Je li ista težina nastupa jednog kandidata i plesne skupine od preko 50 članova? Zlatni gumb posvađao društvene mreže: 'Previše ih je i nije fer prema drugim natjecateljima!'

Plesna skupina Transform crew u Supertalentu u nedjelju navečer izazvala je pravo oduševljenje kod žirija, a Maja je nakon nastupa stisnula zlatni gumb te ih direktno poslala u polufinale.

-Vi ste toliko zabavni da bi čovjek s vama otišao na pozornicu i plesao - ushićena je bila Maja.

Svi se smijete, uživate, ujednačeni ste kao da ste na nekom gumbu, muzika vam je bila fenomenalna, svi ste sjajni, a onaj tko je radio koreografiju trebate mu dati zlatnu polugu, ovo je bila najzabavnija koreografija ikada - nastavila je u sličnom tonu Maja.

Martina je komentirala: 'Ja manje od ovoga doista nisam očekivala, jer ste me toliko razmazili i svaki put kada sam vas gledala to je uvijek bilo drugačije, svježe, a uvijek s tako jednim tipičnim Transform potpisom kojeg obožavam. Osvrnut ću se na moment koji ne umanjuje vrijednost svega ovoga, a to je koliko promišljate, dakle vi svi imate brendirane Transform crew tenisice.

Podsjetimo, prvi zlatni gumb osvojili su 2016. godine.

Kathy je bolja

-Na Supertalentu smo drugi put i drugi zlatni, to stvarno nismo očekivali! - kazao je nakon nastupa voditelj grupe Davor Ćirković.

Iako je žiri oduševljen s nastupom, društvene mreže diskutiraju oko spornog zlatnog gumba i raščlanjivanja detalja oko toga jesu li zaslužili taj zlatni gumb.

Naime, po mnogima je i Mađarica Kathy Donert (36), djevojka rođena u cirkuskoj obitelji u jednoj od prijašnjih emisija zaslužila zlatni gumb. No i oko toga se lome koplja. Mađarica je, kažu oni koji su dubiozno pratili svaku emisiju Supertalenta, profesionalna cirkusantica od svoje 12-e godine, i time zarađuje novce i od toga živi.

Je, njezin je talent neosporan, vele najžešći komentatori, no ova djeca su nešto drugo. Imaju entuzijazam, sve sami stvaraju i kreiraju i ovo za njih nije još jedan nastup, već nešto za što žive, i to se iz njihova nastupa i vidi, komentirali su.

A primjetili su komentatori i kako je dosta stranaca prošlo audiciju za ovaj Supertalent. Čini se da nismo baš talentirani narod, dodali su.

-'Ja sam primjetila da samo ljudi iz Hrvatske dobiju zlatni gumb . Onaj par iz Italije fenomenala teška, i teške točke pa na kraju ništa, sramota. To bi se u Njemačkoj cijenilo.' 'Previše ih je za Supertalent, i nije fer naspram drugih kandidata, gdje je samo jedan. 'Super! Svake godine se prijavljuju! Najbolje da jednom kad uđeš u finale, ne možeš se više prijavljivati. Ovako mogu unedogled...'- ljutiti su bili pojedini gledatelji.

-Opet petsto njih na bini, glupost živa, pa di je ovdje talent - napisali su na Facebooku-u.

'Je, zaista predivno, ali Supertalent za zlatni gumb Majo mogla si dati onoj mladoj ženi Mađarici i njenom suprugu, ono je bio vrh. Po meni ona Mađarica i njezin suprug su bili puno bolji.. ovo je već isfurano.. meni su Supertalent egzotične izvedbe koje se rijetko vide, poput onog čovjeka koji je gutao stvari i gumenog Rusa.. a ova grupa je valjda po 567 put u Supertalentu.. a s obzirom koliko ih je, sigurno će doći u finale - komentirali su.

'Super su za gledati, ali kako se ovo može usporediti sa recimo onom Mađaricom? Ona je sama, nema mjesta za pogreške, dok je njih tu 50+ i ne možeš popratit sve. Mađari imaju talent, onaj šta jede kovanice ili puše balone ima talent, ovo je ples' - naveli su ispod snimke.

'Jel ovo emisija Supertalent, dakle naglasak na jedninu ili na množinu? I onda glasaju roditelji od svakog i eto pobjede - zaključio je jedan kako stvari ustvari stoje.

-Živa glupost mi je kad dolaze grupe i plesanje i zborovi i njima se najviše dive, već mi idu na živce i dosadni su!!! -napisao je jedan gledatelj.

-Ljudi moji, shvatite da se točke ne prikazuju po redu kako su nastupali. Ovi koji su dobili zlatni gumb su bili prije ovih koji su realno imali bolje točke ali gumbovi su ispucani. Vidite po natjecateljskim brojevima - odgovorio je svima jedan dobro upućeni gledatelj.