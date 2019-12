Nakon 15 najlošijih, naš kritičar Vinko Vuković odabrao je jednako toliko tv sadržaja koje se zaista isplati gledati i naveo ih redosljedom od 15 do 1.

Emisija na broju 1 možda će mnoge iznenaditi, možda za nju neće znati. A trebali bi.

U pornoterminu se nudi sadržaj toliko bizaran, da ni Crkva još nije stigla reagirati: vodimo vas kroz najveće smeće koje na našoj televiziji možete pogledati!

15. Život na vagi

Reality show omražen je format kod zahtjevnije publike. A kritiku ne treba ni spominjati. I tako je najčešće s punim pravom.

Ipak, postoje iznimke, a jedna od njih je svakako i "The Biggest Loser", kako glasi izvorni naziv ovog američkog realityja.

Naravno da je gledanost temelj svake emisije na komercijalnoj televiziji i naravno da se ona najbolje postiže javnim otkrivanjem ljudske intime.

I u tom segmentu ovaj show opasno koketira s Big Brotherom (grupa dobno i obrazovno različitih muškaraca i žena zatvorenih u istoj kući izloženi voajerima ispred malih ekrana), ali ipak nikad ne prelazi granicu. Barem ne njegova hrvatska verzija.

Uostalom, nikome od kandidata motiv za dolazak u ovaj show nije buduća slava i medijska popularnost, nego borba s vlastitim demonima.

Svi su oni već pokušavali smršavjeti, ali nisu uspijevali pa su dolazak na televiziju vidjeli kao zadnju šansu. Da spase vlastiti život, a ne da skinu kilograme. Njihove suze su stvarne, a ako su one baš ono što čekate, onda je problem u vama, a ne u njima.

14. Gorski liječnik

Termin emitiranja je jutarnji, ali ne smeta. Poglavito u zimskim danima. A ne smeta ni što dr. Martin Gruber nije dr. Udo Brinkmann, jer je to naprosto i nemoguće.

"Der Bergdoktor" je od one vrste serija kakve bi sve televizije snimale, samo kad bi znale. A njemački ZDF i austrijski ORF znaju.

Nepretenciozno, pametno i lijepo. I nimalo provincijski, pa tako već više od deset godina. A provincija u kojoj se radnja odvija i u kojoj se serija snima - donji Tirol - vrvi od turista koji dolaze dr. Martinu na "liječenje".

13. Cobra 11

Ostario je dobri, pošteni Semir, vidi se, ali "Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei" i dalje vozi po RTL-ovim kanalima. Točnije, juri. Jer, jurnjava je to dostojna hollywoodskih filmova.

12. Kućni ljubimci

Koncept je pomalo šašav, produkcija je amaterska, a opet, teško da simpatičnija emisija od Ponoševe može postojati. Antun Ponoš entuzijast je koji već tri desetljeća sam gura projekt u kojem se samo dobre vibracije odašilju i koji nas čini zadovoljnijima prije subotnjega ručka.

I pri tome je potpuno nebitno imate li doma zlatnu ribicu ili buldoga, papigu ili tvora. Koliko je ova emisija draga i bitna, najbolje se vidjelo onomad kad su je bili ukinuli - jer kojega će im vraga emisija na kojoj nitko ne može uzeti zub!? - pa kad je HTV bio zasut pozivima gnjevnih gledatelja kojima su "Kućni ljubimci", i to baš ovakvi kakvi jesu, čupavi i blesavi poput psa mješanca, ušli pod kožu.

11. Bitka za skladište/Zalagaonica/Smrtonosni ulov

Dokumentarni reality format od kojega je teško zamisliti išta televizijski zahtjevnije. Ovo su samo dva primjera, iako ih po raznim kanalima (National Geographic, History...) možemo vidjeti more. I sve su jedan bolji od drugog. Stvarne osobe pratimo u nestvarnim situacijama kao da gledamo najuzbudljviji triler.

I potpuno je pri tome nebitno pratimo li put do procjene kakvog prastarog aparata za kavu ili lov na rakove u Beringovu moru.

10. Istrage zrakoplovnih nesreća/Čudom preživjeli

Pogledajte objašnjenje pod točkom 11 pa razinu napetosti podignite na još višu razinu.

9. Skijanje

Prijenosi utrka Svjetskog kupa u skijanju na HTV-u preživjeli su iz dva razloga. Prvi je zato što Bruno Kovačević zna skijati, a drugi je zato što ih nitko neće. No, skijanje tome nije ništa krivo. A riječ je o sportu koji nudi nepatvorenu ljudsku dramu.

Sudbine se tu mijenjaju u stotinki sekunde. I nikoga nema da ti pomogne. Na stazi si sam, a svaka pogrešna odluka ili najmanja nesmotrenost život ti može pretvoriti u pakao. I sve to kao reality show, u izravnom televizijskom prijenosu koji ne može pokvariti ni Kovačevićevo skvičanje u zapanjujuće iritantnom falsetu.

