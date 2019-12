U pornoterminu se nudi sadržaj toliko bizaran, da ni Crkva još nije stigla reagirati: vodimo vas kroz najveće smeće koje na našoj televiziji možete pogledati! 

15. Lijepom našom

Za početak ovog našeg malog mimohoda uz posloženi arsenal najvećih bedastoća na koje smo naletjeli mijenjajući kanale na daljinskom upravljaču, odlučio sam se za teški zicer.

S emisijom koju od stoljeća sedmog u narodnoj nošnji, kao da je sad s Karpata sišao, uređuje i vodi Branko Uvodić, po struci diplomirani trgovac, uistinu nije moguće pogriješiti.



Za one koje možebitno ne znaju o kakvoj se zabavi radi - iako je to naprosto nemoguće jer je riječ o perjanici Zabavnog progama HTV-a - evo popisa izvođača iz jedne od nedavnih emisija koje, nota bene, velikodušno vašim novcem financiraju lokalni velmože s vrha našeg trash popisa: Folklorni ansambl Centra tradicijske kulture Varaždin, KUD Mak iz Trnovca Bartolovečkog, KUD Toplice iz Varaždinskih Toplica, KUD Maruševec, Tamburaški orkestar Centra tradicijske kulture Varaždin, Vokalna skupina Kaliope iz Ivanca, zagrebačka Klapa Koluri, Nenad Kumrić Charlie, Carevi, Gabriela Hrženjak, Barbara Otman, Bojan Jambrošić, Blanka Tkalčić, etno duo Goga i Željko, Kostadinka Velkovska, Boris Ćiro Gašparac, Zdravko Škender, Ivica Pepelko, Đani Stipaničev, Kavaliri, Mejaši, Mirko Švenda Žiga, Miroslav Škoro, Zlatko Pejaković, Indira i Gentlemani.

Fali im samo Baba Ikača pa da čovjek pukne od smijeha.

14. Razodjeveni/Gola privlačnost

U hrvatskom televizijskom eteru postoji i nešto što se zove RTL Living. Pored, dakle, RTL-a, RTL-a 2 i RTL Kockice koji programski jedva spajaju jutro s večeri, za svaki je slučaj uveden i RTL Living. Da ovisnici o trashu slučajno ne bi što propustili.

Gledanost ovog kanala vjerojatno je manja od postotka koji će na predsjedničkim izborima osvojiti Vlaho Orepić, no to nimalo ne smeta njegovu opstanku. Dapače.

U pornoterminu svakog radnog dana nudi nam se sadržaj koji je toliko bizaran da ni Crkva još nije stigla reagirati. No, o mjerenju penisa i ocjenjivanju vagina nešto više ćemo reći pod rednim brojem osam.

13. Kultura s nogu

Kultura je dosadna. No, to se od kulture u Hrvata ionako očekuje. Prođe, a da je i ne osjetiš, samo je pusti. I svi zadovoljni. Osim Branke Kamenski. Koja je također na zadovoljstvo mnogih prošla.

Da bi umjesto nje u prime time HTV-a došao Dražen Ilinčić, korifej loših šala i nestor stare zagrebačke škole ambicija bez ikakva pokrića.



Od Ilinčića je i Martina Orsag zabavnija, a to naizgled nemoguće postignuće svakako zaslužuje plasman na naš popis.

12. Ko te šiša

Došao Bobi Rudiju u goste i ostao do navečer, a tada se spustila gadna kiša. Kaže mu Rudi: "Prespavaj kod mene, kud ćeš sad po toj kiši." A Bobi će njemu: "Može!" I ode Rudi pripremiti krevet, a kad se vratio u sobu, Bobija nema.

Tek nakon sat vremena netko zvoni na vratima, ode Rudi vidjeti tko je, kad ono Bobi, mokar do kože! "Pa, gdje si ti bio?!", upita ga Rudi. A Bobi odgovori: "Otišao sam doma po pidžamu!"



Ako vam je ovaj vic smiješan, onda, molim lijepo, ne čitajte dalje, nasekirat ćete se, a ljudi koji prate ovu beskrajno neduhovitu i tupavu seriju, koja se prikazuje nedjeljom u udarnom terminu na HTV-u, ne zaslužuju sekiranciju, njima je dobro.

11. Hrvatski filmovi

Tu i tamo, u posljednje vrijeme četvrtkom, na javnoj se televiziji pojavi i pokoji hrvatski igrani film. Kao podsjetnik da hrvatske humoristične serije i nisu baš najbesmisleniji dio televizijskoga programa.

10. Filmovi na Klasik TV-u

Iskustvo gledanja filmova na kanalu specijaliziranom za zdravu jugonostalgiju jako sliči onom sada već kultnom koncertu Raya Charlesa u Splitu. On nas ne vidi, mi njega ne čujemo, a svi smo skupa nekako svjesni da moramo biti tu jer teško da će nam ikada više takva faca doći pred vrata.

