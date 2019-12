Na HRT-u više nije bila motivirana, otvorit će vlastitu firmu: s Prisavlja odlazi jedna od najpopularnijih voditeljica, objave na Instagramu svjedoče da ne žali

Odradila sam i posljednji posao u 2019. 🎉🎉🎉! Veselim se novim počecima i pobjedama a vi 😉? . . . #work #workingmum #newbeginnings #december2019 #christmasiscoming #itsthattimeofyear

A post shared by Nevena Rendeli (@nevenarendeli) on Dec 23, 2019 at 5:57am PST