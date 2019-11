Nekadašnji članovi Daleke obale po prvi put za istim stolom nakon 20 godina, fotografija oduševila fanove; Hrepa progovorio što se dogodilo među njima...

- Skupili smo se, to jest, ali - na piću. Novinski naslovi zbunjuju ljude, pari da smo već na turneji – tim nam je riječima Boris Hrepić, basist "Daleke obale", prokomentirao prašinu koja se podigla nakon što je na svojemu Facebook profilu objavio novu fotografiju "Daleke obale" u punom sastavu, s Marijanom Banom, Zoranom Ukićem i Jadranom Vuškovićem.

Prvi put nakon 18 godina omiljeni je splitski četverac sjeo za isti stol u splitskom kafiću "Treće poluvrijeme" i ostavio po strani sve ono što ih je razdvojilo prije gotovo dva desetljeća.

Bila je to, govori nam Hrepa, ugodna ćakula starih prijatelja lišena bilo kakvih priča o budućim planovima. Za istim su se stolom, prvi put nakon razlaza 2001., našli i zbog još jednog važnog razloga - povodom dvadesete obljetnice njihova posljednjeg studijskog albuma "1999. - 2000.".

Diskografska kuća Dancing Bear objavila je, naime, LP izdanje naziva "999", dvostruki LP album "Uspomena/Sve najbolje uživo" i četverostruki CD box set koji donosi i dosad neobjavljene pjesme "Daleke obale". Album "1999. - 2000." prvotno je trebao biti naslovljen LP "999", pa je sada, dvadeset godina poslije, to "ispravljeno", a album je prvi put dostupan na vinilu.

"Uspomena/Sve najbolje uživo", prvi i jedini live album u cijeloj karijeri "Daleke obale", sada je objavljen na dvostrukom vinilu, a slavljenički box set s četiri CD-a sadrži nosač zvuka "1999. - 2000." – na kojem se nalazi pjesma "Ruzinavi brod" u tri verzije: original, matrica i demo na kojoj je klavir odsvirao legendarni Oliver Dragojević, dva CD-a "Uspomena/Sve najbolje uživo", te bonus CD koji donosi dosad neobjavljene demo snimke "Daleke obale", među kojima se ističu one za pjesme "Svijetli znamen" i "U hladu sna" (otpjevao ih je Giuliano) te nikad objavljena pjesma "Na korak".

"Daleka obala" tada je imala svoj mali studio, a pjesme su sačuvane na audiokaseti iz vremena pripreme albuma "Daleke obale" "1999.- 2000.". Box set sadrži i knjižicu s dosad neobjavljenim fotografijama i dokumentarnim tekstovima Dražena Vrdoljaka i Borisa Hrepića Hrepe u ime benda "Daleka obala".

- Dancing Bear napravio je odličan box set sa zadnja dva albuma. Puno je to lipo napravljeno, baš ono svjetski. I to je bio razlog zbog čega smo se spojili za istim stolom. Najprije smo Zoki, Jadran i ja, prvi put poslije 18 godina, zajedno stali za svoje instrumente i u Zokijevom glazbenom ateljeu u Teutinoj ponovo zasvirali stare pisme uoči promocije obljetničkog izdanja u zagrebačkom Hard Placeu, na kojoj nam se pridružio Neno Belan.

Nakon probe nazvali smo Bana, a znali smo da zna bit tu u blizini, u kafiću "Treće poluvrijeme", i pitali ga gdje je, kako je... Baš je bio tamo, pio je čaj, pa nas je pozvao da dođemo i sjednemo svi skupa. I mi otišli... Malo smo sjedili, pričali, uglavnom o starim vremenim, djeci i unucima.

Nije to bila ćakula u stilu "mogli bi ovo, mogli bi ono", neki planovi... Ništa od toga. Rekli smo mu da može s nama na svirku u Hard Place, ali, nažalost, zbog zdravstvenog stanja nije bio u prilici. Uostalom, svi znaju da se skroz povukao iz javnosti, da više ne svira ni s "Dikatatorima".

Ne želi medijske istupe, intervjue, ni oko ovog albuma nije htio dati izjavu za medije i to treba poštovati – veli Hrepa, presretan što je među svim članovima "Daleke obale" opet zaiskrila pozitivna vibra poput one nekadašnje koja ih je vezivala puste godine.

Nitko više nije spominjao što je i kako je bilo, zašto su se rastali i tko je kriv za prekid jedne blistave glazbene karijere sažete u imenu kultnog splitskog benda. Nisu se, uostalom, ni razišli u medijskoj halabuci ni javno svađali, jednostavno više nisu mogli dalje zajedno. Prije desetak godina potvrdio je to, s određenim vremenskim odmakom, i Zoran Ukić u jednome intervjuu povodom izlaska albuma "The Ultimate Collection" "Daleke obale" u izdanju Croatia Recordsa.

