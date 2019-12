Omiljeni show od večeras ponovno na ekranima: otkriveni konačno i pomoćni mentori u 'Voiceu', Splićanka najavila strog režim; 'Netko mora van, takva su pravila...'

Sedmi prosinca na Prvom programu HTV-a počet će prva od pet audicijskih emisija showa "The Voice Hrvatska". Od dvije tisuće prijavljenih, njih se 80-ak uspjelo izboriti da stane pred mentorski četverac, koji čine Davor Gobac, Ivana Vrdoljak Vanna, Massimo Savić i Ivan Dečak, piše Jutarnji list.

Sve je spremno za treću sezonu “The Voice Hrvatska”, bez ikakve sumnje najkompleksnijeg glazbenog televizijskog natjecanja, a ujedno i jednog od najpopularnijih showova u svijetu. Nakon višemjesečnih priprema, a potom i snimanja, večeras će, 7. prosinca, točno u 20.05 na Prvom programu HTV-a krenuti prva od pet audicijskih emisija. Od dvije tisuće prijavljenih tek se njih 80-ak uspjelo izboriti da stane pred mentorski četverac.

Već je to samo po sebi značio veliki uspjeh jer pravila su tako stroga, a kriteriji tako visoki da oni koji misle da dobro zvuče pjevajući ispod tuša nemaju tu što raditi. Svih tih pet audicijskih emisija HTV-ova ekipa već je odradila, što znači da je svaki od mentora odabrao za svoj tim po deset kandidata koje će intenzivno sa svojim timom pripremati za fazu nokauta.

Pomoćni mentori

Televizijske kamere prate i to, pa se unatrag tjedan dana radilo na dva fronta. Glavni dio HTV-ove ekipe preselio se u La Grmu na zagrebačkoj Kustošiji, a dio je ostao u montaži pripremajući audicijske emisije. Dobili smo i priliku vidjeti kako izgleda uvod u prvu emisiju treće sezone i jedina riječ koja ga može opisati jest - svjetski! Bez ikakvog pretjerivanja, ono što su pripremili na HTV-u natjerat će gledatelje da se doslovno naježe koliko je dobro.

I to je sve što za sada smijemo otkriti, jer pravila su iznimno stroga. Upravo zato kada smo se u La Grmi prošli tjedan pridružili ekipi “Voicea” morali smo strogo paziti da ne otkrijemo identitet kandidata koji su ušli u najboljih 40. Prvi dan snimanja priprema s mentorima pripao je Gobcu i njegovim pulenima. Domentori su mu Gina Victoria Damjanović iz Detoura i Srđan Sekulović Skansi, ugledni autor pjesama i producent. I dok se tako uz klavir redaju natjecatelji podijeljeni u tri grupe, postaje očito kako je među ovim trojcem najstroža upravo Gina Victoria Damjanović.

Pedagoški rad

Pjevačica Detoura, iako je vrlo mlada, ima iskustva u glazbenoj pedagogiji. Završila je teoriju glazbe i solo pjevanje, a vodila je i dvije muške klape.

- Tu nemoj uzimati dah i u momentu kad je refren ne možeš zaspati. Pusti glas, ali kontrolirano - objašnjava Damjanović jednom kandidatu bez uvijanja. Prvi put je u ovakvom showu i poziv da sudjeluje u njemu, kaže, jako ju je obradovao, jer pedagoški rad smatra svojim primarnim pozivom.

- I dalje, uz to što radim na radiju i pjevačica sam u Detouru, paralelno držim satove pjevanja. Stvarno u tome uživam i mislim da će, ako u starosti više neću moći pjevati i biti pred mikrofonom na radiju, to definitivno biti moja primarna profesija. S kandidatima sada jako puno radimo, prolazimo sve, od odabira pjesama pa do slaganja aranžmana i uvježbavanja.

