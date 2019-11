Pažanin otkrio što bi skuhao Špičeku da je kandidat u showu, koje pravilo drsko krši u kužini i čime njeguje brkove; Progovorio i o jednoj posebnoj ženi u svom životu

Ivan Pažanin apsolutna je televizijska zvijezda. Tridesetpetogodišnji splitski kuhar, koji je nedavno proslavio rođendan, svojim iskustvom, znanjem, talentom i ljubavlju prema kuhanju jednostavno se nametnuo u RTL-ovu showu “Tri, dva, jedan - kuhaj!”, u kojem je, ruku na srce, teško reći je li glavna zvijezda on, smirena Željka Klemenčić ili Tomislav Špiček, koji uvijek voli malo podbosti svojeg mlađeg kolegu iz Dalmacije, piše Jutarnji list.

Teško se odlučiti i tko je u ovom trojcu najstroži jer i Željka i Špiček i Pažanin itekako dobro znaju kritizirati nespretne natjecatelje ili pokuditi nečije neznanje u kuhinji. S druge strane, za razliku od Željke i Špičeka, Pažanin se može pohvaliti da je tijekom svojeg televizijskog staža stekao cijelu vojsku obožavateljica koje ga na društvenim mrežama ne prate samo radi njegovih kuharskih čarolija. Štoviše, nema te gregade ili pašticade koja će brojem lajkova nadmašiti objave na kojima Pažanin polugol izranja iz mora, zbog čega ga njegove vršnjakinje, ali i mlađe i starije dame, nerijetko uspoređuju s Apolonom.

No, vratimo se u kuhinju. Nedavno je počela sedma sezona popularnog showa “Tri, dva, jedan - kuhaj”, a neki televizijski gledatelji, ali i Tomislav Špiček, stekli su dojam kao da je Pažanin u ovoj sezoni blaži nego u prethodnima, pogotovo kada je u pitanju njegov, muški tim natjecatelja. Je li to samo osjećaj gledatelja ili će splitski majstor kuhinje, kako show bude odmicao, biti stroži nego na početku?

- Uvijek sam isti, samo je ove sezone možda sve leglo na svoje mjesto. Žiri je meni kao obitelj, jednako kao i odnos s voditeljima i tehničkom ekipom. Svi se odlično slažemo, lijepo se družimo, jako smo opušteni i vjerujem da se to onda osjeti, pa su možda gledatelji koji nas prate tu ležernu, domaćinsku atmosferu shvatili kao neku moju blagost - govori Pažanin, kojeg pitamo što ga u kuhinji, prilikom pripremanja nekog jela može najviše naljutiti.

- Najviše me može naljutiti kad mi nešto ne uspije, kad to nije onako kako sam zamislio, kad jelo zašteka u nekim tehničkim stvarima. Zapravo, kad malo bolje razmislim, dosta toga me može razljutiti - priznaje Pažanin. A što ga najviše može naljutiti izvan kuhinje, u svakodnevnom životu?

Chef i kuhar

- Trudim se biti tolerantan i opušten, nastojim da me neke stvari ne pogađaju, ali me ljudska glupost i pokvarenost ipak uvijek izbace iz takta - govori splitski chef. Njegov kolega Tomislav Špiček zbog zdravlja je u rujnu nakon niza godina prestao raditi na mjestu chefa u jednom poznatom zagrebačkom restoranu.

Koliko je posao chefa stresan?

- Jako! Posao chefa je stvarno jako stresan. Mislim da ljudi ne znaju i da je velika razlika između posla chefa i kuhara. Uistinu, velika je odgovornost, stres, nervoza, previše fizičkog napora... Vjerujem da je to jedan od stresnijih poslova i morate ga zaista voljeti da biste ga mogli raditi - tumači Pažanin i objašnjava što chef točno radi u nekom restoranu.

- Chef je zadužen za ljudske resurse, za psihologiju čovjeka, za koncentraciju ljudi, za edukaciju, za nabavu... Kad se sve to posloži, tek onda možete dobiti onaj završni proizvod - a to je savršeno jelo na tanjuru - kaže chef koji je veliki pristaša mediteranske kuhinje.

Zbog čega je preferira?

- Jer drugačije ne mogu. Moram preferirati ono što je meni prirodno, to je normalno, jer svatko voli ono svoje najviše. Odgojio sam se na mediteranskoj prehrani, s tim živim, to radim. Mislim da bi sve drugo zapravo bilo nepravedno da radim kad mi nije materinsko. Mediteran mi je u krvi - ističe Pažanin, čiji se jelovnik doma uglavnom sastoji od ribe.

Koje?

