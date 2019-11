Žiri Supertalenta sugerirao kandidatu da ode na psihijatriju i počne piti tablete, publika bijesna, a splitski psiholozi kategorični: Nekoga kvalificirati kao luđaka je nedopustivo!

Filip Ratković vratio se ove godine na pozornicu 'Supertalenta'!

Jedan od možda najupečatljivijih natjecatelja prethodnih sezona ne odustaje - Filip se i prošle godine okušao na pozornici Supertalenta, no ni onda nije uspio oduševiti žiri. Sinoćnju je audiciju umalo prošao, ipak, 'spriječile' su ga u tome Martina i Maja.

Ovog 'nesretnog' 21-godišnji mađioničara, lani je, podsjećamo, 'oprala' Martina Tomčić nazvavši ga 'dnom dna', a Maja Šuput je čak izjavila da je njegov nastup možda nešto najlošije što je ikada vidjela u Supertalentu.

Ove godine, kako je sam kazao, sazrio je, u potpunosti se posvetio magiji te odustao od stand up komedije - za koju je sam zaključio da nije talentiran.

''Zbog lanjskih komentara žirija odustao sam od komedije. Odlučio sam se posvetiti magiji. Od prošle godine sam krenuo pripremati točku, godinu dana meditacije, koncentracije, nirvane. Volio bih impresionirati Martinu, ne vjerujem da će se to dogoditi, ali volio bih vidjeti da u sebi imam nešto da pokrenem te mrtve duše i vratim im smijeh na lice", rekao je Filip i dobro je predvidio, Martina je bila blago rečeno, šokirana njegovim novim nastupom.

Ljubav prema magiji Filip inače gaji od djetinjstva, kada mu je sa osam godina prvi trik pokazao prijatelj.

Na pozornicu je ove godine došao u cipelama, a prošle godine je bio bos. No i za to postoji objašnjenje...

"Planirao sam i ove godine doći bez cipela, ali sam udario palac", kazao je, a Martinu je zanimalo zašto je u ovom navratu tako suzdržan.

"To ste ubili prošle godine, i vi i Maja", pojasnio je Filip.

Drugim riječima, komičar je umro, a došao je mađioničar. No njegovi trikovi Martinu nisu oduševili, pa mu je stisnula X usred nastupa, a ni Maja nije bila prezadovoljna.

Pred kraj nastupa Tomčićka ga je pitala može li ponoviti potez, a Filip joj je mrtav hladan kazao: "Oprosti, čak je i Isus samo jednom po vodi hodao!"

E, tu se sad pojavio i temeljni problem zbog kojeg su društvene mreže kao i gledatelji poludjeli…

"Ne znam je li ovo sad doza genijalnosti koju ne razumijem ili ti ozbiljno trebaš razmisliti o nekim lijekovima. Ovo što si ti izveo je toliko suludo da ja uopće ne znam kako da te doživim. Dok se Janko i Davor vesele tvom nastupu, Martina i ja smo u šoku. Ovo je psihijatrija….Ako ništa drugo, publika je zadovoljna", zaključila je Maja, dok mu je Davor Bilman na opće iznenađenje - dao svoj glas za prolaz.

"Tanka je granica između ludosti i briljantnosti, a što više ideš prema genijalnosti to te manje ljudi prate pa su ovi komentari normalni", objasnio je Davor svoj potez.

"Nastup je ove godine bio gluplji i nas je to sve dobro zabavilo, ali u ovoj nadrealnoj zezanciji u koju ideš sve si bolji i ja te želim vidjeti opet'', rekao je Janko Popović Volarić te se složio s Davorom i dao Filipu svoje 'da' za prolaz.

"Ti nisi normalan, potičeš ljude na budalaštine", poručila je pak Maja Janku.

"Filipe", kazala je konačno Maja, "zaista te molim da više ne dolaziš!"

Publika je, a nije im dugo trebalo, žiri nakon nastupa doslovce 'razapela'….

- Jako ružni komentari Maje Šuput….Filip je neshvaćeni umjetnik… Najoriginalniji nastup večeras, duhoviti performans sa mađioničarskim trikom koji Maja Šuput ne može razumjeti. Mislim da je potpuno nekompetentna za ocjenjivanje sličnih nastupa….Daleko najbolji nastup u cijeloj sezoni….Mene je uspio nasmijati! Recimo Maja Šuput to ne bi mogla nikada! – poručili su joj.

