'Kad se mlada osoba sretne s teškim situacijama u životu, nije lako. Mene je moja promijenila...': Izabela Martinović progovorila o životu koji živi kroz glazbu, otkrila i što misli o sestrinoj 'novoj karijeri'

Nakon duže glazbene stanke, barem kad je riječ o snimanju novih pjesama, Izabela Martinović vratila se na scenu. U travnju ove godine snimila je duet s Almirom Kazićem Leom “Samo ne brini za mene”.

Prije nekoliko dana objavila je obradu svoje pjesme “Ćaća moj” koju je prvi put izvela na Splitskom festivalu 2000. godine. Izabela kaže da je snimila tu novu verziju vođena željama publike. Ljudi, naime, uvijek traže pjesmu na nastupima, pa je shvatila da je vrijedna novog aranžmana.

- Moj tim producenata i ja smo joj pristupili na jedan novi način te joj udahnuli dašak ovovremenskog. Zahvaljujem se svim suradnicima koji su imali volje trpjeti sve moje zahtjeve te prvenstveno publici koja me je potaknula da oživim ovu pjesmu za koju mi je iznimno drago da još živi među njima te im je puna srca poklanjam. - ističe Izabela.

Glazbu za pjesmu potpisuje Marin Krešimir Limić, autor stihova je Igor Žižić, a za aranžman je zaslužan Aleksandar Valenčić. Pjesma je snimana u Rijeci i Klisu, a predstavlja novo poglavlje u karijeri pjevačice.

Nakon nekoliko godina izbivanja sa scene, simpatična Splićanka raskošnog glasa vratila se prošle godine nastupima na Splitskom i Šibenskom festivalu. Iako jedno vrijeme nije pjevala na festivalima i većim koncertima, Izabela kaže da se iz glazbe zapravo nikad nije povukla jer je sve vrijeme nastupala s bendom.

- Proputovali smo cijelu Hrvatsku te sam se opet povezala s dragom publikom koja mi je u svim ovim odlukama i pomogla da se opet angažiram na estradi. Hvala im od srca – poručuje Izabela.

Izabela Martinović posljednja je pjevačica kultne splitske rock grupe „Stijene". Može se reći da je rano upoznala estradni život, preko vlastite, ali i karijere starije sestre Danijele. Ipak, njeno ime nikad nije bilo povod tračevima niti je obilježeno ikakvim skandalima. Kako kaže, život na estradi onakav je kakvim ga sam izgradiš. Za sebe kaže da se glazbom se nije počela baviti iz interesa, zbog slave ili novca, nego iz ljubavi, i najvažnije joj je da pjeva i nastupa.

A toga će biti dosta u narednom periodu. Već 24. listopada Izabela će nastupiti kao gošća na Danijelinom koncertu “Neopisivo” koji će se održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Sestre su i ranije gostovale jedna drugoj na koncertima, ali nikad nisu snimile duet.

- Neizmjerno se veselim tom nastupu i druženju. Ma dogovarale smo mi već neke suradnje, ali dok se ne dogodi pjesma koja bi na pravi način predstavila i nju i mene, čekamo – kaže Izabela.

Danijela je nedavno izdala svoju drugu knjigu “Neopisivo”, i Izabela ju još nije stigla prelistati, ali je zato pročitala sestrin prvijenac “Šalabahter života”. Kaže da joj je drago što je te neke njihove zajedničke doživljaje i trenutke imao tko zabilježiti.

- Naravno da sam pročitala Danijelinu knjigu koja me je jako dirnula. Pogotovo što sam neposredno uključena u toliko zbivanja i to preneseno na papir zaista je posebno. Danijela voli pisati, to je njena druga ljubav i ja sam samo ponosna na nju što ima toliko hrabrosti ogoliti svoju dušu – objašnjava.

Sama nije nikad razmišljala o pisanju knjige, jer kako kaže, kod nje sve ostaje na iskustvu. A iza nje je dosta toga. Karcinom koji je preboljela rijetko spominje i nerado odgovara na pitanja o svojoj bolesti jer, kako kaže, preferira da se njeno ime spominje isključivo kroz glazbu. Ali, činjenica je, kad imaš iskustvo teške bolesti, na stvari počneš gledati malo drugačije od ostalih ljudi.

- Kad se mlada osoba sretne s teškim situacijama u životu, sigurno nije lako. Mene je moja promijenila utoliko što sam nekako preko noći odrasla i zatomila one dječje snove, igre, opuštenost. Naučilo me da se za život treba i boriti imati snage izgurati do kraja – poručuje Izabela.

Velika podrška uvijek i u svemu bila je i ostala obitelj. Osim starije sestre Danijele, Izabela ima i dva brata. U velikim obiteljima sve je lakše, kaže. Puno je ljubavi, podrške, sigurnosti, jer u tih nekoliko ljudi imaš najbolje prijatelje, za cijeli život.