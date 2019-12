Gledatelji oduševljeni: Dalmatinka za Oscara? Hayford, Stevie i Kamikazete jedini su Supertalenti večeras, ostali su ispod njih

Gabriela Braičić ima vrlo zanimljiv Supertalent put.

Kako bi došla na audiciju propustila je svoju malu maturu, odnosno oproštaj osmih razreda, međutim to joj se isplatilo s obzirom na to da je upravo na audiciji osvojila srca gledatelja, ali i Jankov zlatni gumb.

Njeno polufinale također nije prošlo nezapaženo jer je njezin glas zaista veličanstven, a u finalu je odlučila pokazat baš sve što zna.

Odabrala je pjesmu Jennifer Hudson ''And I am telling you I am not going''.

''Pripremila sam veliku pjesmu koja mi je posebno draga i baš je volim pjevati. Ona najviše pokazuje moje vokalne sposobnosti'', objasnila je ova 14-godišnja Omišanka i dodala:

''Očekujem da ću nastup odraditi najbolje što mogu. Svi smo i do sada dali najbolje od sebe i to je već pobjeda za sve nas.''.

A ovo što smo čuli u finalu bilo je nešto doista najmoćnije i najbolje dosad od ove djevojke! Posebno je pucao od ponosa Janko koji joj je stisnuo zlatni gumb.

"Dobio sam puno poruka da si ti najbolji zlatni gumb ikada. Ti si toliko iznad svega. Ako ti ne pobijediš, ja sljedeće godine nisam u žiriju.

Šalim se, ali ta tvoja zrelost i snaga, a opet skromnost... Ma svaka ti čast", poručio joj je.

I ostali su bili oduševljeni njezinim nastupom, a Maja je još jednom upitala publiku jel mogu vjerovati da ona ima samo 14 godina.

"Samo nebo ti je granica", zaključila je Maja, dok je Bilman istaknuo kako ona nije hrvatski supertalent, nego talent svjetskih razmjera.

To je to, mala! Ako se netko sjeća mog komentara od prije dva tj, rekla sam da baš ovu pjesmu treba pjevati. I sad je rasturila! 14 godina, vau, svaka čast kako god bilo danas, puno sreće u budućnosti joj želim

Hayford, Stevie i Kamikazete jedini supertalenti večeras, ostali su ispod njih.

Oscar možda da,u ovoj emisiji definitivno ne !

Koja glaščina!

Što mislite?