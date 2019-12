'Je*ala te pauza, viknula mu je Jasna Zlokić!': popularni voditelj otkrio s kim se najbolje zabavlja na estradi; 'Ona je živi vrag!', ustvrdio je za Velolučanku

Malo ljudi to zna ali ‘Skitnica’ Jasna Zlokić jedna je od najduhovitijih i najzabavnijih osoba na estradi, a ovi selfiji to definitivno potvrđuju. 😜🤪 #selfie #queen #skitnica #jasnazlokic

A post shared by Dalibor Petko (@daliborpetko) on Nov 27, 2019 at 11:37am PST