8. Plodovi zemlje

Najstarija emisija HTV-a i, kažu, najstarija specijalizirana emisija u ovom dijelu Europe, na programu je još od 1958. godine, no uvjeren sam kako postoji sasvim dovoljan broj onih koji nikada niti jedan njezin prilog nisu pogledali. Em, zvuči dosadno, em naporno. Nikad, međutim, nije kasno.

I nemojte misliti da se tu radi samo o krumpirovim zlaticama, sijanju pšenice i poticajima za kombajne, ni blizu, riječ je o temama o kojima ovisi civilizirano društvo, uostalom, u ozbiljnim zemljama emisije poljoprivredne tematike emitiraju se na javnim televizijama u udarnim terminima. A u našoj... seljaci pored seljačina ionako nikad nisu imali šansu.

7. General

Antun Vrdoljak u svojoj je karijeri svakakvih filmova snimio. Ali humorističnu seriju još nije. Do danas. Ako ste propustili prve dvije epizode, ne brinite, ima ih još.

6. Sve s Markom Šapitom

Ali doslovno sve. Pod ruševinama Sportske redakcije HTV-a samo se još njegov glas čuje.

5. Klasik TV

Deja vu. Tako je. Klasik TV nedavno je bio u Reflektoru na popisu "15 trash", a evo ga i danas. Kopije filmova koje tamo možete vidjeti nerijetko su nedopustivo niske kvalitete, ali su zato sami filmovi najčešće remek- -djela. Poglavito iz perspektive gledatelja kojega "odgaja" suvremena hrvatska kinematografija. Program je to kojega bi trebalo zaštititi kao nacionalno (regionalno?) blago, restaurirati ga, konzervirati i pokazivati djeci na satovima povijesti.

4. Ivan Pažanin

Emisija je nebitna, kuhalo se po televizijama i prije, kuhat će se i poslije, ali samo rijetki kuhari uspijevaju postati zvijezde. A na ovom popisu je čak i to nebitno. Ivan Pažanin je tu samo zato što je - Dalmatinac.

Prvi pravi Dalmatinac u prime timeu na nekoj od nacionalnih televizija kojemu se nitko ne ruga. I dok su sve ostale programe, podjednako informativne, zabavne ili sportske, zauzeli čunjoglavci kojima pravilno izgovaranje južnohrvatskih toponima predstavlja veći intelektualni napor i koji kajkaju kao da su u vlastitu, a ne u našem dnevnom boravku, dotle im Pažanin - produkcijski, naravno, nimalo slučajno - svojom (pre)naglašenom splitskom dikcijom i za hrvatske TV standarde nečuvenim rječnikom udara žestoku kontru.

Melem za oči? Ne, melem za uši.

3. Graham Norton i gosti

Emisije koje gledamo s Otoka nam dolaze u debelu zakašnjenju, filmovi koji se u njima reklamiraju odavno su prošli, termin emitiranja prilagođen je osobama koje pate od insomnije, ali to ništa ne smeta talk showu bezobrazno duhovitog Irca koji iz tjedna u tjedan bez šljokica i bljeskalica nudi spektakl s kojim se niti jedna zabavna emisija ne može mjeriti.

Dovoljni su samo on, njegova jezičina, i gosti koji mu se, ma koliko god uvaženi i slavni bili, dolaze pokloniti.

2. Tarik Filipović

"Tko želi biti milijunaš" najbolji je put do lake love. Iskoristiš tri džokera, uzmeš 32.000 kuna i boli te briga što nemaš pojma. Sramota ionako nije tvoja. No, nije ovdje riječ o licencnom kvizu koji je imao i svojih boljih dana (u čemu je problem ako netko ispadne i prije prvoga praga?!), nego o njegovu oštroumnu voditelju koji je taj format pretvorio u one man show, inteligentnu stand up komediju ravnu njegovim najduhovitijim britanskim uzorima.

Šteta je tek što "Milijunaš" u svom povratku na hrvatske male ekrane ide tek jednom tjedno i što je zbog njega Tarik Filipović napustio "Potjeru" koja pod novim voditeljem, dopustite tračak straha, ide prema svom gašenju.

1. Puls

Dajte, probajte, kad završi "Milijunaš", ostanite uz HTV i vjerujte da ćete biti nagrađeni. Maja Tokić i Morana Kasapović iz četvrtka u četvrtak u eter puštaju emisiju koju nimalo pretenciozno nije nazvati ponajboljim projektom u novijoj povijesti javne televizije.

Svaki prilog, a po emisiji ih gledamo četiri, pravi je mali dokumentaristički biser, tako različit od svega ostalog što se na domaćim dalekovidnicama prikazuje.

Ljudi su u prvom planu, rijetki i tako različiti ljudi koji ne kmeče, koji ne vrište i koji ne prozivaju, nego ljudi koji, ne koristeći uskličnike, nadahnjuju. Nakon svakog Pulsa čovjek se osjeća kao dio boljega svijeta.