- Zašto Maja Šuput misli da je kvalificirana nekome govoriti da je 'lud i da treba lijekove'? Promaknula mi je u njenom životopisu činjenica da je završila medicinski fakultet. Ljudi moji, lik je pametniji od cijele hrvatske populacije – složili su se gledatelji.

- Zlo mi je više od žirija... Ajde mijenjajte postavu jer ovo...Pjevanje, ples, pjevanje, filip, ples ...... čemu poanta super plesa ili superpjevanja. Filip nema neki talent, al' ubacio se točno kad je trebalo jer mi do***** i ples i pjevanje. Živio hrvatski super talent – dodali su.

- Ljudi dragi s kojim pravom ova gospođa govori nekome da je luđak? Kolegi da je budala. U prošloj emisiji izvrijeđala onog performera.I to na javnoj tv. Tko joj to dopušta. Namjerno kažem gospođa, jer ne želim vrijeđati. A rekla bih svašta. A samo ću reći, teško iz opanaka u štiklu. Odakle pravo ovoj iskvarcanoj plastici da na javnoj tv nekome govori da je psihijatrija i da razmisli ozbiljno o uzimanju lijekova? A ni njena terapija očito nije pogođena! – kazali su.

- Lik je genijalan komičar. Od početka do kraja. Ali rijetki mogu skužit tu vrstu komedije..Maja Šuput se godinama druži sa Markom Grubnićem. Ako itko zna prepoznati slučaj za psihijatriju, to je ona.' – dali su neki svoje objašnjenje.

- Show je napravio, ja se upiškila od smijeha, kao glupo ali mrakkkk, ma bravo.. Čuj Maju ne kuži ona poantu – oduševljeni su Filipovim nastupom.

- Sasvim neukusan i nepotreban komentar o tabletama i psihijatriji...jadno...Svejedno Majo, teška je riječ reći da je luđak, luđak nije. Filipeeee neeee odustaj. Dođi nam opet! - nižu se komentari...

Psiholozi: Nekoga kvalificirati kao luđaka je nedopustivo i utuživo

Gledala sam emisiju. Tu postoje dvije strane, netko dolazi izložiti sebe kao osobu s određenim talentom žiriju i javnosti i mora računati s tim da se točka s kojom se predstavlja podliježe kritici i da se svima neće svidjeti. S druge strane članovi žirija moraju biti svjesni svoje uloge a to je da njihova kritika bude primjerena i konstruktivna, bez vrijeđanja i omalovažavanja natjecatelja. Smatram da komercijalne televizije zbog veće gledanosti imaju filtere koji su propusniji nego što bi trebalo, čime žele da emisija bude zabavija i atraktivnija. To mogu razumjeti, ali članovi žirija često pretjeruju sa svojim kritikama i prelaze granicu pristojnosti i ne smao pristojnosti.

Naime, natjecatelji očekuju kritiku žirija i to je normalno. Normalno je i da Martina Tomčić, kao stručnjakinja nekome kaže da ne zna pjevati jer je ona za to apsolutno kvalificirana. Važno je da bude iskrena u svojem obrazloženju, ali to mora reći na način da ne vrijeđa i ona to uglavnom, po mojem mišljenju dobro čini. Rekla je primjerice:"Taj humor ja ne razumijem, dala je do znanja da joj se to ne sviđa i već sama činjenica da je stisnula X dovoljno je traumatična za natjecatelja da dodatni komentari nisu potrebni. S druge strane Maja Šuput je olako Filipu preporučila da razmisli o uzimanju lijekova i da posjeti psihijatra. U dodatnom komentiranju kvalificirala ga je kao luđaka...., što je apsolutno nedopustivo, a inače mi se čini da ona koja je mnogim mladim ljudima idol, mora više voditi računao tome što govori i kako se ponaša u javnom prostoru, osim što nema pravo nikoga vrijeđati, kaže splitska psihologinja Nada Šalinović.

- Da takve kvalifikacije u javnom prostoru izgovori i profesionalni psihijatar, pa čak i da je to istina, bez dopuštenja pacijenta, podlijegao bi profesionalnoj odgovornosti pred etičkim povjerenstvom, osim što su takve kvalifikacije i utužive kazao nam je doc. dr.sc. Tomislav Franić, na katedri za psihijatriju Medicinskog Fakulteta u Splitu.

Piše: Javorka Luetić