Damira Gregoret, jedno od udarnih lica informative RTL-a, poznata je kao novinarka “bez dlake na jeziku”, ali i po energičnom stavu i da tako kažemo “drčnosti”, za koju će neki reći da je ponekad ima i viška.

U poslu se daje sto posto, a žustrinu koju posjeduje ne može niti želi mijenjati. Pred njom su još jedni izbori. Kako se priprema za njih, što misli o predsjedničkim kandidatima, hoće li od pustog posla stići ispeć fritule za Badnjak ili tortu za Božić... To i svašta još nešto pitali smo poznatu novinarku.

- Nemam se potrebu braniti. Temperamentna sam privatno i poslovno, a poslu, pa tako i sugovornicima, pristupam jednako, bez dvostrukih kriterija, naravno ovisno o temi i povodu razgovora.

Uvijek isključivo idem za tim da dobijem što više konkretnih odgovora, a ne da se intervju pretvori u pripremljeni monolog.

Političari uglavnom krenu pričati fraze, ono što su isplanirali, a ne ono što je pitanje, a kako njihov rad pratim konstantno, već znam otprilike što slijedi jer su to već rekli bezbroj puta i ne želim na to gubiti vrijeme gledatelja.

Ispadne li to s moje strane nekad bolje, nekad lošije – da.

Ne libite se “napasti” bilo koga, no na vaša pitanja, kako ste i sami sada kazali, često dobijete odgovore koji to zapravo i nisu.

Vi pitate jedno, oni odgovaraju ono što im paše. U principu to je čest novinarski problem koji vi najčešće rješavate - na koji način?

- To je naravno problem, a jedino rješenje je inzistiranje na onom što je pitanje kako bi gledateljima bilo jasno da sugovornik izbjegava odgovor. Iz oportunizma, politike nezamjeranja, taktički… – gledatelje ne treba podcjenjivati i mislim da u tim situacijama sami shvate da političar ili političarka planski izbjegavaju odgovor na određeno pitanje.

A i takvim pristupom se otkrivaju, odnosno razotkrivaju. Najlakše bi bilo samo šutke otići na iduće pitanje, ali ne mislim da takav pristup ima veze s novinarstvom.

Koje trenutke u karijeri pamtite po dobrim, a koje po negativnim stranama?

- Više pamtim dobre, meni je čaša za sve u životu napola puna, a ne napola prazna. Uz to, radim ono što volim i znam, pa su mi sjećanja, samo u ovih skoro deset godina na RTL-u više nego dobra; one negativne strane brzo zaboravljam. Iako ih naravno ima; od vječne žurbe, trčanja, nedostatka vremena, pa i gafova, do negativnih kritika koje, da si ne lažemo, nitko ne prima s veseljem.

Ali politika nezamjeranja i “svidjeti se svakome“ ne vodi nikamo, to je najlakše ali i besmisleno.

Pred vama su još jedni izbori. Kako se pripremate za njih, postoje li uz one standardne i fizičke i psihičke pripreme?

- Nema se za to vremena, pogotovo jer paralelno vježbamo i za novi sustav na koji RTL prelazi; pisanje teksta, montaža… sve se mijenja. Naravno na bolje i naprednije, ali sve to zahtijeva dodatan angažman svih nas.

No pritisak se zaboravlja kada vidite novi RTL-ov studio koji izgleda senzacionalno, ali i pruža i mnoštvo novih mogućnosti tako da ću u nedjelju rezultate izlaznih anketa, a onda i Državnog izbornog povjerenstva, predstavljati na moderniji i, u Hrvatskoj, neviđen način.

Da, stresno je i kad su tako velike stvari u pitanju, osjećaš pritisak, ali pozitivni adrenalin i poticajno okruženje sve prevladaju.

Što vam je najbolji ispušni ventil od posla?

- Prije svega obitelj, prijatelji, ali i radni kolege – volim s njima, kad sve završi, popričati o svemu dobrom i lošem toga dana ili tjedna.

Tko je po vama od predsjedničkih kandidata najbolji govornik?

- Potpuno su različiti i ne bih izdvajala jer je ta “javna fasada“ koju grade po meni poprilično propusna, i to mislim bez izuzetaka .

Predosjećate li tko će pobijediti na izborima?

- Da, ali s obzirom na, prema anketama, gotovo pa mrtvu utrku, ne bih se usudila to izreći javno. Ono što je sigurno jest da će ovi izbori, ovisno o tome tko pobijedi, ali i tko ode u drugi krug, imati domino-efekt na ukupnu političku scenu.

Budući izbori padaju uoči blagdana, jeste li možda i na koju “foru” isplanirali Božić? Hoćete li od poslovnih obveza uopće stići obaviti božićnu spizu, poklone, ispeći kolač... Ili ćete sve to fino prepustiti suprugu Igoru Bobiću?

- Uvijek to timski odrađujemo jer oboje volimo prosinac i ne, neće nam predsjednički izbori ukrasti Božić. Kći Bianka i ja već smo pekle kolače.

Sve se stigne, samo smo ranije sve isplanirali, a rekorder je moja mama koja se valjda čim završi ljeto priprema za Božić.

Hoćete li u Split tijekom blagdana ili planirate skijanje ili neke slične radosti?

- Sve opcije su otvorene osim skijanja jer – ne skijam i nisam neki ljubitelj zime. Ali sve to nakon drugog kruga tako da do tada, nažalost, ne stignem u Split.

No, u siječnju Split svakako, s time da bi nakon ovog za nas novinare užasno napetog razdoblja, dobro sjeo i bijeg na neko malo dalje putovanje.

Ovo je vrijeme kada običavamo donositi neke nove odluke, nešto mijenjati i slično... Imate li vi neke stvari koje ste si zacrtali u novoj godini?

- Manje se opterećivati.