Poznati Splićanin već se neko vrijeme bori s teškom bolešću, o njegovom zdravstvenom stanju progovorili kolege s estrade: 'Čubi se dobro drži, fajter vam je to...'

- Saznao sam među prvima. Pozvao sam ga na slavlje nakon što mi se rodilo četvrto dijete. Tada mi je rekao da ne govorim nikome, ali da mu nije dobro i da je u bolnici. Protekle nedjelje smo pokrenuli tu akciju, Vedran Mlikota i puno ljudi se uključilo. U ponedjeljak su svi bili obaviješteni, a već iduće jutro smo počeli dobivati poruke od ljudi koji nam kažu kako su već uplatili ili će uplatiti. Ne moramo uopće puno razgovarati o tome, samo daj Bože da ozdravi - kaže nam Joško Čagalj Jole kojeg je vijest o bolesti domaćeg estradnog umjetnika Damira Mihanovića Čubija pogodila, ali vjeruje u najbolji mogući ishod jer kako i sam kaže, Čubi je dobar čovik pa drugačije ne može ni biti.

O svome je zdravstvenome stanju dao natuknuti Čubi svojim pratiteljima još početkom prosinca, a danas je o akciji koju su kolege s estrade pokrenuli obavijestila i Kristina Đanić, Giulianova supruga.

"Dragi Ćubijevi prijatelji, kolege glazbenici, glumci...

kao što već vjerojatno znate naš dragi Ćubi već se neko vrijeme nalazi u Bolnici sestara milosrdnica gdje se bori sa zloćudnom bolesti.

Svaka pomoć je dobro došla, pa vas molim da, u skladu sa svojim željama i mogućnostima, sudjelujete uplatom na njegov tekući račun.

Damir Mihanović

Vukovarska 80, Split

IBAN HR6624070003233950929

Opis plaćanja: pomoć u liječenju

Proslijedite ovu poruku dalje, svima za koje mislite da će pomoći!

Hvala svima!!!", napisala je Đanić na svome Facebook profilu.

"Bija sam kod njega nedavno u bolnici, evo i sada ste me dobili u Zagrebu. Dobro se drži, fajter vam je to. Smijali smo se stalno. Uvik virujem da će sve bit okej, pa tako i sada", rekao nam je pak njen suprug Giuliano.

Pozitivan je i Jole koji s Čubijem prijateljuje preko dva desetljeća.

- Ja bih u našem slengu rekao da su naša druženja "plakanje". Sjedio čovjek s njim sat vremena ili dvanaest sati, uvijek je urnebes, a ja sam "x" puta sjedio s njim višesatno. Mislim da bez obzira na to koliko je Čubi bio prisutan u medijima, i još će biti, ljudi ne znaju koliko je on ustvari humorističan, to je još dvadeset puta više. Šteta što nije imao svojih pet emisija tijekom zadnjih dvadeset godina jer on je jedan veliki i sigurno među tri najveća komičara u Lijepoj našoj - kaže popularni pjevač.

- Nije to druženje samo s estrade. Mi čak i nemamo estradno nekih dodirnih točaka, a opet imamo jer je on vodio program na feštama gdje sam ja ljeti svirao. Tako kad bih imao koncert, Čubi bi zamijenio mog bubnjara, a da ja to nisam znao jer sam mu okrenut leđima. Samo bih čuo da mi je drugačiji sound jer on je vrhunski glazbenik. Dobar je čovik i dobar roditelj. Bit će to sve u redu, i ljudi će još deset puta otkriti koliko je talentiran. Čubi je jedan od komičara koji ti nikad ne može nikad dosaditi. Ja dosta putujem i volim stand-up, ali on je jedan od najvećih i žao mi je što nije dobio još sto drugih prilika. Zahvaljujem svim ljudima koji su uz njega. Hrvati imaju veliko srce kad oni osjete da je nešto ispravno - pozitivno će na kraju Jole.

Voditeljica na Radio Dalmaciji, Edita Lučić Jelić Čubijeva je dugogodišnja prijateljica i kolegica. O njegovim zdravstvenim problemima saznala je pak, kao i mnogi drugi, preko društvenih mreža.

- Mi smo kolege godinama, više se i ne sjećam koliko smo skupa evenata odradili. Svakih deset dana smo se čuli, znao bi mi poslat poruku: Di si mačko? Kad sam vidjela njegovu objavu na Facebooku nisam mogla vjerovati, baš sam grozno to primila. Odmah sam mu se javila, na što mi je rekao: Ništa ne brini, volim te i ljubim, ne dam se ovom govnu. Svako jutro mu pošaljem srce i poželim dobar dan. To je čovjek koji je smijehom toliko zadužio našu Dalmaciju. Uzdam se u Boga i da će sve biti dobro, a ova ružna priča iza našeg Čubija - kaže nam.

- Sve nas je šokiralo kad smo saznali za dijagnozu, ali on je toliko jak. Čujemo se svakodnevno, nije izgubio taj svoj vedri duh i sve okreće na šalu. Iznenađen je silnom podrškom koju dobija od ljudi. Rekao mi je: Nisam zna da me toliko ljudi voli u životu. To ga sad drži, svi mu dajemo potporu, na raspologanju smo mu za bilo što, kaže nam Zorica Kondža.