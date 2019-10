Slavna glumica konačno otkrila kako kile drži pod kontrolom, mediji režim nazvali bizarnim, biste li ga vi mogli izdržati? Ona je oduševljena: Razlika je ogromna!

Kad god se u medijima spomene Jennifer Aniston, bilo zbog šekulacija o povratku "Prijatelja" ili pomirenja s Bradom Pittom, kojima se svi njezini fanovi neumorno nadaju, ili pak zbog premijere filma, redovito se u svakom od tih članaka navodi i njezin senzacionalno dobar izgled.

Činjenica je da mnogima najomiljenija junakinja sit-coma i romantičnih komedija zaista u 50. godini izgleda poput djevojke, uvijek blistavog tena i sjajne kose, ženstvene figure koju nije uništila pretjeranim estetskim zahvatima, predimenzioniranim grudima ili nakaradnim usnama.

Godinama se uz režim ishrane Jennifer Aniston vezivala Atkinsonova ili "mesna" dijeta, a glumica je otkrila, kako piše Mirror, da svoju vitku figuru može zahvaliti postu kojeg provodi svakodnevno.

"Riječ je o djelomičnom postu s formulom 16:8, primijetila sam zaista veliku razliku u svemu otkad po 16 sati ne jedem nikakvu krutu hranu" - pojasnila je glumica.

Radi se o tome da Jennifer Aniston 16 sati, u koje su uključeni i sati koje spava po noći, uoće ne jede, osim što popije poneki povrtni sok, poput omiljenog od celera, dok u preostalih 8 sati jede, ali naravno dobro uravnoteženu prehranu, u kojoj su ugljikohidrati najmanje poželjni.

U "prijevodu" to znači da ukoliko je doručkovala u 8 ujutro, krutu hranu više ne jede iza 16 sati.

Osim što je karakter po pitanju prehrane, Aniston se redovito bavi meditacijom te vježba pet puta tjedno.

Izbacuju se bespotrebne grickalice

Možda vam se čini šokantno prihvatiti 16 sati bez unošenja hrane, no oni koji su probali kažu da i nije tako teško.

Najveći broj ljudi na ovoj dijeti jede od 8-16 sati ili 10-18 sati, što znači da ne jedu samo popodne i navečer te kad spavaju, čime iz prehrane izbacuju bespotrebne grickalice i zalogaje koje unose bez realne potrebe.

U razdoblju od osam sati, kad je hrana dozvoljena, savjetuju se lagani i zdravi obroci, uz povremeno uživanje u omiljenim slasticama, bez pretjeranih odricanja.

Osmosatna dijeta je plan mršavljenja koji je osmislio David Zinczenko, autor popularne knjige "Eat This Not That".

Nema zabranjene hrane u osmosatnoj dijeti, ali Zinczenko naglašava da su veličine porcija vrlo važne i trebaju se uzeti u obzir.

U knjizi se daje niz prijedloga kako inkorporirati zdrave namirnice u svoje svakodnevne obroke i na taj način poboljšati učinkovitost dijete.

Primjer jednog dana izgleda ovako:

Ustajanje: voda, kava, čaj

Doručak u 10 h: Zobena kaša s borovnicama, kava, čaj ili voda

Užina: 1 granola pločica

Ručak: 2 kriške pizze, 1 jabuka

Užina: 1 kolačić

Večera u 17:30: Losos, zapečeni slatki krumpir, 1 šalica brokule, ½ šalice sladoleda