Ovo su Dalmatinke koje se spremaju u 'Životu na vagi' srušiti frustracije i kilograme: 51-godišnja Julija je pobjegla u samostan, Danijela se bojala da nikad neće zasnovati obitelj

Hrabrost je uhvatiti se ukoštac sa svojim najtežim problemom, dobro to znaju kandidati "Života na vagi", koji su se odlučili dobrano pomučiti kako bi se riješili viška kilograma.

Četvrta sezona RTL-ova showa tek što nije počela – ove subote, 19. listopada, s početkom u 20 sati upoznat ćemo novih šesnaest sudionika "Života na vagi" koji su odlučili reći odlučno "ne" nezdravom stilu življenja i tesati kilograme pod budnim okom trenerskog dvojca Maja Ćustić – Edin Mehmedović.

Životne priče kandidata iz raznih krajeva Hrvatske mahom su, kako to već biva kod ljudi koje muči obilan višak kilograma, teške i mučne s obzirom na to da ih prekomjerna težina ograničava u mnogo toga u životu, a ponajprije djeluje pogubno na njihovo zdravlje.

Nije to problem priznati trenutno nezaposlenoj 51-godišnjoj Juliji Bošnjak, kuharici i slastičarki iz Opuzena, koja je odlučila prijaviti se u "Život na vagi" shvativši da je ostala bez energije.

– Zadnja dva pokušaja zapošljavanja propala su zbog ozljede koljena i moje malaksalosti od premalo kretanja, pa nisam mogla obavljati poslove koji iziskuju pojačano kretanje.

Postala sam svjesna da, dok ne skinem višak kila, od zaposlenja nema ništa, jer me noge ne mogu nositi, a koljena popuštaju, bole, škripe – iskreno će Julija. Shvatila je, veli, kako treba promijeniti akumulator za godine koje dolaze i živjeti punim plućima. A život je nije mazio... Opuzenku je najviše pogodila smrt majke, koju je izgubila sa samo osam godina.

'Ne trpaj toliko'

– Tata je bio bolestan u bolnici, brat u vojsci, a ja sama po tuđim stanovima i kućama... I tako sam živjela nekih mjesec dana – prisjeća se tužnog razdoblja Julija, koja je, uz roditelje, prije pet godina izgubila i brata.

– Ogledalo sam uvijek izbjegavala u širokom luku! Pomajka i tata znali su me, dok sam bila u pubertetu, upozoravati da smanjim količinu hrane na tanjuru dok bismo zajedno jeli za stolom. Govorili bi mi da "ne trpam toliko", pomajka je znala i komentirati da sam "šira nego dulja"... jer je htjela najbolje za mene.

Nije kupovala nezdravu hranu, kuhala je svaki dan, ali ja, kao i svi mladi u tim godinama, nisam slušala od starijih i pametnijih što treba jesti, a što izbjegavati. Kod kuće sam imala "nutricionisticu" koja je završila samo četiri razreda osnovne, ali zato je imala veliko životno iskustvo.

Željela je da budem uspješna i sretna u životu, premda ja to tada nisam mogla shvatiti. Ljutilo me je to prigovaranje – govori Julija, čija je težina kroz cijeli njezin dosadašnji život varirala gore – dolje, ali i nije se baš puno puta vagala tijekom minulih desetljeća.

Izgled joj je, jednostavno, sve to vrijeme bio u drugom planu iako je zbog njega često trpjela uvrede. Drži i da se, da je bila mršavija, mogla udati i imati djecu.

– U 21. godini otišla sam u samostan, tada nisam razmišljala o udaji. Odgojena sam u skromnim prilikama, vjera je bila važna, u tatinoj daljoj familiji bilo je franjevaca i jedna časna sestra. Dok sam odrastala u rodnom gradu, imala sam puno želja, a danas su one daleki neostvareni san.

Maštala sam kako ću biti pjevačica, glumica, plesačica, baviti se sportom tipa klizanje, a kasnije, s dolaskom u Dalmaciju, plivanjem, ronjenjem na dah... – kaže Julija, koja se i deset godina brinula o starom, bolesnom ocu. Skidanje kilograma uopće joj nije bilo u fokusu, premda je, priznaje, jednom čak i pokušala.

Bez posla i novca

– Vlasnik teretane dao mi je napismeno plan dijete, probala sam neko vrijeme, bilo je uspjeha... U to vrijeme išla sam i u teretanu, ali nije dugo trajalo jer sam ostala bez posla i novca – govori, napominjući kako se u budućnosti vidi na radnome mjestu kuharice ili slastičarke u nekom hotelu, dok odbrojava koliko još ima do mirovine.

