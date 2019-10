Mama i brat stradali su u prometnoj nesreći, a to nije prva tragedija koju je doživio: mladi Dalmatinac odradio je sezonu, pa u 'Supertalentu' oduševio; Ovo je njegova priča

Sve što zna o plesu naučio je sam. Dok još nije imao kompjutor, "skidao" je pokrete omiljenog mu Michaela Jacksona da bi se kasnije prebacio u hip-hop i pomiješao plesne stilove što je i demonstrirao pred oduševljenim žirijem u nedjeljnoj emisiji "Supertalenta" Nove TV i zaslužio prolazak dalje s četiri nedvosmislena "da".

Dvadesetogodišnji Rogozničanin Hrvoje Vekić nikada nije proveo ni minute u plesnoj školi, a ni ne namjerava, kroz smiješak veli, ikada u nju ići. Zahvaljujući strasti s kojom pleše i urođenoj muzikalnosti (za što ga je, kaže, pohvalio i sam Davor Bilman), i dalje će samostalno dotjerivati vlastiti plesni izričaj, nastojeći otići i na kakvo plesno nadmetanje u inozemstvo. Naravno, ako mu to bude dopuštao njegov posao kuhara.

- Sve je počelo u mojoj sobi još kad sam imao deset godina – govori nam Hrvoje, koji je ovoga ljeta odradio prvu sezonu u jednom primoštenskom restoranu. Kuhanje je, uz ples, njegova druga velika strast i podjednako obožava raditi u kuhinji kao što uživa na plesnom podiju. Svojedobno je u Primoštenu i Šibeniku igrao i nogomet, ali je jednoga dana jednostavno prestao odlaziti na treninge.

- Igrao sam u napadu... I negdje mi je u trećem srednje dosadilo – kroz smiješak će Hrvoje i okreće priču na ples.

- Za prijavu u "Supertalent" motivirala me želja da Hrvatskoj pokažem dio sebe koji sam dugo držao tajnom. Dio koji me čini najsretnijim, koji mi je mnogo puta u životu skrenuo misli od briga i strahova i koji mi je pomogao u pokušaju ostvarivanja svojih snova - ne skriva Hrvoje, koji je u prometnim nesrećama izgubio i majku i brata. Prva ga je tragedija zadesila već u trećoj godini života, a kasnije i druga - ostao je i bez brata koji je imao tek 18 godina. Radi njih i želi biti najbolja moguća verzija sebe, ali i zbog svih onih ljudi "koji nisu uspjeli ostvariti svoje snove, a naročito onih koji nisu uspjeli odživjeti svoj život".

- Ne mogu opisati koliko mi nedostaju, neprestano mislim kako bi bilo da su s nama, bi li bili zadovoljni i bi li ostvarili svoje snove. Plesao sam i za njih, premda nisam toliko depresivan koliko je to možda izgledalo na televiziji. Bilo je i malo treme, kamere... Sve je to učinilo svoje – iskreno će Hrvoje, čiji su pogled tijekom predstavljanja u "Supertalentu" zamutile suze na spomen tragično stradalih članova obitelji. No, podrške oca, trojice braće i dviju sestara s kojima živi u Rogoznici (neki su i u Austriji) mu, ističe, ne nedostaje, iako se "ne kuže puno u ples".

Samozatajni Rogozničanin je prije audicije za "Supertalent" dnevno vježbao svega 20-ak minuta (nije imao vremena zbog posla u restoranu), no nakon pohvalnih reakcija žirija i publike, ali i završetka sezone, danas trenira i po sat i pol dnevno.

- Nastupom sam zadovoljan, a reakcijama žirija sam i više nego zadovoljan. Ne mogu opisati koliko sam zahvalan na tome što su me prihvatili i što im se nastup svidio jer njihovo "da" dovelo me je korak bliže ostvarenju mojih snova. Jer ja sam nitko i ništa, jer nemam nimalo profesionalnog iskustva. I hvala Bogu, dobio sam priliku i platformu na kojoj mogu pokazati svoj talent. Tako može svatko, bez obzira na to koliko je star ili što misli da nije dovoljno dobar - poručuje Hrvoje.