Jeste li i vi primjetili nešto neobično kod svih pobjednika hrvatske inačice 'Života na vagi'? Hrvatska je do sada iznjedrila četiri pobjednika, a oni su redom, iz sezone u sezonu, Ivan Krolo, Dorian Crnković, Alenu Abramović i sada Robert Baković Roko.

Splićanin Ivan Krolo, pobjednik prve sezone 'Života na vagi' u show je ušao sa 130 kilograma, a tijekom showa smršavio je 45 kilograma.

Dorian Crnković, simpatični Zagrepčanin iz Rudeša, u show je ušao sa 177,6 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 100,6 kila.

Zagrepčanin Alen Abramović u 'Život na vagi' ušao je sa 181,3 kilograma, a na finalnom vaganju imao je 94,9 kilograma.

Iza muškarca stoji - žena

I na poslijetku Rober Baković Roko, u reality je ušao s punih 169 kg, a na posljednjem vaganju u finalu težio je samo 92,9 kg.

Svi su redom muškarci, a mi se eto pitamo gdje su žene nestale? Zašto glavna nagrada još ni jednom nije otišla u njihove ruke?

-Znate kako kažu, iza svakog uspješnog muškarca stoji žena, pretpostavljam da je podrška kod muških kandidata bila ipak nešto jača, nego obrnuto - kaže nam dr. Mirjana Nazor, psihologinja i sveučilišna profesorica u mirovini.

Moguće i da žene u showu gube vrijeme na neke besmislene stvari, gube energiju na nebitno, kod muškaraca je to ipak nešto drugačije. Kod njih je sve 'crno na bijelo'. Ili ćemo radit ili nećemo, nudi objašnjenje Nazor.

-Ima tu još jedna važna stavka. Kada je muškarčevo zdravlje u pitanju, ozbiljno se preplaše, ali baš se preplaše, rekla bih čak da postaju kukavice. Prestravljeni su, kada je i samo obična prehlada u pitanju - dodaje.

Intenzitet njihova straha samo se pojačava. Sjećam se da je majka, negdje sam to vidila, Roberta Blaževića svome sinu govorila kako se mora popraviti, kako mora misliti na djecu. Takav im je mentalni sklop. Odmah ih 'okrene'. Valjda pomisle da će umrijeti. Ili jesu ili nisu, to vam je to! Samo im zdravlje ne diraj, veli psihologinja, pa 'udaraju do kraja'.

'Guraju do kraja'

Moguće da je i to jedan od razloga zašto češće gledamo muške pobjednike, a ne ženske. Muški guraju do kraja. - kazuje doktorica, dodavši kako žene, jer najčešće kada je bolest u pitanju, vode brigu o svim ukućanima, i neće, poučene iskustvom, pojedine zdravstvene probleme uvijek shvatiti tako ozbiljno.

Možda neke i hoće, ali ponekad briga za okolinu, njih same, stavlja uvijek negdje, rekla bih, na zadnje mjesto. Vjerujem da je većini to poznato, pojasnila je.

Roko je, opet ćemo ponoviti, pobjednik ove sezone, u showu je izgubio 76 kg i osvojio pozamašnu novčanu nagradu.

A mi smo, s obzirom da je bila prigoda, odlučili istražiti što danas rade njegovi prethodnici, Ivan, Dorian i Alen, kako žive, gdje su i pridržavaju li se i dalje strogih uputa, oko prehrambenih navika i odrađivanja treninga. I mogu li, poučeni iskustvom od ranije, Roku udijeliti i koji važan savjet...

-Moj život je danas puno lakši, bolji, kvalitetniji. Zdraviji, što je najvažnije.

Zasigurno će to isto reći svaki kandidat koji je prošao 'Život na vagi', a isto je nastavio i vani. Vjerujem da ima i onih koji nisu uspjeli nastaviti bitku sami, pa su možda još više ogorčeni nego ranije, ali vjerujte, najvažnije što sam naučio i što mi je promijenilo život je - lijenost je izbor, a ne stanje.

