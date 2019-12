Sjećate se njega? Slovio je za najzgodnijeg Hrvata, trbuhom za kruhom otišao je u New York i oženio se, no nije sve ispalo onako kako je zamislio 

The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, storytellers and lovers of all kinds. . #instagood #instastyle #instaselfie #instagrammer #instalife #instalove #instaguy #instapicture #instapic #instaphoto #instasize #instlook #life #lifeisgood #enjoylife #loveyourbody #behappy #selfie #selfies #selfietime #lovelife #photooftheday #mylook #mylife #beach #summer #sun #croatia #croatiafulloflife

A post shared by Phillip Kleva (@kleva051) on Sep 7, 2019 at 10:08am PDT