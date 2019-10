'Ne vidim se u iznajmljivanju do kraja života, naginjem kuhanju': natjecatelj iz Bola 'poznatom bračkom namirnicom' žiri oborio s nogu, bubnjar Šime prenerazio 'tunjetinom'

Kulinarski show "3, 2, 1 - Kuhaj!" otpočeo je s prikazivanjem, a već su prvi kadrovi prve ovosezonske epizode gledateljima potvrdili da će ova biti napeta.

Krenulo je, naime, novostima.

"Ove godine žiri kuša jelo, tek nakon toga upoznaje kandidate", objasnio je tako sasvim novi način "upadanja" u show Domagoj Jakopović Ribafish, koji se pridružio Doris Pinčič Rogoznici u voditeljskoj ulozi. Zagrebački novinar i veliki gastro entuzijast dodao je kako će tek potom kandidati moći ući u natjecanje, onakvo kakvo smo dosad navikli gledati.

A dok su gledatelji neko vrijeme "žvakali" ove novosti, žiri se vraćao na staro.

Nakon duže pauze izbivanja, u emisiju se vratila Željka Klemenčić. Srdačno su je pozdravili kolege kuhari Tomislav Špiček i Ivan Pažanin, Splićanin je njen povratak za pult žirija nazvao "prirodnom pozicijom".

Šale i pošalice mnogim gledateljima omiljenog žirija, na račun Pažaninovih brkova i svinjske masti, uskoro su prekinuli kandidati.

Pažanin baš želi rasplakati kandidatkinju

Počele su "audicije na neviđeno". Natječu se, podsjećamo, ove godine i individualci i parovi, a nakon što žiri odluči o prolazu, ne smiju promijeniti mišljenje jednom kad upoznaju kandidata. Prvo je pred žiri stalo jelo mlade Zagrepčanke rođene u Libiji - ponudila je varivo od junetine i boba. 28-godišnja Dina, nogometna sutkinja i trenerica, malo je razočarala Pažanina kojemu je nedostajalo začina.

Opravdanja je Splićanin srezao brzo sa "A ti bi mene sad učila?", da bi joj nakon žestoke kritike ipak dao "zeleno svjetlo". Dina se umalo rasplakala.

Neobično jelo - Shakshuku s humusom i domaćim kruhom servirali su Alen i Dino, prijatelji i ljubitelji egzotičnih jela. U njihovu slučaju kamen spoticanja bio je - češnjak.

"Mene peče na prvu", požalio se Špiček, a Pažaninov izraz lica potvrdio je da začini nisu dobri. Trud su im, potaknuti Željkom, nagradili, i to zbog domaćeg kruha. Dobili su tako ipak tri glasa "za", što u principu znači da prijatelji kuhaju dalje. "U principu" je, naime, simpatičnome Dinu omiljena poštapalica, iskoristio ju je, što namjerno, što slučajno, preko 30 puta u svega nekoliko rečenica intervjua.

Seksi pregača

Poduzetnik Ivan Živković iz Bola na Braču bavi se iznajmljivanjem apartmana. "To je intenzivan posao u kojemu se radi 24 sata dnevno", kazao je. "Ne vidim se u tome do kraja života, to je sigurno, što sam stariji sve više naginjem kuhanju. Mislim da bolje kuhaju žene...", "navio" se Ivan, koji je u show stigao bez partnera Lovre koji je morao odustati, ali u - seksi pregači.

Komentirao mu je "outfit" i žiri. No mnogo je važnije ono što su rekli o njegovu jelu, janjetini s pireom i bižima te umakom od meda. Ivan se odlučio za namirnicu s kojom dobro barata, "poznatu bračku janjetinu".

"Ja ovom jelu ne mogu naći zamjerku!", složio se žiri. Ivan u seksi pregači naprosto ih je oduševio.

Pljeskavica od 'tunjetine'

Električar i bubnjar iz Zadra, Šime, zaslužan je ipak za šok večeri. Osebujni glazbenik odlučio je spojiti nespojivo, tunu i junetinu, u pljeskavicu koja je i izgledala, a potvrdio je žiri, i okusom bila - nejestiva.

"Da mi je nekako spojit' ribu i meso... Pa reko', tuna i mljeveno meso išle bi dobro u pljeskavicu. Tunjetina", objašnjavao je Šime.

"Ovo grozno izgleda, kao prometna nesreća na tanjuru", prokomentirao je pak Pažanin servirano. Ima unutra sira goude, luka, nabrajao je bubnjar Šime, a zgrožena Željka je odahnula. Ona miks tune i junetine nije ni okusila.

Team "Tomislav na kvadrat", prijatelji iz zbora, dobio je prolaz na jedvite jade i uz brojne kritike. No amateri glazbenici u showu oduševljeno su pjevali Grašinu "Ako te pitaju" dok su jelo pripremali, a kasnije s istim oduševljenjem reagirali na oštre komentare.

Prošle su još i majka i kći Nevenka i Mihaela te simpatične sestre Štefica i Katica.

"Kažu da su se žene nekada tako riješavale stresa...", tumači Katica svoju tehniku valjanja tijesta za krpice sa zeljem.