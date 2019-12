Splićanku vječno uspoređuju s hollywoodskim ljepoticama, lani je bila jedna od zaposlenijih glumica u državi: bilo je burno na svakom planu, otkrila nam je i planove za sljedeću godinu

Opaaa, polaskana sam, merci – oduševila se mlada 22-godišnja glumica Ana Uršula Najev kad smo joj rekli da je naš izbor za “Premium”, kao nasljednica Nadije Cvitanović iz prošlogodišnjeg izdanja priloga. Uršula je sveprisutna u Dalmaciji, pa i šire.

Iako je još studentica (pete godine splitske Akademije, lani je stekla titulu prvostupnice), već naveliko glumi u kazalištu, kratkim i dugim filmovima te spotovima, pjeva od soula do talijanske kancone... Nedavno je imala premijeru predstave “Djeca recesije”, još uvijek putuje sa “Splićankama”, a i gostovala je na Gavellinim večerima s “Kušnjom”. Čeka je i premijera Trencova filma “Ribanje i ribarsko prigovaranje”.

Zaposlena djevojka. Photosession i intervju smo dogovarali u pauzi između Uršulinih predavanja na faksu i rada u studiju. Fotkala se u foyeru HNK, a našli smo se u “Planu B”.

'Živim kako želim, izgledam kako hoću': mlada Splićanka koja je na karaokama pobijedila Roka Blaževića govori o svojim uzorima, snovima, budućnosti u svom gradu, izlascima...

- U trenutku sam prošla kroz tri mikrofaze; prva je bila: Lovely Jubbly! Druga je bila: čekaj malo, šta je njemu, zašto ja, ima puno uspješnijih i zanimljivijih, a treća, nakon flashbacka na prošlu godinu: pa i nisam toliko loša, ima se tu o čemu razgovarati. Uslijedila je mono-besa i još jedan Lovely Jubbly. U svakom slučaju, hvala – proširila je Uršula uvodnu reakciju zbog našeg izbora.

Godina je pri kraju, kako bi je sumirala? Na što si najponosnija?

- Nikad mi brže i burnije nije prošlo godinu dana. Diplomirala sam, imala tri premijere, snimala filmove, serije za strano tržište, spotove, reklame, počela raditi kao voditeljica u studiju Playdrama, vodila razne manifestacije i festivale, imala hrpu svirki i koncerata, od kojih me do kraja godine čekaju još nekoliko manjih i tri velika: u HNK, u “Lisinskom” i u Lori. Najponosnija sam na to što sam prestala gristi nokte, dva puta bila krštena kuma, napisala duodramu i na ponude koje sam odbila. Sada mi preostaje nada da ovo neće biti naslov intervjua.

Prvi intervju smo napravili na Pulskom filmskom festivalu 2018., gdje si imala debi u kratkom filmu “Sandra i Marina” Igora Jelinovića. “Ovo mi je prvi profesionalni projekt, čudan osjećaj, jako čudno”, tad si sramežljivo rekla. Je li taj “čudan osjećaj” danas nestao? Koliko je Uršula drukčija godinu i pol dana kasnije?

- Uršula nakon godinu i pol dana ima puno više dobrih i loših iskustava, naučenih lekcija, utakmica u nogama, diplomu u rukama i tri kilograma više. Međutim, taj “čudan osjećaj” ne prestaje i mislim da nikada neće prestati. Svaki novi radni proces doživljavam kao rast i igru, i onda to rezultira u nešto na temelju čega te neki ljudi hvale i postigneš nekakav uspjeh. To mi je i dalje apstraktno. Trema i nesigurnost su uvijek prisutni u nekoj dozi, ali ono u što sam definitivno sigurnija je da ne postoji drugo zvanje osim umjetničkog kojim bih se mogla baviti.

Koliko ti je bliska predstava “Djeca recesije” kao “drame o četvero ljudi u jednom splitskom stanu koji u iščekivanju nadolazeće apokalipse još jedne turističke sezone i još jedne ‘Ultre’ nastoje očajnički svojim životima i svojoj boli dati neki smisao”? Kako gledaš na turističku i “ultrašku” groznicu?

