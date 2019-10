U dobi od šest godina vodila ju je u solarij, tjerala da pije energetske napitke kako bi bila 'bolje volje' i duže budna: detalji djetinjstva iz pakla mlade misice šokirali javnost

Amerikanka Eden Wood, koju je majka Mickie već u dobi od dvije godine počela voditi po natjecanjima ljepote, očito je prošla pravu noćnu moru do svoje tinejdžerske dobi.

Nekadašnja, širom svijeta prepoznatljiva djevojčica-lutkica danas ima 14 godina i dalje se bavi modelingom, ali više nije bliska s majkom, što ni ne čudi s obzirom da je odrastanje u showbiz okruženju zbog majčine bolesne ambicije na njoj itekako ostavilo traga. Jedno je vrijeme, prema vlastitom priznanju, kontroverzna Eden čak patila i od jakih glavobolja i problema s probavom, a uzrok je vjerojatno bila slaba prehrana te fizička i psihička iscrpljenost, što ni ne čudi s obzirom da je do šeste godine života u svojoj biografiji upisala sudjelovanje na čak 300 natjecanja ljepote.

Djevojčicu rodom iz Arkansasa majka je tada prijavljivala s izbora na izbor, tvrdeći da sluša želje svoje male misice i i želi samo najbolje za nju.

- Ona je normalno dijete i ne želim da to izgubi. Ne bih ovo radila da ne mogu to izvesti. Ne želim tragediju i ne želim dječju zvijezdu - govorila je tada Edenina majka Mickie, redovito odvodeći svoju curicu u solarij, nanoseći joj tešku šminku, stavljajući joj umjetne trepavice i odijevajući je u šljokičaste satenske haljine s dekolteom. Eden čak nije pohađala ni školu, jer za obrazovanje jednostavno nije imala vremena. Umjesto na nastavu odlazila je na natječaje ljepote, glumila, imala vlastiti reality show "Eden's World"...

Majka i kći su, između ostaloga, sudjelovale i u nakaradnom reality showu "Toddlers and Tiaras", koji je prikazivao živote djevojčica i njihovih roditelja, najčešće majki, koje se nadmeću na raznim natjecanjima. Zbog spomenutog showa bilo je i puno prigovora gledatelja, čak i protesta, ali je gledanost bila visoka, pa njegovo emitiranje nije bilo upitno. Sve to vrijeme, usprkos zgražanju javnosti, majka je neprestano ponavljala da žive poput normalne američke obitelji, te da nema govora o bilo kakvom zlostavljanju ili iskorištavanju djeteta.

- Prije sam se ljutila zbog takvih komentara, ali čemu to? Jednostavno me nije briga. Nastavit ću to raditi bez obzira na to odobravaju li to drugi ili ne. Nismo pokušavali napraviti zvijezdu od nje, ali kad je već krenulo, samo smo nastavili. Zašto ne? To je američki način. Ako znaš da netko voli Eden – pravdala se tada njezina majka. Ipak, u šestoj godini Eden je odlučila prestati s natjecanjima.

- Voljela sam pokazivati ljudima svoje talente. Voljela sam biti na pozornici i nastupati, bilo je to lijepo iskustvo. Ali najviše od svega mrzila sam lak za kosu jer je užasno smrdio. I prestala sam ići na izbore jer mi je dosadilo. Sve je izgledalo isto svaki put. Htjela sam napraviti nešto drukčije. Možda ću im se ponovno vratiti kad budem starija – govorila je Eden u dobi od deset godina, izražavajući tada želju za bavljenjem glazbom.

Knjiga koju je svojedobno objavila njezina nekadašnja menadžerica Heather Ryan razotkrila je da ipak nije bilo sve tako bajno kao što je govorila mama Mickie. Ryanova je u knjizi optužila Mickie da je "do srži zla lažljivica koja obmanjuje javnost", te otkrila da je kćer u dobi od samo šest godina tjerala da pije espresso i energetske napitke, a sve to da bi ostala što duže budna i bila boljeg raspoloženja.

Kad su djevojčici zbog šećera počeli propadati zubi majka je, obznanila je Heather Ryan, nije htjela voditi zubaru.

"Američki život iz bajke" u slučaju malene Eden značio je tada i vježbanje koreografije osam sati na dan, a kad bi pogriješila, majka bi vikala na nju i nazivala je "luzericom". Strano joj, navodno, nije bilo ni batinanje Eden, jer je kćer, kako se opravdavala, "željela naviknuti na stresne situacije".