'Boksam, bicikliram po Dugom Ratu, kupujem odjeću kakvu ja želim, a ne u koju mogu stati!': simpatična Danijela je napustila show, ali ne i odluku da stesa liniju; Priča nam o Alenu

Mnogima jedna od najsimpatičnijih natjecateljica u aktualnoj sezoni showa "Život na vagi", 20-godišnja Danijela Pavić iz Dugog Rata, na zadnjem je vaganju bila jedna od tri kandidatkinje ispod crvene linije, koja je zbog toga morala napustiti show.

U Dugi Rat se vratila s 18,9 kilograma manje.

S mladom njegovateljicom u Domu za starije i nemoćne osobe u Podstrani razgovarali smo netkom nakon ispadanja iz popularne emisije, koja joj je promijenila život iz temelja.

Što je bio okidač da se prijavite u show?

- Došlo vrijeme da uzmem život u svoje ruke i izborim se sa svojim najvećim neprijateljem, a to su moji kilogrami. Teško mi je bilo gledati se i kretati, kupovati odjeću...

Kako danas gledate na vršnjačka ruganja koja ste trpjeli u školi? Viđate li te ljude, jeste li uspjeli ostvariti neki odnos ili su traume iz škole zapečatile ikakvu mogućnost daljnjeg druženja?

- Iskreno, nisam vidjela nikoga tko mi se rugao, tako da baš o tome ne mogu puno pričati.

Kako je reagirala obitelj na vaš povratak? Činite se jako povezani s majkom, ocem, mlađim bratom...?

- Kao obitelj smo jako povezani i nikad nismo bili ovako odvojeni, pa je njima svima to bilo jako teško, baš kao i meni.

S bratom i sestrom sad treniram svaki dan, vozimo bicikle, hodamo, planinarimo. S bratom jednom do dva puta tjedno idem i na boks, tako da je sad sve onako kao što smo odavno htjeli da bude. Jako im je drago što sam otišla u "Život na vagi". Roditelji su dobili novo dijete, a braco i seka novu sestru.

Jeste li ikada na svome poslu njegovateljice rekli 'Previše mi je, ne mogu više!'. Kako ste odabrali često i fizički i psihički zahtjevan posao njegovateljice?

- Nikad mi na poslu nije došlo da to kažem! Dapače, obožavam svoj Dom, imam dobre mentore koji me podučavaju iz dana u dan. To se dogodilo preko noći, vidjela sam da na Sveučilištu traže njegovatelja i samo sam rekla: Ej, pa ja to želim raditi!

Od tog trenutka su prošle tri godine, a ja se svaki dan vraćam kući s osmijehom na licu, sretna i ispunjena. Od toga nema ništa važnije.

S kim ste se najbolje slagali u showu?

- Definitivno Roko i Maca.

Teško ste podnijeli Alenovo ispadanje? Je li vaš odnos bio prijateljski ili je tu bilo nešto više?

- Jako mi je teško pao Alenov odlazak jer smo se povezali, iako smo dva različita svijeta. Bio je to pravi prijateljski odnos i drago mi je što se on vratio u kuću, jer je jak i mislim da može daleko dogurati.

Što se dogodilo u odnosu s Mirnom? Počele ste kao prijateljice, a vidjeli smo svi kako ste se posvađale u zadnjoj epizodi.

- Mirna i ja smo na početku stvarno bile jako dobre, ali s vremenom je to počelo biti sve slabije. Bile su priče da smo klan zajedno s Anom, no to nije istina.

Meni nitko u životu ništa nije određivao, pa tako ni Mirna. Nisam se htjela svađati izložena kamerama, ali onda je ona prva počela pa sam i ja odgovorila. Smatrala me slabom karikom u timu. Možda sam bila slaba u kilima, u izazovu sam, mislim, dobro povlačila.

Predviđate li kome već pobjedu?

- Voljela bih da Roko ude u finale i pobjedi, jer smatram da je on to najviše zaslužio. Definitivno je najača karika, najviše motiviran i fokusiran. Tako da: Rokica moj do pobjede!

Tko vam je bio najveći oslonac?

- Uistinu je to bio Roko, nekako kad bi mi bilo najteže i najgore, on je bio tu moje rame za plakanje, davao mi savjete i gurao me na treningu.

Jedna ste od rijetkih koji su podržavali Juliju. Kakav je bio vaš odnos?

- Julija je predivna i neiskvarena osoba, iako sam dosta izluđivala s njom. Ipak deset minuta nakon svega zagrlila bih je i rekla: Oprosti Đuls!

Onaj tjedan kad je ispala, nisam je mogla napisati u nominacijama. Žena se stvarno jako trudila taj cijeli tjedan. Pokazala je i sebi i timu koliko može i mislim da joj nije bilo vrijeme da ide kući. Drago mi je što se sada vratila i nadam se da će što duže ostati.

Jeste li zadovoljni konačnim uspjehom u emisiji, što se mršavljenja tiče? Mislite li da ste mogli bolje?

- U konačnici sam zadovoljna s rezultatom. Da sam mogla neke stvari bolje - mogla sam. Što je tu je. Idemo dalje istim režimom.

Je li vam sudjelovanje u showu promijenilo životne navike? Što smatrate svojom najgorom navikom koju ste imali, a koja je dosta 'kumovala' stjecanju viška kilograma?

- Tijekom showa sam stekla dosta novih životnih navika i da mi netko rekao da ću zavoljeti treninge i zdravu hranu, samo bih se nasmijala. Ali tako je! Ako mi sad izvan kuće zapne s prehranom, zvat ću Edu!

Što biste ljudima koji se bore s istim problemom savjetovali?

- Neka se nikako ne srame samih sebe, da najviše vole i počnu raditi na sebi. Jer vidjeti sebe u novom izdanju najlijepši je osjećaj, ući u trgovine, kupiti što ti hoćeš...

Trener Edo vas je dosta poticao u showu, nije skrivao kako baš vjeruje u vas i da ste jedna od najjačih karika njegovog tima. Jeste li u kontaktu nakon izlaska? Kakve su njegove reakcije na sve?

- Edo je vjerovao u mene i onda kad ja to nisam. Bio mi je i otac i majka i prijateljica. Sve! Smatrao me dosta jakom karikom crvenog tima. Naravno da se čujemo, velika mi je podrška kao od prvog dana.

On je za mene jedan veliki čovjek pun emocija, živi za svoj tim i obavlja najbolje svoj posao. Samo mu mogu reći jedno veliko hvala!