Jeste li znali da je Mišo snimio film sa Šerbedžijom, ali da se ne druže već 35 godina? Starom prijatelju i njegovom božanskom glasu Rade je sinoć posvetio 'Ostala si uvijek ista' i otkrio što mu pjesma znači 

U talk showu kod Daniele Trbović na HRT-u sinoć su gostovali Rade Šerbežija i Damir Urban.

Otkrili su koliko su zadnjih godina postali i bliski prijatelji, toliki da Šerbedžija već mjesecima nema svoj bicikl, koji je riječki glazbenik posudio u njega i još mu ga nije vratio, kao i da se posjećuju kod kuće, skupa kuhaju, idu u ribe.

I dok taj odnos ne bi trebao biti iznenađenje, budući da dvojica sjajnih umjetnika, na radost brojne publike, uspješno surađuju na glumačkim i glazbenim pozornicama, dio gledateljstva zasigurno je iznenadilo otkriće Rade Šerbedžije da ga osobito nježne i lijepe uspomene vezuju uz Mišu Kovača i godine kad je pjevao kultni hit "Ostala si uvijek ista".

Šerbedžija je Mišinu pjesmu, štoviše, sinoć i premijerno izveo na tv-u, uz prigodni hommage tijekom emotivnog instrumentala, u kojem je kazivao:

"Sjećam se svega, i božanskog glasa Miše Kovača...".

O godinama druženja s Mišom, o kojima javnost vjerojatno malo zna, Šerbedžija je nedavno pričao i za Večernji.

"To je pjesma koju je pjevao moj prijatelj kojeg nisam vidio trideset i pet godina...".

Rade Šerbedžija i Mišo Kovač, što je mnogima nepoznato, zajedno su glumili i u filmu.

Riječ je o “Poslijepodnevu jednog fazana”, kojeg je 1972. godine režirao Marijan Arhanić, glazbu skladao Alfi Kabiljo, a u kojemu Rade Šerbedžija glumi trubača u bendu u kojemu pjeva Mišo Kovač.

O tim vremenima i počecima karijere, Šerbedžija je također govorio s velikom nježnošću. Kad ga je Daniela pitala kako se na početku karijere nosio s popularnošću, Rade je odgovorio:

"O tome nisam nikad razmišljao. To je bilo neko drugo vrijeme. Moja glumačka generacija nije to uzimala zaozbiljno. Mi smo snimali filmove kao da idemo u tvornicu. Honorari su nam bili malo veći nego mjesečne plaće. Sve je to bilo nekako romantično kad danas o tome razmišljam...".

Šerbežija je najdražu Mišinu pjesmu izveo i prošlog mjeseca na koncertu u Pakracu, o čemu svjedoči video na YouTubeu.