Petar Grašo o svakodnevici s Danijelom: Kad zalupimo vrata u 20 sati , pričamo o normalnim stvarima, planiramo, svađamo se! Ne lete tanjuri, nema fizike ali ima kemije...

Petar Grašo je u razgovoru za InMagazin opet s puno ljubavi pričao o dvije važne osobe u svom životu, Oliveru i Danijeli.

Prvom duguje početak karijere. Grašo je imao samo 16 godina kad je Oliveru napisao baladu "Boginja".



"Od njega sam učio i upijao svaki savjet. Mi smo uvijek čavrljali na jedan neobavezno način. Nikad tu nije bilo fatalnih pitanja, jer ni ja ne znam da mi sad netko dođe i pita: 'Grašo, šta da učinim za svoju karijeru?', šta bi mu reka.

Ono što je Oliver govorio su samo dvije riječi: 'Budi svoj!''. To je jedan malo nedefiniran pojam, ja bi ga samo malko još proširio na način da zaista trebaš vjerovati u ono što radiš" - ustvrdio je popularni splitski pjevač.

Komentirao je i ulogu manekenka, koju je prihvatio za modnu kampanju jedne domaće kuće.

"Nisam ja za manekene, to je prijateljstvo koje traje već 25 godina. Jednom sam ušao u njihov butik, vidjela me majka: Ti ćeš sigurno biti velika zvijezda dušo moja!', rekla mi je tada, a meni 19 godina, tražija san odijelo za festival.

I zbog prijateljstva sam uletio u te takozvane manekenske vode, ali nisam ja tip koji ima puno strpljenja za slikavanje i to..." - priznao je markantni Splićanin.

U razgovoru se nije moglo ne dotaknuti odnosa s Danijelom.

"Mi se trudimo koliko god je moguće, mislim da tako treba bit. Kad zalupimo vrata u 20 sati i vratimo sa nekih naših radnih sati, trudimo se pričati o stvarimo o kojima parovi pričaju, sve ono oko čega se normalni parovi slažu, ne slažu, svađaju, planiraju, sve to radimo i mi!

Ne lete tanjuri, nema fizike ali ima kemije! To je tako normalno, to je zdrava prepirka koja ponekad zna bit malo žustrija ali to je potpuno okej. Uvijek nakon toga smo bolji ljudi i još bliži" - otkrio je Petar.

Formu za koncerte održava na svoj način i prema svom rasporedu.

"Ne trčim svaki dan ali zaista trčim koliko god mogu. To mi je ventil koji mi direktno utječe na kvalitetu života, s obzirom na izuzetno naporan tempo koji imam", objasnio je Grašo.

Otkrio je i da će Božić provesti "u svom Splitu", a malo iza toga otići u "jedno malo mjesto u planinama".

Nije tajna da Petar Grašo i Danijela s familijom Rađa već godinama uživa sniježne gušte u talijanskom Livignu.