Dvojaki tim

Tim Gobac je jako suptilan, ali i jako nabrijan. Zafrkavamo se, odemo i na ručak, večeru, družimo se poslije, ali kada se radi, radi se, to je baš teški dril - najavljuje Damjanović kolegama iz suparničkih timova tako žestoku konkurenciju.

- Super si, otvori grlo, ne gubi koncentraciju. Kada dođeš na binu, sjeti se ovoga - savjetuje Gobac pak drugog natjecatelja. Odmah ga poklapa Skansi.

- Ovo je najgori savjet koji sam čuo - uzvraća producent i izaziva salve smijeha i iza kamera. Smije se i Gobac koji je, kako smo to poslije doznali, bio najtraženiji od mentora. Najviše natjecatelja željelo je biti u njegovom timu, a on se pokazao i kao najzahtjevniji, najizbirljiviji među mentorima, ako se to može suditi po broju okretanja stolice na “blind” (slijepim) audicijama. Okrenuo se najmanje, samo 14 puta.

Samo igra

- Nisam ja dobio takav dojam. Statistika je statistika, ali ja sam se ponašao onako kako sam mislio da treba. Što se tiče uvježbavanja, ja jesam pjevač već godinama i imam to iskustvo, ali bome da nemam Ginu i Skansija, bilo bi teško. Gina je baš pravi voice trener, a Skansi im je napravio super matrice uz koje vježbaju. Čak sam i ja sada nešto naučio. Tim nam je odličan, dosta smo se skompali, no bit će baš teško u nokautu jer će neki morati napustiti show. Jesam li zbog toga emotivan? Ovo je ipak samo igra, nije neka drama, što sam i njima objasnio.

Netko mora van, takva su pravila. I mislim da će određivati nijanse. Tko će biti najsabraniji, taj bu iš’o dalje - uzvraća Gobac. Nakon desetak sati pred kamerama, HTV-ova ekipa predvođena redateljem tog dijela showa, Darkom Drinovcem, odradila je prvi dan. Za studijske emisije zadužen je inače redatelj Danko Volarić, scenografije potpisuje Dragutin Broz, a scenarij Alen Đurica. “Emotivno rezervirani” Gobac, kojem je ovaj show tek igra, ipak je pričekao da svi kandidati odrade što moraju na setu i odveo ih na piće.

Drugi dan je bio rezerviran za Vannin tim, u kojem su Goran Kovačić i Giorgia Palić. Tu su emocije bile na “entu” jer, kako čujemo, pjevačica već danima ne spava zbog predstojećeg nokauta. To i ne čudi, jer mentori će morati odlučiti u te tri emisije koji njihovi pjevači idu dalje, koji ne, a koji možda nastavljaju natjecanje. Nakon te tri, svakom mentoru će ostati šest njegovih pulena i tako ulaze u fazu dvoboja. Vanna je već sudjelovala u sličnim glazbenim showovima, no kao član žirija, a ovo je sada pravo mentorstvo, u sklopu kojeg provodi vrijeme sa svojim kandidatima, upoznaje ih...

- Ovo je izvrsno. Mentorstvo je fantastična prilika i oduvijek mi je taj dio nedostajao. Iako nemam namjeru ubuduće podučavati ljude pjevanju, ne mogu odoljeti i ne pomoći nekome tko je talentiran, a ovdje imam njih deset u timu. I stvarno se veselim svakom trenutku s njima, i to puno više nego što sam mislila da ću se veseliti. Istina je, ne spavam zbog predstojećeg nokauta. Razumijem ih, njima je glazba jako bitna i ja sam sama takva. Radi se o tome da ću pogriješiti svaki put kada nekog izbacim, ali netko mora otići, a netko od njih stići do finala - odgovara Vanna. A pjevačica ne samo da ne spava zbog onog što je čeka, već su joj pobjegle i suze dok je snimala izjavu za Voice.

