Pozadina priče o krahu braka najpoznatijeg fitness para u Hrvatskoj: bivša BB natjecateljica šokirala objavom o prekidu idile; 'Nema potrebe da se igramo tuđim emocijama...'

Iskrenost je uvijek bila moja najveća mana i moja najveća vrlina. Publika je ono što nas je stvorilo. I iskrenost je najmanje što zaslužujete. Toliko upita sam dobila gdje je Mišo. 😓 Mišo je kod Sandija. Zadnji put kad sam ga vidjela bio je jako debeli. 😄❤ Zeko i ja smo otišli svojim putem, ali uvijek zajedno. Naravno. 🍀💕🐾 Nekidan mi je netko rekao što se priča kao razlog prekida. Morate znati da ono što se priča je uvijek najdalje od istine. Ne postoje treće osobe, ne postoji neka velika drama. Ljudi se mijenjaju s godinama. Ja ću uvijek biti ležaljka, pritom misleći na sportske trkaće motore, a Sandi chopper. I to vam je slikovito zašto je priči došao kraj. Hvala vam na svemu. ❤ I samo gas. U svemu. 😜 Uživali smo u vama, vašoj podršci i svemu što smo vam imali za pružiti, a uvijek je bilo iskreno i od srca. Uvijek dosljedni sebi. Tako i ležaljka ide dalje. 🤣 Uvijek svoja. Ako netko bude htio čuvati Zeca dok sam ja na putu, morat ćemo napraviti neku selekciju kandidata. 😜 Iz poštovanja prema nama, naših zajedničkih 7 godina u kojima smo iz ničega stvorili sve, molim vas da se suzdržite nepotrebnih i negativnih komentara. Iako nikada nisam mislila da će i naša sedma biti presudna. To je život nažalost. Nas dvoje smo oduvijek znali što znači BITI VELIK i IMATI CILJ. I imajte to na umu kroz život. Hvala vam na svemu. ❤ Bili ste, a vjerujem i ostati najbolja publika bez obzira što chopper i ležaljka idu svatko svojom cestom. BUDI VELIK. Imaj cilj. 🐭🐰

