'Onda je poginija jedan, danas smo skoro svi izginili!': Gibonni nam je komentirao trendove, međuljudske odnose, otkrio što radi na putu i u čemu posebno gušta kad je doma

– Puno radim, puno bacam – kazao nam je Gibonni za susreta na jedanaestoj "Hrvatskoj noći" u Frankfurtu, gdje je peti put zapjevao pred hrvatskim iseljenicima. Popularni splitski kantautor aludira na rad na novim pjesmama, zbog kojih provodi sate u studiju, ali ih još skriva od javnosti. Daleko je, veli, odmaknuo, no još uvijek razmišlja na kojemu bi ih formatu ponudio publici.

– Skoro pa nikad nisam ni bio u trendu. Strahovito sam svjestan ovoga vremena, što je za vaše i moje zanimanje napravio internet. Ja sam, jednostavno, stara škola. Naučio sam kupit "Slobodnu", sist, popit kavu i pročitat sve stranice, nešto preletit, u nešto se udubit. Tako sam naučio i s glazbom. Ne želim zvučat ka stari čovik, ali ja se u ovom vremenu interneta, previše informacija, ne snalazim. Sve je nekako površno...

Jednom sam prisutnima na nekom okruglom stolu, gdje su me molili za neko mišljenje, rekao da sve to što oni pričaju ja ništa ne razumijem, te da samo mogu reći da je sve ovo što se događa veći šok za glazbu nego što je to bio prelazak s nijemoga na zvučni film. Tad je samo Rudolph Valentino poginija, kad su naše babe čule kakav glasić ima. Taj veliki ljubavnik... A sad smo skoro svi izginili! Više lajkova na YouTubeu ima video kad mačka padne s kauča nego nova Claptonova pjesma – uz smiješak će Gibonni, ne skrivajući kako ulaže priličan napor u prilagodbu internetskom dobu.

Ljudi danas žele brza rješenja

– To je medij koji nije za "Galeba", "Cesaricu", "Temperu"... Polako se gradi atmosfera, a ljudi danas žele brza rješenja. Ipak, usprkos svemu tome našao sam svoju sreću – imam tu publiku koja je moja, koja me želi ovakvoga kakav jesam i ja samo razmišljam o tome kako ne razočarati ni nju ni sebe. Osjećam zahvalnost prema tim ljudima što su me istrpili ovakvoga, koji pričaju o pomalo zaboravljenim temama, poput odanosti, humanosti, zahvalnosti, ljubavi na način kako je ja gledam. Ono u stilu "ajmo gledati u jednom i drugom bolju stranu, nemojmo se odmah prekrižit".

I stvarno ima ljudi koji su još tu, koji to razume i žele to. Zato, kad sam u studiju, osjećam odgovornost da se ne smijem igrati s time. Sada još ne znam niti na kojemu će formatu izaći moje nove pjesme. Ne znam hoće li to više biti CD... Ni što će to biti. Ali pjesme imam. Mislim da su dobre... Izdavanje singlova nije moj đir. Ali nešto ću probat izmislit, neki svoj format – tajanstveno će Gibo, napominjući kako ne robuje ni roku ni datumu.

– Album je trebao izaći za Valentinovo 2017., a moji u Dallasu me, evo, nakon dvije i pol godine, još nisu tužili. Tako da nije loše – u šali će. Drag mu je, priznaje, laganiji tempo – ne svira puno, možda dva ili tri puta mjesečno. Voli biti koncentriran na publiku u gradu u koji dolazi, na program koji će izvesti, ne želi se ponavljati. Voli da ljudi koji su bili na njegovu koncertu prije tri godine sada opet dožive nešto novo. S druge strane, neophodno mu je vrijeme za pisanje...

Volim svoj mir

– Ne znam napisati pjesmu u hotelu. Volim svoj mir, a uz to nisam prvenstveno pjevač, u smislu da sam čovjek-glas. Ja sam kantautor. To mi je zanimanje i onda znam da, ako nemam pravu pjesmu, nemam tu što raditi. Neće mi je netko drugi napisati. Uvijek mi je, prije svega, najvažniji taj autorski rad. Ako ste puno na putu, puno na cesti, puno po hotelima, jednostavno izgubite kontakt sa samim sobom. A ja volim imati par dana za se... Ako mi se svidi serija na Netflixu, pogledam sve tri sezone. To me puni... Uzeti knjigu, pročitati je. To je isto dio mog zanimanja – smatra Gibonni. I u novim pjesmama bavi se temama koje su ga oduvijek zaokupljale...

– Od prvog do zadnjeg dana pisat ću o odnosima ljudi. Oni su mi najveća misterija. Zašto se neki ljudi slažu, a neki ne. Izgubite neke prave ljude, zadrže se neki krivi. Svašta se događa kroz ljudski život... Odnosi među ljudima, pogotovo između muškarca i žene, sigurno su veća misterija nego piramida. To su moje teme... Politika me prazni, to nije nešto što me može oduševiti. U pitanju je konflikt... A oko sebe vidim more ljudi, masu različitih zanimanja, koji žive od konflikta. To je strašno – primjećuje Gibonni. Uz nove pjesme splitskog kantautora čeka i pisanje filmske glazbe za novi film bosanskohercegovačkog scenarista i redatelja Pjera Žalice "Koncentriši se, baba", čije je snimanje počelo koncem listopada u Sarajevu. Tema filma su zadnji dani mira u gradu na Miljacki, koje još nitko ne shvaća ozbiljno. U jednoj kući na brdima ponad grada broje se posljednji dani obitelji koja se raspada uz samrtnu postelju majke (glumi je Mira Banjac)...

– Nisam još dobio materijal... Rekao sam Pjeru: "Budi neopterećen sa mnom." Ako nas krene i bude kako treba, bit će super. Ako nas ne krene, opet smo dobri prijatelji – odolijeva Gibonni pritisku.