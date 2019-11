Svi su samo pričali o Ani Sasso, njena pratilja je ostala u sjeni, ali joj nije smetalo, dapače: Asja Brešan je daleko od Splita našla veliku ljubav i ostvarila sjajnu karijeru; S nama je podijelila životnu priču

Ajme, kad se samo sjetim tog izbora za Miss u Banjoj Luci. Sjećam se i skandala s Anom Sasso jer je dan prije izbora bilo objavljeno da je ona pobjednica. Tada su nama ostalim djevojkama nudili da potpišemo peticiju da se nju izbaci s natjecanja, ali mi to nismo htjele...

Od kada je 1983. lansirana reklama za kultnu narančadu Pipi, splitskog "Dalmacijavina", povremeno se u medijima pojavljuje Ana Sasso, tadašnja Miss Jugoslavije.

Ali osim nje, akterice jedne od najpoznatijih reklama svih vremena, bile su još dvije djevojke koje su netragom nestale iz javnog života. Jedna od njih, Asja Brešan, pojavila se ovih dana na "mjestu zločina". Bačvice su sačuvane, a bogme i Pipi je među žilavijim proizvodima iz "onog" doba.

- Spomenik neisklesanom tijelu?! Pa genijalno! Ko ga je napravio? - oduševljena je prizorom pokraj "Žbirca", gdje smo u nostalgičnoj ćakuli potom provele nekoliko sati.

A od čega je Asja isklesana kad, i nakon gotovo četrdeset godina, ima stas druge pratilje misice i gdje ju je sve život odveo kad se toliko godina u gradu nismo susrele, a inače smo i razredne kolegice iz osnovne, zna li ona uopće da reklama u kojoj su njih tri (još je bila i Vlasta Tolić) ima milijune pregleda na YouTubeu?

Čuje li se s nekim tko je tada još radio na njoj, sjeća li se da je reklamu snimao nedavno preminuli Andrija Pivčević...?

Asju je život netom prije rata odveo u Grčku, može je se pronaći na otoku Skiathos u Egejskom moru, koji se proslavio po mjuziklu "Mamma Mia".

Na otočiću bujne vegetacije od 50 kvadratnih kilometara s 58 plaža i aerodromom, Asju zapravo možemo zamisliti kao Sophinu majku Donnu Sheridan (Maryl Streep), nije doduše vlasnica vile, ali jest dviju galerija u kojima prodaje uglavnom svoje radove.

Oslikava i peče keramiku, slika na platnu i drvetu... Asja je majka dviju djevojaka, i kako stvari stoje, ubuduće će češće dolaziti u rodni Split. O povratku ne razmišlja, bar ne zasad. Posjetila je majku i brata tek nekoliko puta svih ovih desetljeća, a zbog toga je i ovih dana ovdje.

- Udala sam se za jednog od prvih grčkih studenata koji su u to vrijeme dolazili u Jugoslaviju. Vasilis je bio na kineziologiji, a ja sam studirala likovni i povijest umjetnosti na Pedagoškoj akademiji.

Dobili smo kćer Ljudmilu i ja sam još neko vrijeme živjela u Splitu, a zatim odlazim u Grčku gdje nam se, međutim, brak ubrzo raspao.

Ali, na sreću, nije prošlo dugo da sam upoznala svog drugog muža Kiriakosa s kojim imam i drugu kćer Perpetuu - kaže Asja.

Nažalost, drugi muž, s kojim je, kaže, provela divnih trideset godina, prije godinu i pol je preminuo, a ona se teško nosi s gubitkom.

Usput, Asju zbilja ne bih promašila ni u mraku, jer pored tužne sjene preko očiju one i dalje sjaje kao i ona divna mladost u tzv. mračnim vremenima.

Pobijedila dan ranije

Potpuno me vratila u školu "Ranko Orlić", u ekipu iz tadašnje Paićeve ulice. Sićaš li se Suzi, Lili, Lile, Nataše, Paje, Bodre, Čajnika, ha ha... Frlete iz engleskog, razrednice Vanje Vujnović? Ah, mamma mia. A onda je Asja, negdje kad smo završili srednje škole, pročulo se, postala ljepotica...

- Ajme, kad se samo sjetim tog izbora za Miss u Banjoj Luci. Sjećam se i skandala s Anom Sasso jer je dan prije izbora bilo objavljeno da je ona pobjednica.

Tada su nama ostalim djevojkama nudili da potpišemo peticiju da se nju izbaci s natjecanja, ali mi to nismo htjele jer je stvarno bila najljepša. A koliko znam, taj izbor bio je organiziran nakon više godina pauze i bila su velika očekivanja - govori Asja Brešan koja imenu dodaje još i Saltaferidi.

Izbor je organizirao sarajevski list "As", sve je za tadašnje godine, a bila je 1982., bilo prilično glamurozno, dovoljno je nabrojati članove žirija – akademski slikar Mersad Berber, bivša misica Nikica Marinović, Dubrovkinja koja je bila druga pratilja Miss svijeta u Londonu, zatim modna kreatorica Vesna Šunjić, pa Lepa Brena, poznati karikaturist Adi Mulabegović, urednik "Asa" Vlatko Rozman, onda Saša Zalepugin, tadašnji urednik TV Zagreba i, pazi sad, Ćiro Blažević, tada šef stručnog štaba Dinama.

Nastupili su Zdravko Čolić, Miroslav Ilić i Meri Cetinić, Milde Sorte sponzorirao je haljine. Milde Sorte, čovječe, puši li to još itko?