- Da, kod mene je zaista jedan pravi mediteranski meni, 70 posto je riba. Ima tu svega: od bijele ribe, prvoklasne plave ribe, ima čak i tradicionalnih jela pripremljenih na malo moderniji način. Da ne bi sad bilo da ne radim ništa s mesom, radim itekako. Zapravo, ima na tom mom jelovniku stvarno svega - smije se Pažanin, kojeg pitamo kakav je kao ribolovac i koja je najveća riba koju je ulovio te, naravno, kako ju je potom pripremio?

Drugi dom

- Nemam baš vremena ići u ribe, iako zapravo to jako volim. Volim ići u lignje. Što se ulova i ribarskih priča tiče, nemam se baš čime pohvaliti, nije nikad kod mene bio neki ulov za pamćenje. Možda ona komarča od pola kile, koju smo potom bacili na gradele - prisjeća se Pažanin, koji se zbog snimanja showa “Tri, dva jedan - kuhaj!” na neko vrijeme iz rodnog Splita preselio u Zagreb.

Što mu u Zagrebu najviše fali od Dalmacije?

- Zagreb je moj drugi dom. Malo sam u Zagrebu, malo sam u Splitu i uživam u tome. Svaki grad ima prednosti i mane, a ja izvlačim najbolje od svega što mi se nudi. Kad mi zafali more, odem kući, ali uživam i u Zagrebu, ne mogu reći da mi tu nešto fali - diplomatski govori Splićanin, kojeg pitamo kako se hrani u metropoli.

Kuha li sam ili jede po restoranima?

- Pretežno idem po restoranima, nemam baš vremena kuhati, ali kad me uhvati takva ura da mi se kuha onda i pripremim nešto. Ali, nekako sam u Zagrebu uvijek u priši - govori Pažanin.

Po čemu je on tipičan Dalmatinac?

- More, sunce, uživanje u kavi.... Ma, samo da je vitamin D - govori televizijska zvijezda koja od početka sedme sezone showa vješto izbjegava odgovor na pitanje kuhaju li prema njegovom iskustvu bolje žene ili muškarci.

Zbog čega ne želi odgovoriti na to pitanje?

- Ne izbjegavam odgovor, samo mislim da nema smisla to komentirati jer je individualno. Postoje zaista vrhunske chefice koje su na svjetskom glasu iako se nekako uvriježilo da su muškarci bolji. Ja ne bih to niti pokušavao prosuditi - govori Pažanin, koji je naučio kuhati od žene.

- Gospođa Dragica mi je bila mentorica, ona je bila kao majka koja me odgajala u kuhinji. Ona je radila u restoranu gdje sam počeo, ona je od mene napravila čovjeka. Bila je vrhunski profesionalac, predana u svakom segmentu. I dandanas se čujemo i njoj sam zahvalan na svemu što me naučila - ističe Pažanin, koji se ne sjeća koje je bilo prvo jelo što ga je u životu skuhao i kako je ispalo.

- Ne sjećam se, stvarno se ne sjećam, ali mislim da je bila tjestenina sa šalšom. Najjednostavnije i najbolje - kaže Splićanin, kojeg pitamo što bi, da je natjecatelj u RTL-ovu kulinarskom showu, skuhao Špičeku.

- Pašticadu - kao iz topa odgovara Pažanin, koji bi kao natjecatelj Željku Klemenčić pokušao osvojiti gregadom, a sebi bi kao natjecatelj sucu pripremio tjesteninu s tartufima.

Koje su, prema mišljenju iskusnog televizijskog chefa, najčešće greške koje rade kandidati u emisiji?

- Jako je teško to reći jer, zapravo, grešaka je mnogo, ali nekako mislim da je najteže ako dođu potpuno nepripremljeni, ako nemaju osnovna znanja u kuhinji. Možda im na televiziji sve to izgleda lako, ali na snimanjima nije jednostavno i moraju imati barem neke temelje - upozorava Pažanin.

Slaže li se on s poslovicom da ljubav ide kroz želudac?

- Apsolutno! Možda ne mora ljubav doći kroz želudac, ali da bi opstala, ljubav mora ići kroz želudac - uvjeren je.

Maslinovo ulje

A slaže li se s poslovicom da riba mora tri puta plivati: u moru, na tanjuru i u vinu?

- Naravno! More, ulje i vino - ne može nikako drugačije - tvrdi Pažanin, koji je za novu sezonu showa promijenio imidž i na televizijskim se ekranima ukazao s bradom i brkovima.

Je li točno da brkove njeguje maslinovim uljem?

- Ma kakvo maslinovo ulje, nije istina! Njegujem ih preparatima koji su tome namijenjeni - kaže obožavatelj, zapravo svojevrsni ambasador maslinova ulja, koje je za njega temelj svake dobre kuhinje.

Ipak, postoji li jelo u koje ne ide maslinovo ulje i o kojem se jelu radi?

- Postoje jela u koja ne ide maslinovo ulje, naravno. Ali ja sam uvijek kontra, pa stavim maslinovo ulje i u njih - otkriva Ivan Pažanin.