"Teško je reći tko je konkretno kriv ili što je točno razlog zašto smo se razišli. Svatko od nas četvorice zaslužan je na jedna način za uspjeh grupe i za status koji je 'Obala' stvorila, ali isto tako sva četvorica snosimo jednaku odgovornost i za raspad grupe. Iskreno govoreći, mislim da je osnovni razlog zašto je 'Daleka obala' prestala sa svojim radom činjenica da smo donijeli neke krive procjene u odnosima jedan naspram drugoga i da je u nekim situacijama ego odigrao svoju ulogu. A novac i slava zamute sliku svakoj osobi, tako se i nama dogodilo i jednostavno smo pukli. U tom smo trenutku uvidjeli da nema smisla nastaviti dalje", ispričao je tada Ukić.

Ćakula u "Trećem poluvremenu" s potiskivanjem u zaborav svega ružnog što ih je davnih godina razdvojilo istinski je razveselila sve ljubitelje pjesama slavne splitske četvorke, čiji hitovi i dandanas žive u eteru i na usnama publike.

- Baš je bija lipi momenat, lipo smo se izgrlili i izljubili. Slikali. Sve je bilo opušteno... Uostalom, mi nikad nismo ni bili bend koji je bio poslovan u smislu da imamo PR-ove, menadžere, ovo i ono, koji su nam nešto krojili, nego je trajao do trenutka do kada smo trajali mi. Prvi put smo sada, nakon toliko godina, doživjeli taj lipi momenat, a nismo odavno, čak i od vremena dok smo još funkcionirali kao bend. Prije nego smo se raspali sve je nekako bilo nategnuto, a sad je baš bilo opušteno – zadovoljno će Hrepa.

- Stvarno je bila dobra energija među nama trojicom na probi, a Bana smo spontano nazvali. Vratio nam se onaj stari lipi osjećaj, ali to je to... Sad je sa svih strana krenula lavina pitanja u stilu "hoćete li ili nećete". Ne možemo ništa reći, ali nikad ne reci nikad. Očito je da je situacija malo bolja nego možda prije tri godine – uz smiješak će Hrepa, napominjući kako je i Ban, prije nego su se sreli, dobio svoj primjerak slavljeničkog box seta.

- Uzeo ga je, povirio, sve mu je lipo... I komentirao: "Znaš da ti ja nikad nisan bio neki fan ploča" - uz smiješak će Hrepa.

“Počeli smo kao ekipa iz kvarta. Marijan Ban i ja smo već na početku rada našeg benda bili oženjeni i imali smo djecu. Osim toga, svi smo bili zaposleni, ja sam radio u pošti kao raznosač telegrama, dok je Marijan radio u ‘Jugovinilu’ kao dežurni mehaničar. Ban je počeo s društvom svirati gitaru još u vrijeme dok se intenzivno bavio jedriličarstvom.

Počele su mu dolaziti pjesme, koje je potom svirao na regatama i pjacetama, da bi svoj prvi nastup imao na prvom koncertu ‘Đavola’. Tada su ga zapazili Aco, Hrepa i Malac, pa su osnovali bend ‘Daleka obala’. Uskoro se grupi pridružio Jadran. Postava se mijenjala zbog odsluženja vojnog roka, da bi nakon prvih snimki Aco otišao studirati u Zagreb, a 1998. godine Malac (Željko Hajsok) odlazi u Graz na Glazbenu akademiju za bubnjeve.

Tada sam na njegovo mjesto stigao ja, pa smo krajem ljeta 1988. godine počeli sa svakodnevnim svirkama. Prvi koncert održali smo u kinoteci Zlatna vrata u Dioklecijanovoj palači u studenom 1988. godine. Puno smo radili, vježbali svaki dan i za otprilike godinu dana imali smo spremne pjesme za prva tri albuma.

Često smo svirali po Splitu i dalmatinskim otocima, polako smo stjecali publiku i nakon koncerta u dvorani na Gripama koju smo napunili do posljednjeg mjesta postali kultni bend u Dalmaciji. No, u to vrijeme nitko nam nije htio objaviti ploču.

Tek nakon što smo sami odlučili financirati izdavanje prvog albuma, diskografska kuća Suzy pristala je objaviti naš materijal i tako je sve krenulo. U svakom slučaju nije nam bilo lako, ali smo bili uporni i presudila je naša velika želja da objavimo materijal koji je naišao na dobar prijem publike”, prisjetio se svojedobno bubnjar Zoran Ukić početaka benda.

Iako je osnovana 1985., “Dalekoj obali” trebalo je pet godina za snimanje prvog albuma. No, čekanje se, na kraju, isplatilo. Debitantski album objedinjavao je hitove koje i danas znaju svi - “Roza”, “Valovi”, “Noć je prekrasna”,”Četrnaest palmi”... Grupa je do raspada, početkom jeseni 2001., ukupno izdala šest albuma, a na posljednjem, objavljenom 1999. godine, ubola i jedan od svojih najvećih klasika, pjesmu “Osamdesete”. Marijan Ban odlučio je započeti solo karijeru, a Hrepa, Zoki i Jadran osnovali su “The Obalu”. Ban je za Menart objavio solo album “Staro zlato”, a “The Obala” “Istinite priče” i “U ime zakona” u izdanju Dancing Beara.