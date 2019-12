Poznati prvi finalisti Života na vagi: Lidija nezadovoljna, Sara slomila srce gledateljima bolnom istinom o pokušaju suicida

Uoči vaganja Marijana Batinić dolazi u kuću kod kandidata i obavještava ih da je pred njima posljednje veliko iskušenje, a ono nekome može donijeti direktan ulazak u finale.

Mirna je prva išla piti vodu i iako je dvojila što napraviti, na kraju je ipak popila vodu. Lidija je odlučila da neće piti vodu za razliku od Roka, koji je odlučio piti vodu. I Ivan je popio vodu u nadi da će mu to biti ulaznica za finale. Iako su svi mislili da će Gurka popiti vodu, on je ipak odlučio da neće piti. Posljednja je išla Sara koja je odlučila piti vodu.

Na posljednjem vaganju kandidati su trenerima pripremili posebno iznenađenje. Sara im je pročitala pismo u kojem su im rekli riječi zahvale.

Suze trenera

„Svojim veseljem razbili ste našu tugu, svojom odlučnošću usadili ste nam nova znanja, a svojom podrškom oplemenili naše živote i uvijek bili s nama. Motivirali ste nas na svakom koraku… Dizali ste nas kad više nismo mogli sami. Darujemo vam mali poklon pažnje kako bi se uvijek sjetili naše zadnje, a vaše prve sezone“, pročitala je Sara, a treneri od suza nisu mogli ništa reći. Za poklon su dobili majice plavog i crvenog tima s popisom svih kandidata.

Prvi je na vagu išao Marino koji je već izborio finale pa je bio neopterećen rezultatom. U zadnjem ciklusu smršavio je 2,2 kg, a od početka showa izgubio je 41,9 kg.

Roko je u svom zadnjem tjednu izgubio samo 1,1 kg, ali je ukupno izgubio čak 71,7 kg. Lidija je komentirala kako nije zadovoljna sa zadnjim ciklusom i da ne vjeruje u dobar rezultat, ali rezultat na vagi pokazao je drugačije - izgubila je 2,7 kg. Od svojih početnih 118,1 kg izgubila je 31,5 kg.

Sara je na vaganju ispričala i kako je patila od depresije te da je pomišljala o tome da si oduzme život, što je šokiralo kandidate i trenere, a priznala je da roditeljima to nije nikad priznala. Na vagi je izgubila 0,6 kg, a od početka showa izgubila je 32,7 kg.

Grozan period

Sara je najmlađa kandidatkinja 'Života na vagi'.

"Grozan je bio taj period i dosta dugotrajan. U jednom trenutku sam stala, što više da radim sa sobom? Najradije bih samo nestala i sjećam se da sam jednom uzela nož u ruku i idem se sad prerezati, ali ne možeš, boriš se sam sa sobom, kao da jedan mozak upravlja ovom rukom koja želi, a drugi mozak ne, ne mogu to opisati, to je prestrašno", ispričala je Sara za RTL te dodala kako to nikad nije nikome rekla, čak ni svojim roditeljima.

"To me tako šokiralo, jedna tako divna mlada djevojka da pomisli tako nešto", komentirao je Edo.

"Zato je i važno da o tome pričamo jer ima još djevojaka koje se osjećaju kao ti", rekla je Marijana, a Edo je dodao da je zato uvijek bitno pričati s nekim.

"To se dogodilo jednom i ne ponovilo se nikad. Znam da se neće ponoviti!", dodala je Sara naposljetku.

Devet čaša za Ivana

Gurka je lakši za 2,7 kg, a njegov ukupni gubitak u showu je 43,7 kg. Jakubovski je izgubio 1,8 kg unatoč tome što je popio vodu, ali je zato ukupno izgubio 55,2 kg. Mirna je popila dosta vode pa je rezultat na vagi bio samo 0,1 kg manje, ali je u ukupnom zbroju lakša za 35,7 kg.

Prema rezultatima postotaka idu Marino, Roko, Lidija i Mirna, no to još nije bio definitivan rasplet jer je pitanje tko je popio najviše vode, a taj će netko biti direktni finalist. Rezultati su pokazali da je Ivan popio najviše, čak devet čaša, i time je postao finalist, a s popisa je izbacio Mirnu.

Prema tome finalisti su Marino, Roko, Ivan i Lidija, a u finalu će im se pridružiti i jedan tajni finalist.