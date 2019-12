Poznato je da se nekadašnja pop zvijezda iz osamdesetih skriva od javnosti, ali zato su njene dvije kćeri Mia i Luna postale prave ljepotice.

U bivšoj državi proglašena je seks simbolom, obožavatelji su je obasipali pažnjom, ali bilo je tu i dosta neugodnih situacija koje su joj stvarale nelagodu i strah. Prije godinu i pol dana iz Novog Sada ponovno se vratila u rodnu Rijeku kako bi se brinula za 87-godišnjeg oca Tomu i nastupa nekoliko puta mjesečno.

Grupa s kojom je nastupala, Denis&Denis i pjesme 'Kolačići', 'Ja sam lažljiva', 'Soba 23', 'Program tvog kompjutera obilježile su jednu glazbenu eru. Marinu Perazić, danas 61-godišnjakinju život nije mazio,već zadavao udarce.

'Plaćali su me tisuću i pol eura tjedno, ali sad bi me bilo sram...': pjevačica koju su nazivali seks simbolom generacije danas živi drugačije; Evo što kaže o privatnom životu

Marina je s nevjenčanim suprugom, Ivanom Feceom Firčijem, poznatim bubnjarom kultnih rock bendova, naime, neko vrijeme živjela i u New Yorku. Od tamo nosi prekrasne uspomene no i one ne baš tako lijepe.

Pretrpjela je naime obiteljsko nasilje i razvod.

Nekad krhka plavuša kakva je bila na početku karijere s vremenom se pretvorila u ratobornu lavicu koju je život naučio da se za sve izbori sama. Ne skriva kako je zbog problema s financijama čak tri puta sudjelovala u reality showu Farma, jednom u hrvatskoj, a dva puta u srpskoj verziji, kada je i došla do superfinala.

'Teško sam donijela odluku, ali muka me je natjerala. Nemam novaca i za stvarno dobar honorar sam pristala na ovo', rekla je za medije tada Marina, kojoj su u teškom vremenu najveća podrška bile upravo kćeri.

- U jednom sam trenutku zapostavila karijeru jer sam se posvetila djeci i taj mi je novac pomogao da riješim mnoge egzistencijalne stvari. Bila sam izuzetno dobro plaćena, tisuću i pol eura tjedno. Evo i sada me zovu da uđem u Zadrugu, ali ne želim to jer mi nije neophodno niti mi se sviđa koncept. Prioritet mi je briga za tatu. Ja to moram, moja je dužnost i obveza.

Željela bih da poživi još koju godinu. Farma je još i imala nekog smisla, u ovim novim realityjima bilo bi me sram sjediti za istim stolom s nekim osobama - kazala je nedavno za Slobodnu Dalmaciju.

U braku sa bubnjarom Ivanom Fece Firčijem, dakle, s kojim je danas u dobrim odnosima dobila je dvije kćerke, Miu Katarinu Fece i Lunu Mariu Fece.

Rodila ih je u New Yorku kamo je s Firčijem otišla krajem osamdesetih kako bi pobjegla od popularnosti koja ju je počela gušiti.

Iako je u Americi mislila ostati kratko vrijeme, tamo je provela punih devet godina, a njezine kćeri nedavno su se preselile u New York gdje su i rođene.

Sada crnokosa Luna ima 24 godine i više nalikuje ocu nego majci. Za razliku od nje, starija sestra Mia više nalikuje Marini, a bavi se manekenstvom te je obožavateljica umjetnosti. Vlasnica je i brenda KONO by MK, gdje svoje crteže pretače na majice.

Mia i Luna naslijedile su njihove karakteristične crte lica, markantnost i karizmu, a po mišljenju mnogih mlađa Luna ipak više podsjeća na oca.

Iako je ušla u sedmo desetljeće života, i dalje u sebi osjeća onaj mladenački, poletni duh, a godinama se ne opterećuje. Često pleše i prakticira jogu, dok u posljednje vrijeme energetski balans postiže i Tesla zrakama što joj, priznaje, daje mir i učvršćuje psihičku ravnotežu, ali i pozitivno utječe na zdravlje.

Razmišlja o tome da u budućnosti takve tretmane, koje zasad prakticira na prijateljima, počne i naplaćivati.

Život u Rijeci shvaća kao dio zadatka. Nema puno prijatelja, a u Split se uvijek voli vraćati, izjavila je za Slobodnu Dalmaciju ranije.