'Nemam više od čega živjeti, došla sam do kraja. Draže mi je u showu, kod kuće nemam krevet': Opuzenka Julija slomila srce gledateljima, bivša natjecateljica pokrenula akciju pomoći za nju

39/60 da! Imamo jos skembice, strije, visak koze...i jos bi koja kila mogla pasti, so what? I ja cu se pridruziti @josipa_lopac i @lu_saric i pokazati cu svoju "nesavrsenu" skembicu... curke su vec svoje rekle... mogu reci da nisam imala negat.komentara o visku kg nakon izlaska iz showa, i ne nisam vracala kg, ali da su me kritizirali jer jos mi se ne nazire six pack, to da... jer ipak, radim kao instruktor....i onak daaa trebala bi biti valjda zenski apolon 🙃... .i nekada sam se grizla zbog toga... bas mi je to bio pritisak...no cemu? Jos nakon 50-60 skinutih kg treba ici do savrsenstva? Ma kojeg to i kaj je to savrsenstvo? Kome ja trebam biti takav uzor i na koji nacin..? Ja sam bas ponosna na svoju opustenu skembicu (bekad manje nekad vise), cica kojih vise nemam, guzicu koja se aaajde de pocela dizat i kozu koja plese kad plivam 🤩😎 volim svoje tijelo...da ima dana kada ga jaaaako NE volim jer me ponesu ti "idealno isfiltriranii i sopirani" ljudi... ali da, ako sam uzor zelim biti dostizan uzor onima koji su se do nedavno sramili sebe... kao i ja.. budite zdravi i sretni sa plocicama ili bez - tak svejedno..no ZDRAVI!!! . SEBI budite lijepi... ja sam si obecala ne six pack nego malo utegnutije tijelo cisto da eto vidim koliko cu naaavodno biti zadovoljnija tako "ravnija"...no tak mi se brutalno nakon svih ovih borbi zadnje 2 godine ne da, ali ono ustrajem i malo po malo idem napred🙃...mozda bu koze i strijica a mozda i ne bu... onak bu kak bum se osjecala..a zelim se osjecati lijepo i zdravo te sposobno o u svojoj kozi i tijelu...cure support i samo tako dalje... i da pitanja ko je kaj i koliko vratio, onak...neki jesu neki nisu neki jos nisu dosli do klika i kaj? Sigurna sam i da su kriticari posrtali na nekim svojim poljima 😎🙃❤‼#kriviideali #wedontcare #faf #fitjehit #nofotoshop #lepiizdravi #skembica

A post shared by Jelena Putnik - Jele (@jelenaputnik_jele) on Jul 25, 2019 at 10:01am PDT