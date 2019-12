Beograđanin Ljuba je iznenadio Splićane izvođenjem Oliverovog hita, sreli smo ga i pričali o Severini, a njegov otac Boban ovako je komentirao kritičare

I suza i smija bilo je na nedavnom Severininu koncertu u Splitu, a 12 tisuća okupljenih duša u Spaladium Areni ganuo je i raznježio nastup jednog simpatičnog dječaka već s prvim taktovima Oliverove "Cesarice" koju je otpjevao.

Posveta Oliveru zbila se na potpuno neočekivan način: na pozornicu je izašao pobjednik popularnog srpskog showa, evo što se dalje događalo

Ljubi Stankoviću sedam je godina tek i već pjeva kao veliki. Neki od vas sigurno se sjećaju Stefana Milenkovića, dječje glazbene zvijezde bivše države, koji je žario i palio osamdesetih godina i sve oduševljavao svojom pojavom.

Sličan scenarij kao da se ponavlja i s malim Ljubom.

Otkako se prvi put pojavio na malim ekranima i trijumfirao u popularnom showu Pinkove Zvezdice, u kojem je pobjedu odnio i naš Splićanin Roko Blažević, ovogodišnji predstavnik Hrvatske na Euroviziji, Ljubo je postao prava zvijezda.

Nema tko ga ne prepoznaje na ulicama rodnog Beograda, tamošnji mediji zbog nevjerojatne dječje karizme i šarma nazivaju ga čudom od djeteta i predviđaju uspješnu glazbenu budućnost.

Njegov je talent uočila i Severina, pa mu je tako prošle godine ponudila da zajedno s njom snimi duet "Tutorial", pjesmu koju je uvrstila i na svoj novi album koji upravo promovira u sklopu turneje "Magic Tour".



Od objave spota u lipnju 2018. dosad ga je na YouTubeu pogledalo gotovo 42 milijuna ljudi. Uistinu impresivna brojka, baš kao i broj pregleda ostalih Ljubinih nastupa, pa tako i "Cesarice" koju je izveo u Splitu.



A da će otpjevati ovaj bezvremenski hit doznao je samo dva dana uoči Sevina koncerta, prije nego što će s roditeljima krenuti za Split.

Njegov nam tata Boban Stanković priznaje kako se u početku malo mučio sa stihovima Gibonnija koji je napisao "Cesaricu", ali je vrlo brzo sve uspješno svladao. Toliko da sada pjesmu stalno pjeva po kući i postala mu je jedna od omiljenih.

'Prvi put sam se susreo s jubiti i cviće...'

– Vi u Splitu kažete lipa, jubiti, cviće... Prvi sam se put susreo s takvim riječima, pa mi je bilo malo čudno, ali sam toliko puta vježbao da mi je na kraju sve ušlo u uho – govori nam nasmijani Ljuba zahvaljujući Splitu na velikoj podršci.

– Sutradan su me zaustavljali na ulici i govorili: "To, care, pravi si, otpjevaj nam ponovno 'Cesaricu'." Jedna mi je gospođa rekla da stalno vrti snimku s koncerta i plače od sreće. Zagrlila me i poljubila.

A Severinu volim najviše na svijetu. Mislio sam da će nam rezervirati neki hotel od četiri zvjezdice, a kad ono, dobili smo s pet!

Baš smo uživali! Svaka čast mojoj Severini. Nakon koncerta je zaplakala i rekla da je znala da ću naučiti pjesmu i kako je vjerovala u mene. I ja sam pustio suzu!

Njezin Igor bodrio me iza pozornice. Ja sam vam "Cesaricu" baš iz inata svladao, sad ću je pjevati na svakom svom koncertu.

Nisam imao tremu i znao sam da će Split tako reagirati jer vole Olivera. Svi su pjevali sa mnom uglas, ma ovo mi je stvarno najdraži nastup dosad – uzbuđeno će Ljuba.

'Uvijek se nađe onih koji osuđuju'

Njegova oca pitali smo kako se nosi s komentarima onih koji smatraju kako nije bilo primjereno što je Severina na koncert u Split dovela dječaka iz Srbije da otpjeva "Cesaricu", budući da je Oliver za života odbijao pjevati u Beogradu.

– Vidio sam i pročitao sve komentare. Ljudi su oduševljeni, ali, eto, uvijek se nađe i onih koji osuđuju Severinu jer je pozvala Srbina. Pišu grozne stvari i ne mogu vjerovati da se to usuđuju raditi jednom djetetu. Ne pogađa me to jer oni to rade iz mržnje.

Uvijek će se naći netko i govoriti loše stvari, ne može vas svatko ni voljeti. Ima i onih koji su ljubomorni na Ljubu. S toliko malo godina postigao je nešto što neki pjevač neće ni u 30 godina.

Moja supruga, kćerke i ja smo preponosni što je Ljuba stao na scenu u vašem Splitu i pjevao pjesmu velikog Olivera Dragojevića. Kako mi u Srbiji volimo kazati: 'Ko peva, zlo ne misli! – govori nam Boban, koji se i sam bavi glazbom i dodaje da je njegov mališan već imao samostalne koncerte u Austriji, Njemačkoj, Italiji, Švedskoj, Švicarskoj...

'Prepoznaju ga u cijelom svijetu'

– Prepoznaju ga u cijelom svijetu, javljaju nam se ljudi iz Amerike. Kad ga uživo vide, govore mu da je čudo od djeteta koje se rađa jednom u 100 godina. Grle ga, ljube, plaču, povlače za rukav, prava je senzacija – ponosno će tata.

– Hrvatska je predivna, obožavamo Zagreb i Split, dragi su to ljudi, a kad ste dobar čovjek i imate srce i dušu, onda nema mjesta za mržnju i sumnju, trebamo se voljeti i družiti – ističe Ljubin otac.

Njegovo malo pjevačko čudo od djeteta za Severinu je čuo s nepune tri godine vidjevši je na televiziji. Možete i zamisliti kakvo je to veselje bilo kad je Sevin bivši menadžer Tomislav Petrović nazvao Bobana i rekao mu da upravo s Ljubom pjevačica želi snimiti duet.

– Već sutradan je ušao u studio i otpjevao svoje dionice, a prvi su se put upoznali na snimanju spota. Jedva je čekao da je ugleda, toliko je bio presretan i odmah joj je skočio u krilo od sreće. Grlio je, ljubio. Bila je to ljubav na prvi pogled.

Tomislav nas je pitao koliko nam trebaju platiti, a mi uopće nismo htjeli nikakav honorar jer nije sve u novcu. Kasnije smo ipak na njihovo inzistiranje potpisali ugovor, rekao sam im da uplate koliko oni misle da treba i da se ne opterećuju time.

Poslije smo Ljubi od tog novca kupili puno garderobe za nastupe, traperice, košulje, odijela... – otkriva nam Boban.

Ljuba trenutačno ide u prvi razred jedne privatne beogradske škole i živi za pjevanje. Scena je njegov život. Svaki put prije nego što će izići na pozornicu njegove oči sjaje posebnim sjajem, a publika s njim uplovljava u jedan drugi, ljepši i neviniji svijet...