- Što se same predstave tiče, ne znam jesam li u ijednom procesu uživala kao u ovom. Ovako ja zamišljam tim iz snova, počevši od autora izvrsnog teksta Dina Pešuta, preko najdivnijih kolega na svijetu Gorana Markovića, Donata Zeke i Paole Kuvačić, pa do redatelja Njegove Genijalnosti Ivana Plazibata i ostatka odlične autorske ekipe - Saše Antića (glazba), Ane Marin (kostimografija) i Siniše Jakovčevića (svjetlo). Tema nam je svima bliska, a to je život mlade generacije koja već dva desetljeća odrasta u društvu cinizma i korupcije. Istraživali smo međuljudske i međugeneracijske odnose kroz ovovremene okolnosti turističkih poplava i uragana.

Moje viđenje tih “groznica” je sljedeće: sve je u redu dok je u zdravoj mjeri, kao što je i svaka supstanca na svijetu i otrov i lijek, ovisno o načinu primjene i dozi. Split je turistički grad i naravno da je svaki napredak u tom smislu poželjan, ali kad napredak preraste u mutaciju, kad raste isključivo iz ljudske obijesti i neutaživosti, kad oni koji imaju puno imaju sve više, a oni koji imaju malo imaju sve manje, kad studenti mahom nemaju krov nad glavom u prvim ljetnim mjesecima, onda je to rana faza apokalipse jednog grada.

Predstava je, kako stoji na FB statusu, za sve “ljubitelje buke i trke”. Kako se nosiš sa “(s)trkom” užurbanog života?

- Vidim, “stalkao” si me na Facebooku (smijeh). Da, predstava je pravi emocionalni “roller coaster” i vrlo je dinamična, duhovita i intenzivna u svakom smislu te riječi. Što se intenzivnosti i brzine u svakodnevnom životu tiče, paše mi, koliko god to ponekad stresno bilo. Navikla sam živjeti i raditi punom parom od malih nogu. U slobodnom vremenu uživam maksimalno kad ga imam, ali ako ga je iole više nego inače, zna me obuzeti blagi osjećaj nervoze ili tupila. Svi koji me poznaju, znaju da sam radoholičar. Na kraju krajeva, imam tu sreću da radim ono što volim. Isto tako, smatram da koliko god čovjek zaposlen bio, uvijek može i mora naći ili stvoriti vremena za sebe i svoje bližnje.

Gdje se osjećaš prirodnije, na kazališnim daskama ili pred kamerom? Možeš li povući (glumačku) paralelu između teatra i filma?

- Gluma pred kamerom je minimalističnija, a time i prirodnija. S druge strane, u kazalištu su dozvoljena neka izražajna sredstva i rješenja koje film ne trpi. U oba slučaja je potrebna temeljita priprema i posvećenost. Film je trajni zapis, dok je kazalište umjetnost trenutka i obje varijante su mi jednako uzbudljive i izazovne. Ne bih se voljela opredjeljivati za jedno, nema ni smisla. Gluma je uvijek traganje za istinom, bez obzira u kakvom formatu bila i želim maksimalno istražiti sve njezine oblike.

Kako se u to uklapa pjevanje? Koliko se osjećaš prirodno kad pjevaš “You make me feel like a natural woman”?

- Najprirodnije moguće. Glazba mi pomaže da izrazim neke dijelove sebe koje ni sama ne znam verbalizirati. Kao i gluma, na mene ima iznimno terapeutski učinak. Svaki nastup je za mene mala katarza. Mislim da je verzija mene dok pjevam puno ogoljenija i intimnija nego verzija mene dok evo, na primjer, razgovaramo.

Koje pjevače, pjevačice i bendove voliš?

- Ne znam odgovoriti na ovo pitanje. Volim sve što me natjera da to ponovno poslušam. Moja Deezer playlista ukratko počinje sa Chopinom i Schubertom, nastavlja se s Ninom Simone, Nickom Caveom, Sinatrom, preko Olivera, Smaka, Amire Medunjanin, Lucija Battistija, Valentina Boškovića pa do Pantere, Deep Purplea, Floyda i Massive Attacka. Tako da nije baš jednostavno definirati koje pjevače i bendove volim. Ali, evo, da mogu putovati kroz vrijeme i odabrati jedan koncert, odluka bi pala na Queen na Wembleyju.

Repertoar ti uključuje pjesme iz filmskih soundtrackova poput “Duha”, “Prljavog plesa”, “Tjelohranitelja”. Koji ti je najdraži soundtrack?

- Volim pjevati soundtrackove jer su još jedan dokaz koliko se gluma i glazba ljube i upotpunjuju. Pregršt ih je na mom repertoaru i playlistama, ali možda mi je najdraži filmski song “Unchained Melody” iz “Duha”. Generalno govoreći, favoriziram Tarantinove soundtrackove.

