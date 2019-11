Zavirili smo na Severininu splitsku probu, otkrila nam je što čeka njene Splićane, ali i kakva su zbivanja na privatnom planu: Dijete mi ne ide u školu već mjesec dana, sam je izrazio želju...

Pozornica u obliku dijamanta, raskošna rasvjeta sa 150 metara četvornih led ekrana, dvadesetak koreografija, šesnaest plesača, koncert podijeljen u četiri čina, kostimi slovenskog dizajnera Petera Movrina, koji je surađivao s velikim svjetskim imenima poput McQueena, Beyonce, Lady Gagom..., glazbena postava koja uz Severinin prateći bend uključuje i njegova dojučerašnjeg člana, gitarista Ivana Pešuta, klavijaturista Fedora Boića, Antu Gelu sa simfonijskim orkestrom... - sve su to komponente koje objedinjuje Severinina "The Magic" turneja, čiji će se prvi koncert održati u subotu u splitskoj Spaladium Areni.

Tek pokoja stolica na gornjim tribinama i nešto mjesta na parteru još su ostali upražnjeni u dvorani u kojoj je splitska pjevačica prije šest godina održala koncert u sklopu produkcijski sjajno upakirane turneje "Dobrodošao u klub", kojom je pomaknula granice showbiz spektakla na ovim prostorima.

Visoko postavljenu letvicu u subotu želi nadmašiti – produkcija "Magične turneje" je u Spaladium ušla šest dana prije koncerta, ubrzo su doputovali i plesači, a posljednja dva dana na cjelodnevnim probama osobno im se pridružila i Severina. Tananija no ikad, vješto, zahvaljujući urođenu talentu za ples, prati profesionalce u izvedbi plesnih pokreta i istodobno pjeva, ne štedeći glasnice.

- A rekao sam joj da se čuva do subote - vrti glavom menadžer Ključe, a mi ne skidamo pogled s pozornice.

Dobili smo odobrenje nakratko prisustvovati splitskim probama i desetak minuta popričati sa zvijezdom večeri.

Na hodnicima Spaladiuma najviše se čuje slovenski jezik. Plesači, dizajneri kostima Metod Črešnar i Peter Movrin, redatelj Nejc Levstik, koreograf Matic Zadravec, majstor rasvjete Črt Birsa... asistiraju Severini u realizaciji, kako je voli nazvati, koncertne "bajke za cijelu obitelj i sve generacije" pod budnim okom njezina supruga Igora Kojića i novog menadžera Alena Ključe, te ostatka pratećeg tima. Slovenci dominiraju, zamjećujemo, što izaziva osmijeh na Severininu licu.

- Slovenci su uvijek, nekako, bili bliži disciplini. Baš discipliniran narod... Super je stvar što je zapravo u pitanju koprodukcija Slovenaca, Hrvata i Srba. Hrvata je, naravno, najviše. Slovenci su kreativci i plesači, tehnika je iz Srbije, a moj bend i dio tehnike iz Hrvatske. Ampak oni mene imajo radi, zelo me imajo radi (sa slovenskog, ali oni mene vole, jako me vole). Drago mi je da sam upoznala tu ekipu. Evo, sad kad je otišla Mani Gotovac, ne mogu ne spomenuti i Tomaža Pandura, koji je režirao "Dobrodošao u klub". I njega više nema... Bilo mi je jako teško kad je otišao. Najprije zato što sam s njim komentirala sve moguće životne situacije koje su se događale, a onda zato što je bio velik, drukčiji. Ma, bio je čudo... - sjetno se prisjeća Severina posljednje turneje nakon koje ju je od prijatelja Pandura rastavila smrt, a s nekim je bliskim ljudima i suradnicima u posljednjih godinu dana osobno raskinula i poslovne i privatne odnose.

Neutješna Severina iskreno o preminuloj prijateljici: Žao mi je što su se, tek na dan kad nas je Mani napustila, svi sjetili. Težak je njen put bio. I bez mene

- Nakon šest godina su se stvari, eto tako, malo promijenile. Iščistilo se sve... Sada sam odlučila napraviti ovu malu zabavu, veselje i ljudima, ali i sebi. Naravno, pjevat ćemo najviše pjesama sa zadnjeg albuma, ali u stvari će to biti presjek svega iz moje karijere. Užasno sam se posljednjih tjedana borila sa samom sobom. Nisam znala što izbaciti, a što ostaviti. Imamo 33 pjesme. Zvuči puno, ali mislim da će stati u dva i pol sata i da publici neće biti previše – govori pjevačica.

