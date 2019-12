Zbog 'policijske spize' popularni glumac 'natukao' je kilograme, pa je počeo mršavjeti u ženinoj teretani u Imotskom: U Runovićima su divni ljudi, ali njihov recept nema mi smisla...

Ništa Tomu Bobana, ekstra simpatičnog policajca iz popularne dramske serije “Na granici” Nove TV, ne može iznenaditi; taj i meku i tvrdu granicu i dok spava može točno locirati.

Nađeš li ga u Lici, odakle je rodom, odmah će ti pokazati kuda se hrvatski koridor proteže. Dođe li u Runoviće kao imotski zet, hitno će vas dovesti u blatnjavu pustopoljinu, pokraj stare izglođane ceste.

I na njezinoj polovini u pravcu Imotskog, graničnu rampu između Lijepe naše i BiH, koju ni brojni Imoćani zasigurno ne bi lako pronašli.

No Tomo, odnosno Siniša Ružić, znade točno gdje je locirana. Otkad je uskočio u lik pedantnog policajca koji u svemu vidi švercersku urotu, postao je precizniji od Google Mapsa.

– Ova mi je serija otvorila oči kad je pitanju policijski rad, pokazala mi je težinu njihove profesije. Tek sam sada uvidio kako to izgleda raditi po hladnoći, vrućini, u čekama, ophodnji, u uniformi, s pendrekom, lisičinama i pištoljem.

Bogme nije to ni lako stalno držati na sebi. Uloga toga mog pedantnog, toplog, pomalo naivnog policajca, sklonog upadanju u nevolje, sitničavog u švercerskim teorijama zavjere, odmah mi se svidjela.

On je kao neka vrsta modernog Don Quijotea. Povratna reakcija je fantastična.

Nedavno smo supruga i ja išli na pir u Hercegovinu, i tu na graničnom prijelazu, kod Jovića mosta, policajci i s naše i s hercegovačke strane odmah su me prepoznali. I i u šali pozdravili kao svoga kolegu. Pa smo se i fotkali. Lijepo je znati da je uloga ušla u narod, da se udomaćila – kaže Siniša.

A gdje je Gabica?

Često ga pitaju gdje je otišla njegova ljubljena Gabica iz serije, odmetnuta supruga koju Tomo ne može zaboraviti. Siniša već u maniri okorjelog čuvara zakona i reda, uz smijeh, uvijek navede kako je završila u zatvoru.

Serija je pogodila u srce brojne gledatelje, obara rekorde i u drugoj sezoni, i mnogi već žale što će oko Božića uslijediti njezino ovogodišnje finale.

Siniša veli kako je njezina tajna u odlično napisanom scenariju, u odlično profiliranim likovima koje je scenarist Vlado Bulić napisao kao domaće, naše susjede, pune života, ljudskih vrlina i mana.

Slažemo se, nema u njoj puno filozofiranja, ni mudrovanja, ali zato pršti, ima podosta duhovitih, svima nama uobičajenih situacija. Siniša nam otkriva i kako se glumačka postava odlično povezala, toliko da im i na setu bude ludo zabavno.

Pa kada netko zaboravi tekst, napravi nekoliko puta istu pogrešku, udomaćila se i jedna uzrečica. Gajba!

– A gajba znači gajbu pive, koju taj što je pogriješio, a bude ih ponekad i više, petkom navečer, kada snimanje završi, mora donijeti ekipi za slavlje. Pa se nađemo pred studijem i nastavimo druženje.

Tempo snimanja je žestok, dnevno se snimi po 25 i više scena, dio se snima u studiju, za eksterijere idemo u Jasku i obližnji Cveković, ili u selo na Žumberku. Iako vam moram odati tajnu, za onaj granični prijelaz u seriji, onaj na kojem sjede Tadija i Mate, uzor je bio ovaj pokraj Jovića mosta iz blizine Imotskog. Kasnije su mi to rekli – veli Siniša.

Naš je sugovornik veliki ljubitelj kvizova, kaže nam kako je sudjelovao nekoliko puta u “Potjeri”, bio je i u “Milijunašu”, a svoga najvjernijeg gledatelja u tom slučaju ima u puncu Luji – Luki iz Runovića.

Govori francuski i engleski jezik, kuži se i u novinarstvo koje je završio u srednjoj školi, a s guštom će vam otpjevati nešto od francuske šansone, te omiljenog Arsenova ili Oliverova opusa.

– Uvijek me nasmije Arsenova misao kako mlade treba kočiti. Volim duhovite ljude, i sam se volim jako šaliti. Zato mi je i ova uloga odlično legla. Moj je Tomo u seriji pomalo naivan, ali je iskren, topao, obožava žene, i bez obzira na teorije zavjere vjeruje u ljude. To ga i košta brojnih neprilika.

I odličan je policajac, sviđa mi se njegov pogled na red i disciplinu. U svom sam privatnom životu i sam sklon tome, volim disciplinu i ne podržavam švercanje – kaže Siniša.

S politikom je gotovo

Jedno je vrijeme bio aktivan kao član Mosta, no iz politike je izišao, ne želeći je više u svojoj butigi. Ali zato ima nešto što je sa serijom nanovo otkrio u svom životu – hrenovke, kuhane, sočne, koje je kroz slasni doručak opet vratio u naše živote.

A i krafni koje policijska družina iz serije stalno ima na marenda-repertoaru. Otkriva nam kako nije baš sve to pojeo do samog kraja, ali i da ih se ipak najeo, i to toliko da je u seriji zaradio ohoho kilograma viška. Pa je zato odlučio smršavjeti, zbog čega se uhvatio teretane.

I kada je u Runovićima, ne propušta treninge; na sreću supruga mu u Imotskom ima svoju teretanu u kojoj Siniša također teše liniju.

– Deset godina ja hrenovku pojeo nisam, a evo sada u seriji postale su mi zaštitni znak. Znamo se našaliti kako sam ih toliko degustirao tijekom snimanja da bih mogao postati njihovo zaštitno lice. A nije nam loše išlo ni s krafnama, što ne pojedemo mi, ostane za ekipu iza kamera.

Kako je serija odmicala, pomislio sam i da bih volio s policijom osmisliti neki konkretni edukativni projekt. Nešto čime bismo djelovali edukativno na ljude. Baš sam ženi o tom nedavno govorio – kaže Siniša.

A zakonitom ženom nakon devet godina veze, njegova Sanda mu je postala lani. Time je, našalili smo se, kao imotski zet prihvatio i činjenicu da je dobio ženu kao glavu kuće. Siniša odmah prihvaća našu šalu, tvrdeći kako mu to nije nikakav problem, ima on puno veći do toga. A to je:

– Kuvana kokoš s palentom, specijalitet runovićkog kraja. Nikako ne mogu shvatiti spoj kuvane kokoši i pure. Čudno mi je to i nakon što sam toliko puta to jelo jeo. Imoćani su inače divni ljudi, slični mojim Ličanima.

Vrijedni, duhoviti, čvrsti, radišni. I vole pričati. Moj badžo Renato Matić, poznati sociolog, od ženine sestre muž, isto voli u Runoviće dolaziti, pa onda nas dvojica sjednemo i analiziramo svijet s našim puncem Lujom.

To je naš zajednički gušt – kaže Siniša Ružić, koji nam otkriva i kako će uskoro raditi monodramu “Kako sam ušao u Europu” po autobiografskom romanu novinara i pisca Damira Karakaša.