'Što kaže dijete, gdje želi živjeti?': kolegica splitske pjevačice zaprepaštena događajima; 'Prva osoba na koju sam jutros pomislila bila je Severina, je li noćas uopće spavala...'

- Šokirana sam takvom drastičnom odlukom sudstva jer Severina to sigurno nije zaslužila. A najmanje je to zaslužio mali Aleksandar, o čijim osjećajima institucije uopće ne vode brigu iako sve to, navodno, rade u korist djeteta - kazala nam je Alka Vuica, jedna od brojnih kolegica splitske pjevačice, zatečena sudskom odlukom zbog koje Severinin sada živi na adresi oca Milana Popovića.

Prvi put nakon presude, na svom se Instagramu oglasila Severina: Oprosti im, sine, ne znaju što čine... Te čudne riječi napisala je jedna teta koja ne zna tko smo mi...

- Prvo na što sam jutros pomislila kad sam se probudila bila je situacija sa Sevom. Razmišljala sam koliko joj je strašno i je li uopće spavala...

Nives Celzijus je u mraku beogradske Arene na Severininom koncertu sa suzama u očima promatrala Aleksandra, svjedočanstvo je podijelila na Instagramu

Uopće ne razumijem kako se donose takve odluke tipa "sprovedi odmah ili će se izvršiti ovrha nad djetetom"! Pa to je užasno, riječ ovrha staviti u kontekst s djetetom.

Moraju sjesti i razgovarati, bez obzira na osjećaje

Svatko ima pravo na prilagodbu, nije dijete zločinac, dijete koje je od rođenja živjelo s majkom, mora napustiti kuću i preseliti istog trena kod oca. Užasno je to i strašno mi je žao što djeca uopće to proživljavaju!

Na kraju krajeva, što kaže dijete? Gdje želi živjeti? To bi trebalo biti najvažnije! U svakom slučaju, mislim da odgovorni roditelji moraju sjesti i razgovarati bez obzira što osjećali jedno prema drugome.

Kad imate dijete, dijete mora biti prioritet i njegov zdrav i neopterećen odgoj - smatra Alka.