– Nemam puno radnog staža upisanog u radnu knjižicu... Želja mi je okušati se u sinkronizaciji animiranih filmova jer sam jednom prilikom dobila kompliment kako bih bila odlična u tome – otkriva i priznaje kako sanja trenutak kad ću ponovno "uskočiti" u odjeću koju čuva u ormaru, a u koju odavno ne može stati. Zato je čvrsto odlučila ustrajati u prilici koja joj se pokazala u "Životu na vagi".

– Do sada nisam bila svjesna koliko sam ovisna o soli i koliko je ona štetna za organizam. Volim čokoladu, ali ne mislim da sam toliko ovisna o njoj, jer mogu imati koji paketić slatkog u bilo kojem obliku kod kuće. No, pod kontrolom je dok god je neotvoren, ali kod načetog se teško kontrolirati. Ipak, najteže će mi biti živjeti bez slanine i čvaraka – osmjehuje se Julija.

Druga Dalmatinka među šesnaestero suboraca u RTL-ovu showu je 20-godišnja Danijela Pavić iz Dugog Rata. Njegovateljica koja radi u Domu za starije i nemoćne za sebe kaže da je vesela, društvena, komunikativna, ali i nemotivirana. Svjesna je svojeg problema s kilogramima, koji je počeo još u djetinjstvu, a briga za zdravlje potaknula ju je da se prijavi u emisiju "Život na vagi".

Uz to, želja joj je upisati studij medicine i na svojem primjeru pokazati kako su promjene moguće.

Ruganje na račun izgleda

Danijela ne skriva kako je uvrede na račun vanjštine najviše trpjela kroz osnovnu školu...

– Bilo je raznoraznih komentara, znali su čak smišljati pjesmice na račun mog izgleda. Na početku mi je bilo jako teško, plakala sam i osjećala se loše, ali s vremenom sam naučila nositi se s time. Najviše me je pogađalo to što devedeset posto ljudi osuđuje osobe na temelju njihova fizičkog izgleda – gorko će Danijela.

No, ništa je nije teže pogodilo od gubitka obožavanog djeda uz kojeg je bila jako vezana, baš kao što je i uz oca, kojega smatra svojim junakom jer joj je najveća podrška u svim životnim aspektima. Ipak, veli kako svojim roditeljima, unatoč činjenici što se odlično slaže s njima, zamjera što nisu pazili na njezinu prehranu u djetinjstvu jer se danas možda ne bi dovela u situaciju u kojoj se nalazi.

Kilogrami joj smetaju jer ne može odjenuti što poželi, srami se ići na plažu i ne voli vidjeti svoj odraz u ogledalu, a strahuje da zbog njih možda nikad neće zasnovati vlastitu obitelj.

– Smatram da višak kilograma utječe na moj ljubavni život jer prvo što se primjećuje je vanjština. No, ne utječe toliko na izlaske i zabavu, jer me prijatelji s kojima se družim i provodim svoje vrijeme nikada nisu gledali kroz moj fizički izgled. Nikada sebi nisam uvodila ograničenja zabava i izlazaka, ali bilo je situacija u kojima se ne bih osjećala ugodno upravo zbog svojega izgleda – otvoreno će Danijela.

Poput Julije, i ona je pokušavala skinuti kilograme, ali nikada nije bila dovoljno motivirana i stalno je tražila izgovore.

– Mislim da je došlo vrijeme da poduzmem nešto u vezi s tim, zato sam se i prijavila u show "Život na vagi" jer smatram da je vrijeme da riješim svoj najveći problem.

Želim upisati i medicinu, preciznije sestrinstvo, jer bih tako mogla napredovati u svome poslu. Vjerujem da ću prvi put u životu biti ponosna na sebe jer sam sebi i ljudima oko sebe pokazala i dokazala da se uz čvrstu volju sve može – zaključuje Danijela.

Nikad se nisu poljubili Gledatelji će kroz show pratiti i transformacije kandidata koji se nikada nisu poljubili i imali ljubavne veze. Među njima je i jedan koji je počeo gomilati kilograme jer se brine o majci ovisnici o alkoholu, ujedno oboljeloj od tumora, te kandidatkinja kojoj se život preokrenuo naglavačke kad je na prvu godišnjicu braka izgubila supruga. Osim što će im magistri kineziologije, treneri Maja i Edo, pomoći u savladavanju fizičkih i psihičkih prepreka, rame za plakanje bit će im voditeljica Marijana Batinić. Kuća u kojoj će kandidati provesti najviše vremena smještena je u idiličnom mjestašcu Grižane, u općini Vinodol, iz kojega puca pogled na Jadran. Osim što će vježbati u kući, kandidatima će kao platforma za treninge poslužiti i brojne plaže u Crikvenici.