More sjajnih starih filmova prikazuje ovaj kanal - među njima i mnogo hrvatskih, što samo potvrđuje da nije do filmova nego do društva u kojima nastaju - no kvaliteta njihove reprodukcije uz ekran ostavlja samo najizdržljivije mazohiste.

9. Supertalent

Dobar dio programa Nove TV mirne bi se duše mogao svrstati pod trash (Zvijezde pod hipnozom, kategorija su za sebe, čak i za ovaj tekst), a tako baš i nije moralo biti. Ova je emisija, recimo, zamišljena kao show program.

I zaista, ima natjecatelja koji nude pravi show, koji se zabavljaju zabavljajući publiku, a to potraje sve dok ne progovore članovi žirija, redom blazirani, izvještačeni, intelektualno nedorasli te profesionalno neostvareni mediokriteti.



A činjenica da je ovo jedna od gledanijih emisija u državi, moguće i najgledanija, ne govori ništa o samoj emisiji, ali zato govori sve o ovoj državi.

8. Gospodin savšeni/Ženim sina

Kad se natjecatelji skinu goli pa na stol stave svoje penise damama na mjerkanje i izbor ili kad gole natjecateljice rašire noge otkrivajući pred neodlučnom gospodom svoje (ne)obrijane vagine, to je čisti, nepatvoreni trash.



To je esencija samog trasha, kojoj se i rodonačelnik televizijskoga trasha Jerry Springer mora nakloniti, ali kad nam se isti sadržaj nudi u prime timeu (opet Nova TV) pod formom obiteljskoga realityja, onda je to prije svega degutantno, a tek potom ponižavajuće.

7. Bujica

Očekivani i priželjkivani transfer s lokalne na nacionalnu televiziju ipak se nije dogodio, no to ne znači da se za dirty talk show koji vodi osuđeni diler i neskriveni neonacist ne čuje diljem zemlje, kojoj takvi kao što je on očito ne smetaju.

A kako bi i smetao kad im je omiljena predsjednica prije pet godina upravo gostujući u njegovoj emisiji krenula u kampanju. I kad mu je zahvalila pozivajući ga na svečanost vlastite inauguracije, otkrivši već tada za koga će i u ime koga vladati.

6. PH u košarci

Ako pogledate barem jednu utakmicu Prvenstva Hrvatske u sportu koji je nekoć bio nacionalni ponos, dovest ćete se u realnu opasnost da vam se želudac okrene. Oprostite vašem kritičaru, ali nemam se volje niti rugati.

Parketi su to natopljeni tugom.

5. Bez pardona

Sadržajno teško prepričljiva uzdanica poslijepodnevnoga programa Televizije Jadran među hrvatskim nacionalistima i šovinistima odavno ima kultni status.



Pod radnim naslovom "Sve što ste oduvijek željeli reći hrvatskim komunistima i njihovim sinovima, ali niste imali gdje" ova emisija čak i kod autora Bujice izaziva zazubice.



4. Hrvatska za pet

Branimir Bilić ne odustaje. Bacaju ga iz termina u termin, gonjaju od petka do svetka, emisiju mu je praktično nemoguće pronaći u HTV-ovu rasporedu, ali on ne dopušta da ga išta omete, drži se za jarbol i čeka da oluja prođe.

I svaki put studio uspije napuniti nimalo nevažnim gostima. Koji stoički podnose svako njegovo smaksvjetovsko pitanje.

3. Sve sa Slavkom Sobinom

Ali stvarno sve. (Dopuštam da zna plesati).

2. Prijenosi Ivice Blažička

Nekoć je bio prvi glas Sportske redakcije HTV-a, a danas je tek trbuhozborac jednog od, kako smatraju USKOK i DORH, najvećih kriminalaca u povijesti Hrvatske.

1. Regionalni dnevnik

I na kraju, ono što je biblijskim rječnikom bilo na početku - Njegovo Veličanstvo Dnevnik. I to ne bilo koji Dnevnik, nego onaj Regionalni, što svaki radni dan s početkom u 16 sati na Prvome programu Hrvatske televizije do intelektualnog orgazma dovodi birače stranke na vlasti.

Gdje se popiškio i s kakvim se tariguzom obrisao župan primjeri su višeminutnih priloga na posebnoj cijeni, dok o samoj županovoj sraćki nećete čuti ni riječi.

A to se posebno odnosi na javljanja iz Bobanove drage. I tako iz dana u dan, kao kvalifikacije za središnji Dnevnik u koji dolaze samo oni najbolji u disciplini činjenja gledatelja potpunim idiotima.