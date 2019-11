Ova Hrvatica udana je za jednog od najseksi muškaraca na svijetu, a njihov život nalikuje na filmsku priču: zovu je kraljicom prestižnih svjetskih reklama, a sada se okušala u još jednoj ulozi

Dobrim poznavateljima mode zanosna Zagrepčanka Iris Cekuš već je itekako poznato lice s modnih pista i različitih kampanja, a sada će je upoznati i televizijski gledatelji.

Priliku za to imali su već prošlog petka kad se zajedno s bivšim kandidatom showa Ples sa zvijezdama Markom Mrkićem pojavila kao novo voditeljsko pojačanje najgledanije lifestyle emisije u našoj zemlji IN Magazin Nove TV.

Već nakon snimanja sjela je u avion pa smo je tako uhvatili na letu prema Milanu koji joj je uz našu metropolu postao drugi dom.

Upravo je tamo Iris upoznala i svog supruga Pedra Soltza, uspješnog brazilskog manekena koji slovi za jednog od naj-seksi muškarca svijeta. Imaju osmogodišnju kćer Laru, a njihova je priča uistinu nalik onoj filmskoj koju se ne bi libili snimiti ni hollywoodski producenti. Evo i zašto!

- Prošlog ste petka imali vatreno krštenje pred kamerama IN magazina. Jeste li pogledali emisiju da vidite svoj debi? Kakvi su komentari okoline?

Naravno, cijela obitelj, a i prijatelji su bili pred malim ekranima! Zabavili smo se gledajući emisiju, komentari su super, dobila sam jako puno pozitivnih poruka i mislim da smo se svidjeli ljudima.



- Dugo se već bavite modelingom i jedna ste od naših najuspješnijih manekenki. Kako to da ste se odlučili okušati i u televizijskom poslu?

Zaintrigirao me voditeljski posao pa se to dogodilo u pravo vrijeme. Dobila sam priliku i odlučila se upustiti u nešto novo i vidjeti kako mi se to sviđa. Naravno, to sada ne znači da se više neću baviti modelingom, dapače, radim jako puno i u zadnja tri mjeseca sam na putu svaki tjedan.

- Jeste li dosad gledali IN Magazin?

Moram priznati da sam televiziju malo gledala jer nemam vremena. Emisiju sam pratila povremeno. Prije nego što sam prihvatila voditeljski angažman bila sam upoznata s formatom emisije i veselim se što sam sada dio ekipe IN Magazina.



- S 20 godina ste otišli živjeti u Milano. Po čemu sve pamtite svoje talijanske dane? Pretpostavljam da je bilo potrebno puno odricanja i truda da postignete uspjeh.

Je, svaki početak je težak. Kada sam se odselila najteže mi je padala razdvojenost od moje obitelji. Bila sam ustrajna da ostvarim svoje želje i nisam odustajala niti kada mi je bilo teško biti daleko od kuće. Meni se nije dogodio nekakav boom u modelingu, nego sam polako gradila karijeru i napredovala.

- U Milanu sam ubrzo počela snimati TV reklame i postala poznata na talijanskom tržištu. Radila sam za najpoznatije brendove kao što su L'Oreal, Pantene, Ferrero, Lindt... Ekonomska kriza se osjetila i u modelingu, ali je zapravo pridonijela tome da se tržište očisti i da najviše rade dobri modeli. Milano će mi zauvijek ostati u srcu kao grad u kojem sam počela svoju karijeru, grad koji pamtim po prijateljstvima, izlascima, dobroj hrani, smijehu... U njemu sam upoznala Pedra i rodila Laru tako da mu se svaki put rado vraćam.

- Sjećate li se na što ste potrošili svoj prvi honorar?

Bila sam poprilično štedljiva, ali sjećam se da sam si kupila robu. Svidjelo mi se kada sam zaradila svoje prve novce, ne toliko radi njih samih nego zbog osjećaja da sam to sve sama napravila. Ubrzo nakon toga shvatila sam da volim biti neovisna i slobodna u tom smislu.



- Upravo ste u Italiji upoznali supruga, uspješnog brazilskog modela Pedra Soltza s kojim ste prije osam godina dobili kćer Laru. Biste li voljeli da i ona krene vašim koracima? Što je naslijedila od vas, što od tate?

Lara je svoja od rođenja, naravno da ima sličnosti i sa mnom i s Pedrom, jak je to karakter od malena. Ponosni smo i sretni što je Lara veselo, inteligentno i jako empatično dijete. Radoznala je i zaigrana, ali oduvijek smo s njom mogli i na kraj svijeta! Mislim da je jedna od najboljih stvari koje možeš dati svom djetetu mogućnost da putuje i istražuje nova mjesta, kulture, hranu, jezike. To će im u budućnosti puno značiti.