Borba nikada ne staje i ništa se neće promijeniti dok ne promijeniš taj način razmišljanja, da su svi i sve krivo, i da sam ja, ti, mi tek žrtve. Nisi žrtva, borac si, samo hrabro naprijed - kazao nam je Splićanin Krolo.

-Svako jutro prije posla 30-45 min šećem sa psima, nakon toga idem na posao. Iza posla dođem doma, ručam pa idem na padel, nogomet, tenis..., ovisi kako koji dan.

'Život na vagi' mi je puno toga promijenio, jer zdravije gledam na život, duplo sam produktivniji u svemu, sve mi je lakše i više ništa ne odgađam.

Držim se koliko mogu i stignem radi posla ,ali sve u svemu puno sam naučio i jako sam zadovoljan i ponosan na sebe - dodao je pak Dorian Crnković.

-Napokon osjećam da sam za kormilom svog života. Treninzi su sastavni dio mog života, volim što sam u formi. Sudjelujem u utrkama i to što sam otkrio pritajenog ovisnika o fitnessu mi je zaista otkriće!

'Svašta se promijenilo'

Radim na svojim malim projektima i jako sam aktivan na društvenim mrežama sa savjetima i motivacijom onim ljudima koji me prate. Svašta se u međuvremenu promijenilo.

Ne skrivam se od svijeta i od života. Vratio sam samopouzdanje, ne u egocentričnom smislu, nego u smislu da se ne bojim učiniti stvari koje prijašnjem Alenu ne bi pale na pamet niti da pokuša.

O zdravlju da o ne pričam, totalna promjena. Prihvatio sam odgovornost da je moja transformacija nekog inspirirala i motivirala da i on učini isto. To sam shvatio nakon bezbroj poruka koje primam svaki dan i to je i razlog zbog kojeg sam se primio pisanja knjige - veli nam Alen Abramović.

Savjeti za Roka

Savjetovali li su i Roka, sad kad su se svjetla reflektora ugasila.

-Roku savjetujem da ostane ustrajan i discipliniran u novostečenim navikama, jer sada mu tek predstoji borba za usvajanjem i implementiranjem istih u stvarni život van showa. To nije lak zadatak. I da ne podliježe pritiscima okoline, jer će biti neko vrijeme pod lupom javnosti i okoline, a to može biti dosta stresno - kazao je Alen.

-Prije svega čestitam Roku, iskreno, bio je moj favorit zbog volje, discipline i zalaganja.

Roko će sada imati jedno intenzivno razdoblje. Svi će htjeti barem nekoliko trenutaka s njime, barem mu dati savjet kako smršaviti, barem neku informaciju iz kuće koju nitko ne zna, ali ja mu savjetujem da ide korak po korak.

Nikako si ne smije dozvoliti da mu raspoloženje i volja za dalje bude povezana s popularnošću ili brojem 'likeova', pratitelja, 'shareova'.

Često te to ponese, pa uđeš nesvjesno u neku novu ulogu koja ti ne priliči i koja nisi ti. Neka samo nastavi zdrav život, neka se posveti obitelji, prijateljima, neka mu oni budu ti koji ga motiviraju, a ne nešto što dođe i ode. Važno je da je on napravio promjenu života, i da ostane dosljedan čak i kada je teško, jer normalno je da bude i teško - pojašnjava Ivan Krolo.

'Može sagriješiti, ali malo'

Roku bi prije svega čestitao, dodao je još i Dorian, a za dalje...

-Sve je naučio i neka sagriješi tu i tamo slobodno ali neka nastavi zdravim životom. Ja u njega ne sumnjam - stoposto je siguran Dorian.

Na kraju smo pobjednike zamolili još nešto, no tom nam zahtjevu ipak nisu udovoljili.

Pokušali smo doznati koliko sada imaju kilograma, no nažalost brojka će ipak ostati samo njima poznata. Tako nažalost, za sada, nećemo doznati jesu li se mjesecima nakon izlaska iz showa udebljali ili još više smršavili.