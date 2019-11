Rock and roll baka danas puni 80 godina!

Tina Turner prodala je 200 milijuna albuma i time oborila rekord u povijesti glazbene industrije. Osvojila je mnogobrojne nagrade, od kojih dvanaest Grammyja, i prodala je više ulaznica od bilo kojeg samostalnog umjetnika u povijesti.

Legendarna Tina Turner objasnila je, piše mirror.co.uk, kako se danas osjeća:

-Kao da ste dobili drugu šansu za život!!

Frizura poput lavlje grive, mini suknja i duge noge oduvijek su njena obilježja.

Više od pola stoljeća energična Tina Turner svojim hrapavim i prepoznatljivim glasom osvaja pozornice svijeta. A, kaže nastavit će istim tempom i nadalje.

'Vraćam se'

-Izgledam odlično. Osjećam se dobro. Prošla sam teške životne situacije i vraćam se - zaključila je pjevačka legenda.

-Pozornica je mjesto na kojem radim: posao mi je da plešem i pjevam, ne da se vrtim i budem seksi – rekla je glazbena ikona Tina Turner u svojoj knjizi, autobiografiji 'Moja ljubavna priča:memoari.

Pravog imena Anna Mae Bullock rođena je 1939. u gradiću Nutbushu u saveznoj državi Tennessee. 1955. se preselila u St. Louis, gde je upoznala Ike-a Turnera.Tada 17-godišnja u jednom lokalu spontano je uzela mikrofon i otpjevala jedan hit B. B. Kinga. To je ostavilo veliki utisak na Ike-a. Postao je njezin menadžer i partner. Vjenčali su se 1962. u Meksiku i dobili kasnije dva sina.

Zajednička turneja sa Roling Stones-ima, redoviti koncerti u Las Vegasu, ekskluzivni ugovori i sve veći honorari za nastupe, obilježili su uspješne godine Ike-a i Tine Turner.

U drugoj polovici 60-ih godina držali i po 270 koncerata godišnje. Pjesmom „Proud Mary“ su se 1970. prvi put probili na ljestvicu američkih top deset. Singl je prodat u milijunskom tiražu, a Tina je dobila svoju prvu Grammy nagradu kao najbolja Rhythm&Blues (R&B) pjevačica.

Tiranin Ike

No, u prvoj polovici sedamdesetih se i javno ispostavilo se da je Ike tiranin koji je tukao i zlostavljao svoju suprugu. Poslije jednog nastupa u Dallasu '76., Tina je, puna modrica, pobjegla iz hotela u kojem su odsjeli i – nikada se nije vratila.

Ali, 1984. je Tina objavila album „Private Dancer“ s kojeg je skinut singl „What's Love Got To Do With It“ – njezin prvi broj jedan na top-listi!

Sa samo 36 centi u džepu, sva krvava i s ručnom torbom smjestila se u motelu gdje joj se vlasnik smilovao i dao joj sobu i topli obrok.

U brakorazvodnoj parnici dobila je pravo na korištenje imena, dva automobila marke Jaguar i naslijedila dugove od otkazane turneje zbog Ikeove ovisnosti.

Celibat

Otad više nikada nije vidjela bivšeg muža ili stupila s njim u kontakt, čak ni kada je 2007., u 76. godini, Ike umro od predoziranja kokainom.

Poslije prvog braka gotov je bila u celibatu, dok nije srela Erwina, svoju ljubav na prvi pogled, napomenula je.

On je 16 godina mlađi njemački glazbeni producent Erwinu Bachu, s kojim se upoznala 1985. i dvije godine kasnije započela ljubavnu vezu.

Vjenčali su se 2013 a tri tjedna nakon pogodio je moždani udar. tri godine kasnije dijagnosticiran joj je i karcinom crijeva.

Na kraju joj je muž donirao i bubreg.

-Zato njegov donirani bubreg zovemo beba: to je kao da sam trudna, jer stalno u sebi nosim djelić njega – rekla je Tina Turner.

No tragedijama nije bilo kraja...U srpnju 2018. godine njezin sin Craig izvršio je samoubojstvo. Ubio se u svom domu u Kaliforniji. Imao je 59 godina.