- Lara je do sada radila sa mnom i Pedrom u nekoliko navrata, pritom se dobro zabavljajući tako da zna otprilike kakav je naš posao i ako se bude htjela time baviti naravno da ćemo je podržati i znati joj dati dobre savjete.



- Jeste li naučili portugalski? Kako komunicirate s Pedrom?

Kada sam upoznala Pedra znala sam jednu jedinu riječ - "obrigada" što znači hvala! Prvi put kada sam ga išla posjetiti u Brazil shvatila sam da jako malo ljudi tamo priča engleski. Kupila sam Tečaj za početnike, knjigu i CD, pa sam po tome naučila osnove jezika. Kod nas kući danas govorimo sve moguće jezike, smiješno nas je ponekad slušati kada sve izmiksamo. Pričamo ili talijanski ili hrvatski budući da je Pedro odlično savladao naš jezik.

- Za supruga vam kažu kako neodoljivo podsjeća na turskog glumca Buraka Ozcivita. Uočavate li i vi sličnosti?

Ha-he, čuli smo to puno puta, ima sličnosti, rekla bih da su sličan tip muškarca. Burak Ozcivit je također bio uspješan turski model prije nego što je postao glumac. Meni je Pedro ipak zgodniji od Buraka.



- Upoznali ste se na snimanju jedne reklame. Je li to bila ljubav na prvi pogled? Čime vas je privukao?

Zapravo smo se prvi put vidjeli dan prije snimanja na probi odjeće koju smo u reklami nosili. Ja sam došla sa svojom agenticom, a Pedro je već bio tamo. Kasnije mi je priznao kako sam mu se odmah svidjela, a agentica mi je rekla kako bi tako zgodan i drag dečko bio super za mene! Zanimljivo je da sam tjedan dana prije bila na snimanju u Njemačkoj, dok je Pedro snimao na Sardiniji i tada je bila erupcija vulkana na Islandu. Bilo je nemoguće naći letove za Milano, vlakovi su bili prepuni, zavladao je potpuni kaos pa smo oboje stigli u zadnji trenutak na snimanje. Očito nam je bilo suđeno.

- Jeste li ljubomorni na njegove obožavateljice?

Nisam. Da sam ljubomorna život bi mi bio puno teži s obzirom na to da Pedro ima jako puno obožavateljica. Svjesna sam da imam dobrog, pametnog i jako zgodnog muža, ali on mi ne daje nikakvog povoda za ljubomoru.



- Kako je izgledalo vaše vjenčanje?

Maleno, u krugu obitelji. Nismo do sada imali vremena za organizaciju većeg partija, teško je uskladiti termin kako bi se svi nama dragi ljudi mogli okupiti i proslaviti s nama. Pedro i ja smo živjeli u različitim zemljama i imamo prijatelje posvuda, ali nadam se da ćemo i to uspjeti organizirati.

- Koliko često idete u Brazil? Je li vas strah putovati tamo s obzirom da slovi za jednu od najopasnijih zemalja Latinske Amerike?

Jako volim Brazil i mentalitet ljudi tamo. To je predivna zemlja koju još moram puno istraživati, poznajem samo mali dio Brazila. Lara i ja idemo jednom godišnje, najčešće za Božić i Novu godinu. Nije me strah, važno je znati gdje se može ići, a gdje ne. Sigurno se ne šećem pored favela, pazim na torbu, ne privlačim pažnju odjećom i nakitom tako da nikad nisam imala niti jedno loše iskustvo. Veselimo se svakom odlasku u Brazil, dragim ljudima, odličnoj hrani, ali i ljetu koje tamo upravo počinje.

- Ušli ste u srednje tridesete godine. Je li vam sada teže nego prije pronalaziti angažmane u svijetu modelinga?

Srećom nije ni najmanje. U tridesetima radim najviše do sada, uživam u poslu i putovanjima i zahvalna sam na svemu što mi se u životu trenutno događa. Imam klasičan izgled koji nije trendi i ne izlazi iz mode pa se nadam da će moja karijera modela trajati dokle god me taj posao bude veselio.

- Trenutno je trend takav da ljudi sve više žele prirodne žene na kampanjama i reklamama, nitko ne želi vidjeti premladu curu na, recimo, reklami za kremu protiv bora ili jako mladog modela na kampanji za nekakav skupi automobil. Ljudi se žele poistovjetiti s time što vide i zato mislim da sam u najboljim godinama. Osjećam da sam puna energije i da je upravo sada moje vrijeme!