Na subotnjem koncertu u Splitu pridružit će joj se i Ante Gelo, gitarist, aranžer i glazbeni producent, inače dugogodišnji suradnik Olivera Dragojevića u čijoj su biografiji upisane i suradnje s brojnim poznatim glazbenim imena poput Amire Medunjanin, Tereze Kesovije, Nine Badrić, Arsena Dedića, Natali Dizdar, Boška Petrovića, Tamare Obrovac, Gabi Novak...

- U pitanju je najzanimljiviji dio koncerta, jedva čekam. Zapravo su sve to neke male magije unutar jednog koncerta, ali ta Gelina sa simfonijskim orkestrom mi je najdraža jer ćemo je izvesti na neobičan način. Nismo David Copperfield, nećemo letjeti po zraku, ali... Neću sad sve otkrivati – tajanstveno će Severina, koja će u Splitu prvi put uživo izvesti i aktualni singl "Rođeno moje", posvećen sinu Aleksandru.

"Kad sam prvi put čula pjesmu rasplakala sam se jer pjesme su moj život i onda netko moj život opiše u jednoj pjesmi. Hvala skladatelju Milošu Roganoviću na svim pjesmama koje mi je dosad napisao, ali ova je najljepša, ovo je remek-djelo. Ovo je pjesma za mog sina...", izjavila je povodom objave singla Severina, sretna što će ga prvi put javno izvesti u njegovu rodnom gradu.

U osobito je ranjivoj fazi u pitanju majčinstva, ne krije, javnost je prilično upućena u pravnu borbu koju vodi s Aleksandrovim ocem Milanom Popovićem.

- To se može nazvati borbom, ali ja to ne želim tako zvati. To je normalna stvar i stav svakog čovjeka, majke i roditelja da ne da da mu se netko zafrkava s djetetom, pa makar to bio i otac. Ali dok god kod nas funkcioniraju plave kuverte, jako je teško boriti se s njima. Prvenstveno ovo ide na adrese ljudi koji bi trebali sankcionirati plave kuverte u svim strukturama, od škole do sudstva. Naravno da svugdje ima predivnih i poštenih ljudi, ali isto tako ima onih koji to nisu i to nije samo moj problem, to je problem puno majki koje mi se javljaju – kaže pjevačica.

Referira se na posljednju situaciju u kojoj je djelatnike zagrebačke osnovne škole "Matija Gubec" optužila za zlostavljanje sina jer su ga satima držali u školi, ne dopustivši njezinu suprugu Igoru da ga preuzme. Obznanila je to prije mjesec dana na press konferenciji na kojoj je trebala pričati o "The Magic" turneji, no...

'Učiteljice su moje dijete zaključale u školu, fizički ga povrijedile i dva sata zadržavale, nisu puštale da ga preuzme moj suprug!: Severina šokirala na press konferenciji; 'U Splitu sam doživjela sudsko silovanje!'

- Posljednja situacija s Aleksandrom je veliki problem sa školom u kojoj su mi psihički i fizički maltretirali dijete. Dijete mi ne ide u školu već mjesec dana... Aleksandar je sam izrazio želju da ne želi ići u tu školu, jer je za njega to bila izuzetno teška i stresna situacija. Želim da se to zna i čuje da neću stati. I apsolutno ću ga prebaciti u drugu školu – rezolutno će Severina.

Javnost je, kaže, nažalost, upoznata sa svime jer je odlučila prvi put na tu temu progovoriti u medijima. Pet godina je šutjela, nije davala intervjue, a onda je odlučila stati pred mikrofon. Iscrpljuje li je sve to, kako joj polazi za rukom ostati u fokusu, zanima nas.

- A kako je svim drugim ljudima u Hrvatskoj koji žive, jedva sklapajući kraj s krajem?! Žive. Normalno. I rade svoj posao. Imam sreću da radim ono što volim. Puno sam i čitala... Prošle godine uopće nisam nastupala, uzela sam stanku od nekoliko mjeseci. I to mi je bio najpametniji potez u životu.

- Što ste čitali? Duhovnu literaturu?

- Raznu (smijeh). Malo sam stala na balun, da promotrim raspored igrača na terenu. A onda sam odlučila...

- Napraviti čistku?

- Ne, samo sam odlučila zabijati golove (smijeh). Samo sam trebala izabrati one koji mi najbolje dodaju, jer sam ja baš dobar golgeter – nasmijala se Severina, pogledavajući prema pozornici na kojoj su je čekali plesači.

PR-ovci su odobrili deset minuta intervjua. I držali nas na oku. Sat je pokazao 15 minuta i osam sekundi. Vrijeme je isteklo. Scena je zvala...