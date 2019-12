Niprije su mitološka bića koja jedina smiju u Čavoglave, ali i tajanstveni vokalno instrumentalni sastav koji rastura obradama Thomsonova najvećeg hita; Voljeli tu pjesmu ili ne, na ovo ćete oplakati od smijeha

Prije nešto više od mjesec dana Vokalno instrumentalni sastav "Niprije" objavio je svoju prvu obradu na YouTube kanalu, a danas ukupno broje gotovo milijun pregleda i preko četiri i pol tisuće pretplatnika.

Premda za sebe kažu da ni po čemu nisu posebni, nema sumnje da su u jako kratko vremena postali apsolutni hit na internetu sa nekoliko objavljenih i opjevanih obrada najvećeg hita Marka Perkovića Thompsona - "Bojna Čavoglave".

Ako do sada niste čuli nevjerojatne obrade VIS-a "Niprije", očekuje vas, najblaže rečeno, zabavna večer. Ove pjesme će rado poslušati Thompsonovi fanovi, ali i oni koji ga kategorički odbijaju slušati, budući da svih sedam obrada tjera suze na oči od smijeha.

Čini se je Vokalno instrumentalni sastav "Niprije" odabrao savršenu formulu s kojom je privukao veliki broj obožavatelja, a to je pjevanje lirike “Bojne Čavoglave” u blues, rock ili pop verziji, na glazbenoj podlozi poznatih svjetskih hitova kao što su: "Stand by me", "Yesterday", "Shallow", "Dancing Queen", "Wrecking Ball", "California dreamin" i "Surfin' U.S.A.".

Iznimno kvalitetno pjevane obrade zaintrigirale su brojne koji su željeli nešto više saznati o Vokalno instrumentalnom sastavu "Niprije".

Za "Slobodnu" su samo kazali kako se nije riječ se o zvučnim imenima hrvatske glazbene (ili bilo koje druge) scene i zato smatraju da nema smisla otkrivati imena i prezimena članova sastava. Što se tiče odabira pjesme, vjerujemo da su nam namjerno prešutjeli zabavniji dio odgovora.

- Vezano za odabir pjesme, također nema posebnog razloga. Realno, to je mogla biti bilo koja druga pjesma - kazali su članovi VIS-a "Niprije" te su dodali da nas možda očekuju obrade i drugih pjesama, ali će to ostaviti za idući album.

Čini se da im tekst "Bojne Čavoglave" još uvijek pruža dovoljno inspiracije te da bi nas mogli nastaviti zabavljati na svom YouTube kanalu s novim "verzijama" te poznate pjesme, a između redaka su najavili da možemo očekivati čitavi album takvih obrada.

I za one koji ne znaju, Niprije su po definiciji mitološka bića koja jedina smiju u Čavoglave, otud ime ovom tajanstvenom vokalno-instrumentalnom sastavu.