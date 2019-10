Zapeo je već na trećem pitanju za 300 kuna, no na kraju kući odlazi s lijepom svotom: biste li vi znali odgovor na zadatak s početka kviza na kojem je Vedran tražio pomoć publike?

Kako bi saznao štrajkaju li radnici kad im dogori - do brade, do koljena, do nokata ili do ušiju, već na 3. pitanju za 300 kuna zamolio je pomoć publike. Nikada čuvši za izreku, Vedran Rončević iz Slatine poslušao je odgovor jokera, do nokata, te nedugo potom postao najuspješniji natjecatelj ovotjednog HRT-ovog izdanja kviza "Tko želi biti milijunaš?".



Naime, iako mu bajke, kaže, nisu jača strana, pogodio je da Antoine de Saint-Exupéry u "Malom princu", kojega, usput priznavši, nije pročitao, ne spominje mačku.



- Logika bez logike i točan odgovor, našalio se Tarik. I to nakon što je Vedran rekao da mu je od ostalih ponuđenih životinja (lisice, zmije i slona) upravo mačka bila najobičnija te osvojio 64.000 kuna.

Do tog je iznosa došao iskoristivši joker "zovi" koji mu je otkrio da dvije najzastupljenije molekule u zraku imaju ukupno četiri atoma. Bilo je to na 8. pitanju, a odmah na idućem posegnuo je za jokerom "pola-pola". Korak do drugoga praga približio se pogodivši kako bi grad Lecce (a ne Perugia, Messina ili Pescara) "završio" na otoku ako bi talijanska čizma slomila svoju "petu".



Pitanje iz područja sporta nije ga previše namučilo. Među ponuđenim imenima tenisača Novaka Đokovića, Petea Samprasa, Rafaela Nadala te Rogera Federera tražilo se ono osvajača sedam Australian Opena, jednoga Roland Garrosa, pet Wimbledona te tri US Opena. Nakratko je dvojio između Đokovića i Federera, a njegov konačan odgovor, Đoković, donio mu je 32.000 kuna.



Zatim mu je "Mali princ" otvorio put do 12. pitanja na kojemu je i odustao. Nije znao mjeri li se KEP-indeksom, koji u Hrvatskoj nije zadovoljavajući, darivanje krvi, oralno zdravlje, osobna higijena ili procijepljenost. Naposljetku bi, istaknuo je, odgovorio oralno zdravlje jer je, vjeruje, negdje to pročitao. Riskiranjem bi gotovo udvostručio osvojeni iznos!

Vedranovu nastupu na HRT-ovom kvizu prethodio je onaj Mirte Karine Rogić iz Rijeke, natjecateljice koja je nastavila svoj pohod u kvizu iz prošle emisije. I ona je zapela na 8. pitanju za 8.000 kuna. Obratila se publici za pomoć s upitom je li se "crna kraljica" Barbara Celjska nakon smrti pretvorila u Medvjeđu, Vučju, Zmijsku ili, pak, Žablju kraljicu. Poslušala je netočan odgovor jokera, u Medvjeđu kraljicu, te je kviz napustila s osvojenih 1000 kuna.



S istim iznosom otišao je i posljednji natjecatelj Dejan Zrna iz Međimurja. Tom je nekadašnjem sportskom novinaru glavobolju zadalo upravo sportsko pitanje za 16.000 kuna. U njemu se tražila država u kojoj se neće održati EP u rukometu za muškarce 2020. Ponuđene su bile Austrija, Mađarska, Norveška i Švedska. Nakon što je iskoristio jokere "pola-pola" i "zovi", od kojih mu je posljednji čak i rekao točan odgovor, Dejan se malo požurio i odlučio za Austriju umjesto za Mađarsku.