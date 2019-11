'Ljudi moraju shvatiti da ni jedna namirnica nije problem!': trenerica 'Života na vagi' savjetuje kako poboljšati zdravlje; Na njenom tanjuru ima svega, od mesa, do variva i čvaraka

Usrednjoj školi imala je veliku dilemu hoće li upisati kriminalistiku ili Kineziološki fakultet. Odluka je na kraju pala na kineziologiju i dobro da je, jer je naša sugovornica Maja Ćustić, uz svog kolegu Edina Mehmedovića, nova trenerica četvrte sezone popularnog showa “Život na vagi”, koji iz dana u dan iz temelja mijenja živote pretilih ljudi.

– Tata mi je sugerirao da kriminalistika nije baš “ženski posao” i da je, s obzirom na moju hiperaktivnost i višak energije, bolja kineziologija. Na kraju je kineziologija bila potpuno logičan odabir jer mi je tada najveći problem bio sjediti po šest-sedam sati mirno u školi – smije se 36-godišnja Maja odmah na početku našeg razgovora, u kojem nam je otkrila što ju je ponukalo na to da se uhvati ukoštac s kandidatima u showu, što se nalazi na njezinu jelovniku, ali i to kako bi svatko od nas mogao unijeti promjene u prehrani i tjelovježbi u svoj svakodnevni užurbani život.

Na novu ulogu u svom životu, odnosno u televizijskom showu, odlučila se jer je imala veliku potrebu da svoje znanje i iskustvo podijeli s drugima.

Težak život i emotivne barijere

– Nitko od njih nije dobio te kile preko noći i često se iza tih kila skrivaju vrlo teške životne priče i emotivne barijere, tako da je uz treninge tijela bilo neizostavno i “reprogramirati” njihov um. Nije naporno jer je to sve dio procesa, predivan je osjećaj gledati kako se nekom mijenja život iz temelja, samopouzdanje raste, broj na vagi pada, a upravo si ti pomogao na tom “putovanju” – govori nam Maja, koja u sebi ima dalmatinske krvi jer s tatine strane potječe iz mjesta Murvica pokraj Zadra. Kada nije na setu, Maja radi kao osobna trenerica grupnih programa u fitness centru u Zagrebu, a uskoro će postati i predavačica na Hrvatskom institutu za kineziologiju. U razgovoru nam je otkrila kako se i na njezinu meniju nekada zna naći fast food, burek i pizza. No, koja je tajna njezine vitke linije i vretenastih mišića?

– Na mom meniju nađe se svega... Od variva i mesa preko ribe i povrća, pa sve do bureka, pizze i palačinki. Primjerice, čvarke jedem tijekom cijele godine i svi mi se smiju kad to kažem, ali ljudi moraju shvatiti kako ni jedna namirnica nije problem, već unesena količina kalorija te je potrebna aktivnost da eventualni višak unesenih kalorija potrošimo – priznaje nam Maja, koja voli vježbati te se trudi trening odraditi svaki dan. Ipak, postoje dani kad se čak i njoj teško pokrenuti i otići u teretanu, koju tada zamijeni odlaskom u prirodu, gdje istovremeno aktivira tijelo, odmara svoj duh i “puni baterije”, te napominje kako Hrvati još uvijek nisu dovoljno fizički aktivni.

– Dio populacije počeo je raditi na tome, ali ima tu još puno posla, prvenstveno u osvješćivanju ljudi koliko su kretanje i zdrava prehrana bitni i ključni za kvalitetu življenja. Sjedilački način života i svakodnevni stres nikako nam ne idu u prilog i ne olakšavaju situaciju, a mislim da je upravo to utjecalo da su se čak i Dalmatinci počeli debljati. Usvojili su i neke loše navike, brzi način života ih prisiljava da sve manje kuhaju, pa posežu za brzim rješenjima. Nekom će to biti pekarnica, nekom hamburger iz fast fooda, nekom nova vrsta čokolade ili sladoleda koji žele probati, a sve to uz nedovoljno kretanja dolazi na naplatu prije ili kasnije – kaže nam Maja, koja smatra da su bolje postepene promjene nego radikalne mjere.

– Uvijek ću prije preporučiti postepeno uvođenje promjena jer i organizmu treba vremena da se prilagodi novonastaloj situaciji, ali u slučajevima kad je pretilost u pitanju i zdravlje je već ozbiljno ugroženo, treba napraviti i restriktivne mjere – kaže Maja, dodajući da za koji god se pristup odlučili, najbitnije je osluškivati i pratiti što nam tijelo poručuje i kako reagira, te djelovati u skladu s tim.

Za sve one koji uvijek imaju neke izlike, trenerica Maja nema sluha.

Bitno je krenuti

– Ljudi često misle da priprema zdrave hrane zahtijeva puno vremena i novca, ali uz dobru organizaciju i informiranost, to stvarno nije problem. Tko ima volje, naći će i način, pitanje je samo na kojem mjestu prioriteta nam je vlastito zdravlje, dok nemamo smetnji i tegoba. Najčešća izlika je da nemamo vremena, ali, recimo, da samo 15-20 minuta provedenih na društvenim mrežama zamijenite s pripremom obroka za idući dan, napravili ste sebi veliku uslugu.

Onima koji obrok neće pripremati doma, nego na pauzi od posla trče u dućan, predlažem uvijek biraju radije posni sir, dvopek, šunku, masline, nekoliko orašastih plodova ili voćku kao međuobrok, nego odlazak u pekarnicu ili kupovanje keksa, čipsa, čokolade i sličnih namirnica bez nutritivne vrijednosti – ističe Maja, dodajući kako se najbitnije kretati, a hoće li to biti plivanje, hodanje, vožnja biciklom ili odlazak u teretanu, na nama je da biramo.

– Strpljenje i upornost su ključ svega, iako svi mi želimo vidjeti promjene odmah. Kile se nisu nagomilale preko noći, tako da ne mogu ni nestati preko noći. Najveća je pogreška okrenuti se nekim rigoroznim dijetama, mučiti sebe i organizam dva, tri tjedna, skinuti nešto kilograma i onda nakon toga te iste kile vratiti, jer se vratimo na stare navike. Ključno je mijenjati loše navike i uvesti nove, zdravije, jer samo tako možemo postići kontinuitet. Naravno da je to sve puno lakše uz pomoć stručne osobe i privatnog trenera, ali postoje i mnoge alternative za sve one kojima je to financijski prezahtjevno: grupni treninzi, hodanje, vožnja bicikla, plivanje, planinarenje... Bitno je krenuti!