelji, a već se zna da će to svakako biti pečena purica s mlincima po tradicionalnom receptu.

- Stalno me zove da joj dođem pokazati kako se priprema purica. Ovih dana idem kod nje da utanačimo recept. Rekla sam joj, pa daj da ja ispečem puricu i donesem, ali za to nije htjela ni čuti. Kaže, nije to isto, želi ju ona sama pripremiti - otkriva Marijana.

A kada završi obiteljski ručak, Marijana i Alen imat će svoju proslavu. Možda odu do prijatelja koji organiziraju feštu u jednom caffe baru, a možda, otkrivaju nam, i ostanu doma, u lijepo osvijetljenom stanu, uživajući u miru svoje blagdanske priče.

I baš kad bi netko pomislio da je možda ipak prerano za ukrase, napuštamo dom ove skladne obitelji, a na izlazu iz zgrade dočekuje nas prizor koji nas razuvjerava u to. Počeo je padati prvi ovogodišnji zagrebački snijeg.