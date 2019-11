'Znam tko je objavio snimku': Severina progovorila o skandalu s eksplicitnim videom s jahte

Severina je dala intervju povodom velikog koncerta u Beogradu koji će održati 23. studenog u sklopu turneje The Magic Tour. U razgovoru s novinarima dotakla se aktualnih tema, ali teškog životnog razdoblja u vrijeme skandala s eksplicitnom snimkom iz 2004. godine.

- Život generalno kažnjava sve nas. Neke pravedno, neke ne. Ali s vremenske distance, uspjela sam se izdići iznad svega što mi se tad dogodilo. To je bila veoma ružna stvar koju je iz gluposti i zlobe napravila jedna osoba. Znam tko je, saznala sam prošle godine - rekla je Severina u intervjuu za srpske Novosti.

- Kad prođete javno sramoćenje, onda, htjeli ili ne htjeli, morate naučiti izboriti se s time. U jednom trenutku me nazvao Arsen, jer smo bili bliski, i rekao mi: 'Kolegice, čujem da vam je izašao neki film, ali da nema glazbu pa se preporučujem, jer ja sam filmski kompozitor'. To je bilo predivno.Nakon toga mi je rekao: 'Mala, napisao sam jednu pesmu za tebe. Dođi.' .To je bila p,esma Sama na sceni, apsolutno primjerena za taj period, i znate, kad imate takvu pjesmu od Arsena, onda je sve ovo drugo nebitno - ispričala je Severina.

- Sve što sam prošla me je hranilo i izgrađivalo, prije svega u glazbi, što je meni i najvažnije. U životu su mi se događale sjajne stvari, počevši od glume, preko glazbe i sve ono što u djetinjstvu nisam htjela, kao što je recimo bavljenje glumom, to me je na jedan način dočekalo i ispostavilo se kao dobro. Tako da, koliko god mi htjeli ili ne htjeli nešto, ono što nam je dodijeljeno da u životu napravimo, to će se i dogoditi - rekla je Seve za Novosti.

- Moja potreba za nekim pjesmama nije bila samo da bih nešto radila i namjerno napravila nešto drugačije, to je jednostavno u meni čučalo. Sjećam se pjesme 'Moja štikla', s kojom smo išli na Eurosong. To nitko ne bi otpjevao, ali ja se nisam libila snimiti stvari koje su mene radovale i veselile. Mene aplauz više ne zanima. To sam dobila. Zanima me samo da sam ja sretna - zaključila je Splićanka.