Također pjevaš i hitove Shirley Bassey, koja je otpjevala ponajbolje pjesme za filmove o Jamesu Bondu. Bi li mogla odigrati ulogu Bond-djevojke?

- Sad smo već malo predaleko otišli, ali kad smo već tu, reći ću ti da bih radije igrala Jamesa Bonda. Iako, i s ulogom Bond-djevojke bih bila poprilično zadovoljna. Opet se nadam da ovo neće ići u naslov.

Vidiš se izvan granica Splita i Hrvatske? Barem Europa ili Brazil kod mame, ako ne Amerika i Hollywood?

- Mislim da svaki glumac ili glumica ima velike snove. Mašta je plodno tlo za rast i razvitak. Tko vam kaže da se ne zamišlja u velikim produkcijama, laže. Ne znam hoću li uspjeti dogurati do tu, ali da imam u glavi spreman govor za Oscara, imam. Sad već molim da ovaj Oscar moment ne ode u naslov. Za Brazil mi nedostaje jedna mala sitnica, a to je portugalski jezik. Ali, opet, vrijeme, mašta i naporan rad su mi stalni saveznici, a život je kao bombonijera - kako je rekao gospodin Forrest, pa ništa ne smatram isključivim ili nemogućim.

Kad smo kod Hollywooda, u photosessionu za “Splićanke” odišeš daškom starog filmskog glamura Rite Hayworth. Koliko su ti bliske stare hollywoodske dive?

- Najljepša ti hvala. Sad smo se već dotakli neke estetske sfere, pa ću izraziti svoju polaskanost ovim komplimentom jer stare hollywoodske dive smatram oličenjem ženstvenosti i elegancije. Osim toga, većina njih je bila iznimno talentirana i glazbeno i plesno. Premda je ljepota subjektivan i u odnosu na vrijeme i trendove promjenjiv pojam, mislim da gracioznost i prirodnost kakvom odišu dame tog vremena nikad neće izići iz mode.

A mlade? Je li ti itko rekao da sličiš na Margot Robbie?

- Osim tebe, još jedna osoba. Usporedbe su razne, ali najčešća je ona s Liv Tyler. Uvijek se zacrvenim malo kad to čujem. Govoreći o mladim generacijama, postoji niz fenomenalnih glumica u tom novom valu. Osim Margot, tu su Jennifer Lawrence, Emma Stone, Dakota Fanning i brojne druge koje obećavaju puno i više od toga i čijim se novim filmovima uvijek veselim.

Guštaš li kao Margot u sceni iz Tarantinova “Bilo jednom u... Hollywoodu” kad si u kinu? Prepuštaš li se filmu 100 posto?

- Preferiram kućno gledanje filmova jer mi zatvoreni prostori s puno ljudi u kojima nemam komod proizvode blagu paniku. Zato ciljam projekcije sa što više slobodnih mjesta i uglavnom idem u kino sama, tada je to moja dvosatna terapija i tulum.

Kolika si filmofilka? Koji su te filmovi/uloge ove godine još oborili s nogu, osim “Once Upon A Time In... Hollywood”? Phoenix kao Joker?

- Jako volim gledati filmove i to uglavnom isti više puta. Tu možda radim i propuste jer kad imam vremena često ću prije ponoviti gradivo s nekim klasikom nego pogledati nešto novo i aktualno. Drago mi je da si napisao “Phoenix kao Joker” jer nisam fan tog filma (nemoj me mrziti), ali Phoenix je apsolutno vrijedan divljenja. Od ovogodišnjih filmova svakako bih izdvojila još “Onu koju zamišljaš”, “Irca” i “Dnevnik Diane Budisavljević”.

Koje su ti želje za 2020. godinu? Da glumiš u Tarantinovu filmu?

- Nema priše, sasvim je OK ako to odgodimo za koju godinu, Tarantino je razuman tip. Za 2020. su mi želje da planove izrealiziram što je bolje moguće, između ostalog i svoju monodramu, kojom ću završiti ovu predivnu petogodišnju epizodu. Želim otići na mjesta na kojima nisam bila, raditi s ljudima s kojima nisam radila, steći nova iskustva i lijepe uspomene, raditi dobre, inspirativne stvari, raditi. Učiti i pomicati vlastite granice. I mir u svijetu, bez šale. I zdravlje.