'Jedne zore kad sam se vratila iz Shakespearea, nastala je 'Varalica'...': Alka Vuica prisjetila se davnih splitskih uspomena, otkriva zašto je posebno vezana za jedan dio grada i kako joj je obilježio život

Alka Vuica i Split vole se javno – nebrojeno je puta poznata hrvatska kantautorica i pjesnikinja, ujedno i autorica tekstova brojnih hitova kolega, izražavala svoju privrženost gradu pod Marjanom, koji ju je dočekivao raširenih ruku.

Sutra mu se ponovno vraća zbog koncerta u klubu “Zenta”, što je jako veseli, jer od ljetos nije bila u Splitu, od nastupa na festivalu na kojem je s Nenom Belanom na Prokurativama pjevala “Vrijeme za nas”, pjesmu za koju su nagrađeni Srebrnim valom, stručnom nagradom žirija. I nakon festivala stigla joj je dodatna satisfakcija, u eteru Radio Dalmacije svakodnevno se vrtila festivalska pjesma. Kud ćeš bolje dobrodošlice, a i uz “Zentu” je vežu lijepe uspomene...

–... još iz davnih dana kad se taj klub zvao “Shakespeare”, kad sam u njemu redovito nastupala kao dio dance pokreta devedesetih. Najčešće smo tada spavali u hotelu “Zenta”, koji je bio pola hotel, a pola starački dom. Cijena je bila povoljna, a osoblje nas je mazilo i pazilo te nam donosilo doručak u sobu kad bi došli umorni sa gaže. Tu su svi spavali bez obzira gdje su pjevali, ne samo u Splitu nego i u okolici. I Bebek i E.T., Senna M, I Bee, pop-rock sastav “Neki to vole vruće”, Ella... Umirovljenici nisu imali ništa protiv nas, zapravo ih je veselilo malo sušura s estrade... – s nostalgijom se prisjeća Alka nekih boljih vremena.

– Najviše sam voljela sobe na prvom katu s prekrasnim terasama s kojih je pucao pogled na more, na svjetla Brača i jedrilice u marini. Na jednoj terasi napisala sam i svoj hit “Varalicu”, jedne zore kada sam se vratila upravo iz kluba “Shakespeare” s gaže. I dok su još treštali zvukovi iz kluba, a laser slao signale u svemir, sjela sam na terasu s olovkom u ruci i dočekala jutro iznad Splita pišući “Varalicu” – poetično će Alka.

– Ta pjesma mi je obilježila život. I ne samo meni. Zato sam i jako vezana za taj dio Splita, za taj klub koji se sada zove “Zenta”. Jako mi je drago da opet postoji i uspješno radi. I prošle sam godine pjevala tamo, i bilo je fenomenalno. Nadam se da će opet biti ludo – veseli se Alka splitskom nastupu.

Red koncerata, red putovanja, red pisanja tekstova za druge – tako Alka sažima svoju svakodnevicu. - Napisala sam stihove za jednu novu pjesmu Josipe Lisac, jedva čekam da izađe. Svi koji su je čuli kažu da je predivna... Ono što je zanimljivo jest činjenica da je Josipa za nju sama napisala glazbu. Pišem dosta tekstova za druge, ali sad mi je prioritet moj novi album. Pripremam i zbirku poezije, kao i svoj podcast “Kod Alke”, koji će biti serija zanimljivih intervjua snimljenih u mojoj kući. Oduvijek mi je bila želja prikazati ljude onakve kakvi jesu, u četiri oka, bez zadrške, a najbolja atmosfera za to je upravo kod mene doma – smatra Alka, koja sve češće odlazi i na putovanja s partnerom Zlatkom Arslanagićem.

– Moj dragi voli putovati, smatra da su putovanja jedino dobro potrošen novac. Moram priznati da s godinama i ja dijelim njegovo misljenje. Zato putujemo kad god to možemo i osjetimo potrebu. Nedavno smo ponovno bili na Ibizi koju smo prvi put posjetili u devetom mjesecu prošle godine i od tada nam je rujan rezerviran za Ibizu koja je prekrasna u to doba. Tako zapravo produžujemo ljeto... Želio me odvesti u Marrakech jer ga naprosto obožava, pa smo ga i posjetili, i grad je uistinu prekrasan. Nismo stigli otići nigdje drugdje u Maroku jer svih pet dana, koliko smo boravili u toj zemlji, iskoristili smo za čudesni Crveni grad Marrakech – oduševljeno će Alka.

'Nema rješenja za glib u kojem se valjamo' Alka Vuica je prije desetak godina bila službeni kandidat Zelene liste za predsjednicu Republike Hrvatske, pa je bilo i neizbježno pitanje jesu li joj se za uho 'zalijepila' obećanja nekog od aktualnih predsjedničkih kandidata?

– E pa, ne znam što bih vam rekla... Ja sam iz vremena kada je predsjednik nešto značio i mogao! Nisam još čula ni jednu originalnu misao ni rješenje za ovaj glib u kojem se valjamo.