Pobjednici sedme sezone Supertalenta su Transform Crew!; Facebook se užario od komentara: 'Sljedeći put dolazim na traktoru i dovodim cijelo selo!'

Pobjednici sedme po redu sezone Supertalenta su Transform Crew.

Najmanji broj glasova dobio je Duo Kamikazete. 11 mjesto osvaja Hayford Okine. Benjamin Iličić je deseti. Deveto mjesto osvaja Stevie Starr. Damiano Roi je osmi. Sedmi je Stella Scholaja. Dječji zbor iz Varaždina je šesti. Peti je Matej Mateković.

Četvrta je Gabriela Braičić.

Evo što su gledatelji komentirali nakon finala.

Iduće godine ide cijela moja ulica,pobijedit ćemo sigurno.

totalno razočaranje

Katastrofa!!! Apsolutno nezasluženo!! Promijenite ime iz "supertalent" u "plešite s grupama" !! Užas. Ovo je definitivno posljednji Supertalent koji sam gledala.​

Ovo je sramotaaaa...svi pojedinci prvi ispali, a ovih je grooo i pobjede..i još su prvi nastupali, a kaj sa ovim zadnjima....maja je napočetku rekla ko je pobjednik tu, se već sve znalo...gasite taj supertalent jer to nije supertalent​

Ekipa sljedeći put dolazim na traktoru i dovodim cijelo selo ima da pokorimo Sulertalent, imamo sve potrebno: nismo talentirani, ima nas pun k**** i znamo pravit budalu od sebe, i mozda jos nadodamo neku tužnu skupinu​

Konkurencija među natjecateljima sedme sezone showa Supertalent bila je jaka, a od pet zlatnih gumba, u finalu se borilo njih čak četiri.

Od gotovo 400 točaka s audicija, dvanaest najboljih posljednji put stalo je na pozornicu Supertalenta. Osim laskave titule pobjednika sedme sezone showa, pobjednik, Transformer Crew osvojio je i 200 tisuća kuna.

Posljednji zlatni gumb koji je izborio veliko finale showa, osmogodišnji hulahuper Matej Mateković, koji je toliko oduševio Igora i Franu da su mu nisu odoljeli stisnuti zlatni gumb na audiciji, u posljednjoj polufinalnoj emisiji ponovno je otopio srca gledatelja i pokazao svoju iznimnu vještinu hupanja.

Twirling majstor iz Požege Benjamin Iličić, također smo vidjeli uu finalnoj emisiji Supertalenta. U finalu smo vidjeli i kralja balansa iz Gane Hayforda Okinea, koji je balansirao sa zdjelama, dok je Škot Stevie Starr, profesionalni regurgitator, ovoga puta žiri i publiku šokirao novim stvarima koje može progutati i potom ih vratiti iz želuca!

Duo Kamikazete ili ''Lude Slovenke'', kako ih već zovu, nastavile su sa svojim akrobacijama. I ovoga puta ostale su u zraku.

U kategoriji pjevača natjecala su se dva zlatna gumba - čudesni kontratenor Marko Antolković, kojega je u polufinale lansirala Martina, u finalu je nastupio sa Verdijevom Traviatom, te Jankov zlatni gumb, po njegovim riječima, čudo od djeteta – Gabriela Braičić, koja je nastupila s pjesmom Jennifer Hudson'' And I am telling you I am not going''.

Djevojka iznimnog glasa, Stella Scholaja, koja je svojom inspirativnom pričom dotakla srca gledatelja u finalu je nastupila sa svojom vlastitom pjesmom, dok je Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu ostao vjeran grupi Queen.

Svoj nastup s nestrpljenjem je dočekao i Slovenac Damiano Roi. Izveo je svevremensku pjesmu "O Holy Night" glazbene skupine Il Divo.

Od plesača vidjeli smo plesnu skupinu Transform crew, za koju je Martina kazala da su razvili svoj osobni potpis, ali i stepere iz Dubrovnika – skupinu Step 'n jazz.