Puni snage

- Nadam se da će mi netko olakšati i neće tako dobro pjevati u nokautu - kazala je. No u njezinom timu ima i puno dobre energije i smijeha. Dapače, najglasniji su u raspravama, i to ne samo o glazbi - krenula je i analiza Dinamovog gostovanja u Milanu. Ako netko misli da Vanna nije sudjelovala u toj raspravi, onda se grdno vara...

Za tim Ivana Dečaka, u kojem su kao domentori bračni par Aljoša Šerić i Antonia Matković Šerić, može se reći da je najraspjevaniji. Puni energije, nisu doslovno stali od samog jutra. Morali su ih čak stišavati kako bi na setu odradili svoj posao bez prekida.

- Neću ih puno hvaliti, jer me tu sada prisluškuju, no Aljoša i ja, kada odlazimo doma s probe, smo jako, jako zadovoljni. Napredak je vidljiv iz dana u dan, jako dobro upijaju, slušaju i ugodno je raditi s njima. Vježbamo s njima već tjednima, pripremamo ih da budu spremni za novi adrenalinski moment, izlazak na nokaut. Nije im lako, pa i dalje sva protrnem prije nego što izađem na stage - uzvraća Antonia Šerić. Na njihovim “treninzima” ne manjka smijeha, posebno kada Šerić uputi savjet jednom vrlo mladom kandidatu kako da izvede svoju pjesmu.

- Kao muškarac muškarcu, to mora biti seksi da padaju haljine - ispaljuje Šerić.

- Neka lete grudnjaci iz publike na kraju pjesme - nadovezuje se brzo Dečak.

Producenti

Mladi kandidat vidno pocrveni i uspijeva tek tiho izustiti: - Vruće mi je.

Zadnji dan u La Grmi pripao je Massimovom timu, u kojem su glazbeni producent Predrag Martinjak Peggy i Valerija Nikolovska. Budući da je Massimo noć prije imao koncert, nešto kasnije od drugih mentora stiže na set. Iako su temperature već dobrano zimske, s Massimom je i njegova lepeza, od koje se očito nikada ne odvaja. Čeka se da krene nova runda snimanja koja će kasnije postati tek dio emisije nokauta koji će se emitirati u siječnju. Sve su to djelići mozaika koji “Voice” čine tako kompleksnim projektom.

- Glumac Michael Caine je rekao: ‘Da su me plaćali za ono što sam čekao, snimanje bih odradio besplatno’ - kazao je Massimo čekajući da snimanje krene. Ekipa se počela smijati, i ne samo tada, već i kada je Martinjak poveo skandiranje.

- Kako treba biti opušten? - upitao je navijačkim tonom mlade natjecatelje.

- Masimalnoooo! - proderao se tim.

Ni Massimu to nije prvo glazbeno natjecanje u kojem sudjeluje.

- U tim prošlim showovima u kojima sam radio htjela se sugerirati priča da se radilo o mentorstvu, no to nije zapravo bilo tako. Ovo je tek prvo ozbiljno mentorstvo koje se događa. Zato je ‘Voice’ tako poseban i zato sam ga pristao raditi. Jer ja sam uvijek želio prenijeti znanje, ali onda sam vidio da nemam priliku jer je sve bilo samo deklarativno. A ovdje je to zaozbiljno, za pravo. No, opet ima one druge loše konotacije kada moraš odlučiti koga šalješ kući. Meni je svakome žao reći ‘ne’ ili da nije dovoljno dobar u tome trenutku. Vrlo je teško to izjaviti, a moraš.

Kolege su mi znale govoriti kada bih takve situacije uzeo srcu ‘ma daj, što te briga’. No, mene to dira i boli. To su vrlo teške i stresne situacije. Taj dan, kada budem nekoga od mojih kandidata slao doma, znam da ne bih bio u stanju održati koncert. Jednostavno, ne osjećaš se dobro. Jer njima je to sve, najvažnija stvar u životu.