Natjecale su se 22 djevojke i po pisanju tadašnjih medija, odluka o najljepšoj bila je lagana, ali žiri se sporio oko prve i druge pratilje. Na kraju je prva pratilja bila Riječanka Elizabeta Vidas, a Asja druga.

Da obje lente ne odu u Split

- Vjerojatno i zato da baš obje prve lente ne odu u Split, pa bilo je djevojaka iz cijele Jugoslavije - uvjerena je i danas Asja.

Reklama za Pipi snimljena je godinu nakon tog izbora. Promućurni dizajneri u "Dalmacijavinu" iskoristili su splitske ljepotice i potencijal njihova seksipila spojili s jednom od najljepših gradskih plaža na Mediteranu, s motorima za koje je bio zadužen Ivan Šola, za ono vrijeme predvodnik moto- scene ne samo u Splitu već i šire, a kasnijim generacijama poznat po bob reprezentaciji Hrvatske na olimpijskim igrama.

- Sa Šolom sam tada i hodala, potrajalo je to jedno tri godine. Ostali smo u kontaktu i povremeno se čujemo. To je bila jedna prava mladenačka veza, puna prekida i svađa. Uf, a bio je prije Šole i još jedan mladić iz srednje škole... - smije se Asja.

Da, znam ga, negdje ga mutno imam u memoriji.

- Šola me naučio voziti motore, počelo je s kozom, da l' se još uvijek to zove koza? Zatim sam savladala i kawasaki 1300 - smije se.

U reklami za Pipi Šola motorom izvodi vratolomije na zadnjem kolu po plićaku u koji skače sa zidića na Bačvicama, a zanimljivo je da je Pivčević htio napraviti nekoliko kadrova tako da sam sjedne na motor i snima, ali kad je sve izvedeno, shvatio je da nije prethodno ni upalio kameru.

Međutim, nikako nije htio to ponoviti od straha. Djevojke na slamčicu piju Pipi, a trenutak izlaska iz mora u majicama bez grudnjaka i njihov zanosni ples u bikinijima urezao se generacijama u pamćenje.

Svi su ludi za njenim posuđem

Asja je naknadno snimila još jednu reklamu za "Dalmacijavino", u njoj odjevena u narodnu nošnju nogama gnječi grožđe.

- Ma to je bilo više nego smiješno. Radila sam ja i za Rikarda Gumzeja - kaže nam.

Jednu njegovu kolekciju je promovirala, a oni stariji pamte da je kasnije postao kućni modist Franje Tuđmana. Uglavnom, bile su pred njom još neke sjajne ponude, ali ljubav je prevladala. Također i školovanje nikako nije htjela zapustiti pa je uspješno i diplomirala, a odabir fakulteta joj je, evo, i omogućio egzistenciju.

Danas je slikanje ono čime se bavi veći dio zimske sezone što je priprema za ljetnu kad posao cvjeta. Manju galeriju drži njezina kći, a veću ona sama.

- Moj muž je bio ekonomist, ali i veći feminist od mene pa mi je predložio da otvorim radnju. S vremenom smo na kredit kupili kuću udaljenu dvadesetak metara od te prve galerije, u kojoj smo otvorili još jednu veću radnju čija zarada je otplaćivala kredit.

Intenzivno radimo šest mjeseci. Kupci su nam mahom turisti, od kojih često imam i narudžbe, ali ne mogu ih isporučiti do zimskog razdoblja jer glavu ne dižem od posla - predočava nam Asja svoju ljetnu svakodnevicu.

Priča nam da otočni gosti često požele cijeli komplet keramičkog posuđa, a ona im to šalje tek uoči Nove godine. Priča o njoj se i u Grčkoj proširila, jer pisale su tamošnje novine...

Mlađa kći je glumica, pjeva u bendu

Asja je ponosna na svoj rad i na kćerke. Starija je pokušala dvije godine studirati matematiku i fiziku u Splitu, ona je čak ovdje i prvi razred osnovne završila, dobro govori hrvatski. Ipak, vratila se u Grčku. Mlađa je tamo završila glumačku akademiju, sada pjeva u jednom bendu.

I Asja je zamalo ostvarila pjevačku karijeru, predlagali su joj da se javi na audiciju za grupu "More", ali nije se odazvala. A i cijela njena scenska priča krenula je praktično od Splitskog festivala na kojem doduše nije nastupila, ali se, priča nam, muvala po backstageu baš te godine uoči izbora za Miss.

Uočio ju je jedan fotograf i sugerirao joj da se prijavi, potom joj je Morski (što je nadimak tada u gradu poznatog fotografa Ivanka Miše) napravio neke fotografije na Rivi i tako...

- Znaš ti da sam ja sama sjela na autobus za Banju Luku. Kako sam bila hrabra i luda, ali to ti je bila mladost, ono, nemaš pojma šta te čeka na tom izboru za Miss, ne mo'š ništa pretpostavit, al' ideš - čudi se sebi danas Asja.

Ma boli te Pipi! To i jest život...

Prije reklame za Pipi snimila je i jednu za bakreni ten, ali pojma više nema za koji losion za tamnjenje. Nastupila je i u predstavi splitskog HNK "Lizistrata" u režiji Ljubiše Ristića gdje je odglumila, zamisli, kip Atene.

- Ma čak sam na kraju izgovorila i nekoliko rečenica - smije se, ali zar i to nije bio znak da joj je Grčka suđena?

Ondje, na Skiathosu, čuva uspomenu na svog Kiriakosa. A Split? Split je, kaže, postao nešto sasvim drugo od onoga što je ostavila... Ali, kao što pjeva ABBA u Dancing Quennu - you can dance, you can jive! Ooh, see that girl!